Ông Robert Kiyosaki cảnh báo cuộc khủng hoảng kinh tế tiếp theo có thể nghiêm trọng hơn nhiều so với năm 2008, thậm chí đẩy thế giới vào một cuộc đại suy thoái.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Robert Kiyosaki - tác giả cuốn sách nổi tiếng “Cha giàu, cha nghèo” - nhắc lại cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 từng khiến Lehman Brothers sụp đổ và đẩy nền kinh tế toàn cầu đến bờ vực thẳm.

“Cuộc khủng hoảng mà chúng ta đang bước vào lớn hơn nhiều so với năm 2008. Đó có thể là một cuộc đại suy thoái toàn cầu”, ông Kiyosaki viết.

Vị tác giả cho rằng người dân Mỹ không nên trông chờ vào sự hỗ trợ của chính phủ để bảo vệ việc làm hay các khoản tiết kiệm hưu trí khi khủng hoảng xảy ra.

Ông Kiyosaki chỉ ra hàng loạt rủi ro, từ gánh nặng nợ ngày càng lớn, quy mô khổng lồ của thị trường phái sinh đến những khoản đầu tư liên quan đến thế chấp từng góp phần châm ngòi cho cuộc khủng hoảng năm 2008. Ông cũng dự báo một làn sóng in tiền quy mô lớn sắp bắt đầu.

“Cuộc in tiền quy mô lớn sắp bắt đầu. Năm 2026, Mỹ đang gánh khoản nợ 49.000 tỷ USD và con số này tiếp tục tăng. AI sẽ đe dọa nghiêm trọng sự ổn định của việc làm. Volkswagen vừa sa thải 100.000 lao động. Châu Âu đang chìm trong bất ổn”, ông viết.

Tuy nhiên, theo số liệu cập nhật của Bộ Tài chính Mỹ, nợ công nước này tính đến ngày 23/11 ở mức khoảng 40.710 tỷ USD, thấp hơn con số mà ông Kiyosaki đưa ra. Volkswagen cũng chưa sa thải 100.000 lao động mà mới công bố kế hoạch cắt giảm số lượng việc làm tương ứng vào cuối thập kỷ này hồi tháng 9.

Trước những rủi ro trên, tác giả “Cha giàu, cha nghèo” tiết lộ ông đang tăng cường mua vào 6 loại tài sản, gồm vàng, bạc, bitcoin, ethereum, bất động sản và dầu mỏ.

Ông Kiyosaki cho biết bản thân hy vọng dự báo của mình sẽ sai. Tuy nhiên, nếu cuộc khủng hoảng thực sự xảy ra như dự đoán, ông tin rằng một số tài sản đang nắm giữ có thể giúp mình gia nhập hàng ngũ những người siêu giàu.

*Bài viết chỉ thể hiện quan điểm của nhân vật được nhắc đến, không có giá trị khuyến nghị đầu tư.

Theo Yahoo Finance