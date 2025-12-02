Tài khoản bị khấu trừ hơn 1 tỷ đồng nhưng không được thông báo, khách khiếu nại thì ngân hàng tuyên bố: “Đã xử lý đúng quy định”

Khoản tiền gần 290.000 NDT biến mất bí ẩn

Ngày 21/6/2025 trở thành “ngày đen tối” với anh Trần ở Giang Tây, Trung Quốc. Theo đó, tài khoản ngân hàng ở Nam Xương (đuôi 39138) của anh bị rút sạch 287.199,31 NDT (hơn 1 tỷ đồng) nhưng không có bất cứ thông báo, tin nhắn hay cuộc gọi nào từ phía ngân hàng.

Quá hoang mang, anh Trần đến ngân hàng kiểm tra và tá hỏa khi phát hiện đơn vị thực hiện khấu trừ lại chính là ngân hàng thương mại Nghi Xuân – nơi anh từng ký hợp đồng vay mua bất động sản. Việc khấu trừ hoàn toàn không có sự đồng ý của khách hàng, càng không có căn cứ hay thông báo trước khiến người gửi tiền không khỏi phẫn nộ.

Sau khi cơ quan giám sát vào cuộc, nguyên nhân khiến ngân hàng tự ý trừ tiền được hé lộ. Theo đó, anh Trần có một tài khoản chuyên dùng để trả nợ khoản vay mua ki-ốt được lập khi ký hợp đồng năm 2018. Thế nhưng từ năm 2024, ngân hàng Nghi Xuân đã tự ý hủy tài khoản này mà không hề thông báo cho chủ tài khoản.

Lý do ngân hàng đưa ra rất khó tin: “Hệ thống không nhận diện được quan hệ ký kết nên tự động hủy”. Việc ngân hàng này hủy nhầm tài khoản, không thông báo, không khôi phục, nhưng lại trực tiếp trừ tiền ở tài khoản khác càng khiến anh Trần thêm bức xúc.

Ảnh: Sohu

Trong vụ việc này, xung đột lớn hơn nằm ở câu chuyện xác định nghĩa vụ trả nợ. Năm 2015, anh Trần mua ki-ốt thuộc dự án “Nghi Xuân Hy Lai Lạc”. Theo hợp đồng 3 bên, anh Trần là người đứng tên sở hữu tài sản, 1 chủ đầu tư thuê lại ki-ốt và ngân hàng là đơn vị cung cấp khoản vay mua bất động sản. Trong mô hình vay này, anh Trần là người đứng tên vay và sở hữu ki-ốt, nhưng chủ đầu tư mới là người chịu trách nhiệm trả tiền gốc – lãi.

Nhiều năm liền, quy trình thanh toán diễn ra theo vòng khép kín: tiền gốc và lãi được chủ đầu tư chuyển vào tài khoản của anh Trần và ngay lập tức bị ngân hàng thu nợ. Tuy nhiên, khi chủ đầu tư mất khả năng tài chính và phá sản, vụ việc trở thành tranh chấp thuộc dạng tranh chấp nhiều bên. Chính quyền phải đứng ra xử lý và trách nhiệm pháp lý của các bên vẫn đang được xem xét.

Thế nhưng trước khi có kết luận chính thức, ngân hàng Nghi Xuân đã vội vàng tìm cách thu hồi nợ bằng cách trừ tiền trực tiếp từ tài khoản cá nhân của anh Trần, bất chấp hợp đồng 3 bên vẫn có giá trị và nghĩa vụ trả nợ chưa được tòa án phân định.

Ngân hàng cho biết trong hợp đồng có điều khoản “có quyền trừ nợ” nên việc khấu trừ tiền từ tài khoản khác của anh Trần là “xử lý đúng quy trình”. Trong khi đó, anh Trần cho rằng phía ngân hàng đã cố tình bỏ qua yêu cầu “phải thông báo trước cho khách hàng” nên đã vi phạm hợp đồng.

Gần 290.000 NDT không phải con số lớn với một ngân hàng, nhưng với một doanh nghiệp nhỏ hay một gia đình, đó là cả sinh kế. Trong vụ việc này, anh Trần yêu cầu ngân hàng liên quan phải hoàn trả khoản tiền đã bị khấu trừ sai và lãi phát sinh do chiếm dụng; Xin lỗi công khai vì hành vi hủy tài khoản và trừ tiền trái quy định.

Hiện vụ việc của anh Trần đang chờ đợi cơ quan chức năng đưa ra kết luận rõ ràng và xử lý theo pháp luật Trung Quốc.

(Theo Sohu)