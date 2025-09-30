Tác giả 'Cha giàu, cha nghèo': 'Tôi sẽ đầu tư ngay loại tài sản này, 100 USD hôm nay có thể thành 500 USD trong một năm'

Giá bạc toàn cầu đã ghi nhận mức tăng mạnh mẽ trong năm 2025, chạm mốc cao nhất trong 14 năm qua vào cuối tháng 9 và chưa có dấu hiệu dừng lại, giữa bối cảnh nhu cầu công nghiệp tăng và nguồn cung khan hiếm. Diễn biến này đang khiến thị trường tài chính quốc tế đặc biệt chú ý, thậm chí, Robert Kiyosaki – tác giả cuốn sách nổi tiếng “Cha giàu, Cha nghèo”, đã đưa ra dự báo táo bạo rằng lợi nhuận đầu tư vào bạc sẽ tăng gấp năm lần trong năm tới.

Cụ thể, trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 28/9, Robert Kiyosaki cho biết: “Nếu chỉ có 100 USD, tôi sẽ mua bạc. Thị trường bạc sắp bùng nổ. Tôi dự đoán với 100 USD hôm nay có thể trở thành 500 USD trong vòng một năm.” Bài đăng nhanh chóng nhận được sự chú ý của đông đảo người theo dõi.

Bình luận của Kiyosaki xuất hiện đúng lúc bạc đang nổi lên như một trong những tài sản sinh lời mạnh mẽ nhất năm 2025. Trong khi vàng giữ ổn định ở mức cao, bạc lại tăng tốc nhanh hơn, củng cố vị thế là kênh đầu tư thay thế hấp dẫn.

Theo số liệu thị trường, bạc khởi đầu năm 2025 ở mức khoảng 28,92 USD/ounce. Đến cuối tháng 9, giá đã leo lên gần 47 USD/ounce, tương ứng mức tăng hơn 55% từ đầu năm đến nay. Đây là một trong những mức tăng mạnh nhất của bạc trong hơn một thập kỷ.

Chỉ riêng trong sáu tuần gần đây, giá bạc đã tăng gần 19%, vượt qua đà tăng của vàng. Trong khi vàng tiếp tục giữ vai trò tài sản trú ẩn an toàn, bạc được hưởng lợi kép: vừa là kim loại quý, vừa là nguyên liệu công nghiệp trọng yếu.

Đà tăng của bạc chủ yếu đến từ sự kết hợp giữa các yếu tố cung – cầu công nghiệp và biến động kinh tế vĩ mô. Bạc đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực điện tử, năng lượng tái tạo, đặc biệt là trong sản xuất tấm pin mặt trời. Nhu cầu này tiếp tục gia tăng khi nhiều quốc gia thúc đẩy mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

Theo dự báo của HSBC, thị trường bạc toàn cầu có thể rơi vào tình trạng thâm hụt hơn 200 triệu ounce trong năm 2025 – mức thiếu hụt lớn, gây áp lực đẩy giá lên cao.

Giá bạc bật tăng mạnh (Nguồn: Trading Economicss)

Về mặt vĩ mô, đồng USD suy yếu và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục hạ lãi suất đang khiến các tài sản phi lợi suất như bạc hấp dẫn hơn.

Đồng thời, bối cảnh bất ổn toàn cầu cũng khiến dòng tiền tìm đến các tài sản an toàn, trong đó bạc thường tăng mạnh hơn vàng khi tâm lý đầu tư chuyển biến tích cực.

Ông Kiyosaki từ lâu đã nhấn mạnh vai trò của các tài sản hữu hạn như vàng, bạc và cả Bitcoin trong việc bảo vệ tài sản trước nguy cơ suy thoái kinh tế và biến động thị trường tài chính.

Theo ông, bạc đặc biệt hấp dẫn vì giá trị vẫn thấp hơn so với tiềm năng thực tế, trong khi nhu cầu công nghiệp ngày càng mở rộng. Cùng với đó, việc FED và các ngân hàng trung ương lớn dự kiến duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ có thể tiếp tục tạo động lực cho các kim loại quý trong thời gian tới.