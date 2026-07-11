Tác giả Cha giàu Cha nghèo cảnh báo lời 'tiên tri' 24 năm trước sắp thành sự thật, cuộc khủng hoảng tệ nhất lịch sử đến gần: Thực hư ra sao?

Ông Robert Kiyosaki, tác giả cuốn sách nổi tiếng Cha giàu Cha nghèo, tiếp tục đưa ra cảnh báo bi quan về triển vọng kinh tế.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X hồi tháng 12 năm ngoái, ông cho rằng "vụ sụp đổ tồi tệ nhất trong lịch sử" có thể đang diễn ra và thị trường chứng khoán sẽ là nơi khởi phát.

Theo ông Kiyosaki, những cú sập lớn không xảy ra chỉ sau một đêm mà là kết quả của quá trình tích tụ kéo dài hàng chục năm. Mới đây, ông tiếp tục nhấn mạnh quan điểm này khi cho rằng những dự báo từng nêu trong cuốn Rich Dad's Prophecy xuất bản năm 2002 đang dần trở thành hiện thực vào năm 2026.

Ông dự báo "bong bóng của mọi tài sản" sẽ vỡ, kéo theo "cuộc đại suy thoái lớn nhất trong lịch sử thế giới".

Ông Kiyosaki cho rằng biến động hiện nay bắt nguồn từ nền kinh tế toàn cầu dựa quá nhiều vào nợ, trong đó Mỹ là một quốc gia vay nợ lớn. Tổng nợ của Mỹ hiện đã lên gần 39.500 tỷ USD. Ông cho rằng đây là mức nợ mà nhiều chuyên gia đánh giá là khó có thể duy trì trong dài hạn.

Ông cũng nhận định cuộc xung đột với Iran sẽ làm gánh nặng nợ công gia tăng đáng kể. Không chỉ chính phủ, người dân Mỹ cũng đang chịu áp lực nợ lớn. Tổng nợ hộ gia đình Mỹ đã lên mức kỷ lục 21.200 tỷ USD trong quý 1/2026. Khoản nợ này bao gồm vay mua nhà, vay sinh viên và dư nợ thẻ tín dụng.

Trong bối cảnh đó, bài viết cho rằng các nhà đầu tư nên cân nhắc những giải pháp không chỉ nhằm gia tăng tài sản mà còn bảo toàn giá trị tài sản trước nguy cơ biến động của nền kinh tế.

Tác giả cuốn Cha giàu Cha nghèo cho rằng các nhà đầu tư nên đa dạng hóa danh mục đầu tư bằng các tài sản thay thế ngoài cổ phiếu. Kiyosaki đặc biệt ủng hộ vàng, thứ mà ông gọi là “tiền của Chúa”.

Kiyosaki không phải là người duy nhất đánh giá cao kim loại quý này. Trong bối cảnh bất ổn ngày càng gia tăng, ngày càng nhiều chuyên gia đang khẳng định vai trò phòng ngừa rủi ro của kim loại này.

Tỷ phú Ray Dalio, người sáng lập và cựu CEO của quỹ đầu cơ lớn nhất thế giới Bridgewater Associates, đã nói vàng là loại tiền an toàn nhất trong môi trường như thế này khi phát biểu tại một hội nghị vào tháng hai.

Mặc dù giá vàng giảm trong giai đoạn gần đây, Kiyosaki cho rằng đây mới chính là cơ hội mua vào.

Tuy nhiên, những nhận định của Kiyosaki chỉ mang tính chất chủ quan. Mặc dù thế giới nửa đầu năm 2026 trải qua nhiều biến động kinh tế và địa chính trị, các chuyên gia nhận định tình hình vẫn có thể chuyển biến tích cực trong thời gian còn lại của năm.

Theo Yahoo Finance