Tà Xùa vào mùa hoa rực rỡ nhất năm, du khách chấp nhận vượt khó 20 km đường núi chỉ để đi bộ 1,5 km trên sống lưng núi

Tà Xùa vốn nổi tiếng với những biển mây trắng xóa nhưng bước vào những ngày chớm thu nơi đây lại khoác lên mình một vẻ đẹp rất khác. Thay vì săn mây cuồn cuộn thì giờ đây du khách được đắm chìm trong bầu trời xanh hơn, nắng dịu hơn cùng vạt hoa sao nhái nở dọc lối đi.

Mùa thu vừa chạm ngõ kéo theo nắng bớt gay gắt và trời khô ráo chính là lúc những cung đường lên núi lại bắt đầu được dân mê xê dịch réo gọi tên. Có người tìm đến Tà Chì Nhù để săn mùa hoa Chi Pâu, lại có người rủ nhau lên những cung đường Tà Xùa để mong một lần được đứng giữa biển mây và nhìn toàn cảnh Tây Bắc trải dài dưới chân. Những ngày này Tà Xùa cũng có một vẻ rất khác khi không nhất thiết phải là khoảnh khắc biển mây cuồn cuộn phủ kín núi rừng. Đôi khi chỉ cần một ngày trời trong trẻo, nắng vàng vừa đủ và vài cụm mây trắng lững lờ cũng đủ khiến nơi đây trở nên đẹp đến nao lòng.

Mới đây loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc bình yên tại Tà Xùa của bộ đôi Nguyễn Thu Giang và Diệp Hữu Đạt đã được chia sẻ rầm rộ khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa trước vẻ đẹp vừa hùng vĩ vừa dịu dàng của vùng núi này. Mức độ lan tỏa của loạt ảnh cũng phần nào minh chứng cho sức hút khó cưỡng của Tà Xùa trong mùa này. Bài đăng của Thu Giang trên trang cá nhân nhanh chóng nhận hơn 25.000 lượt thích cùng 1.400 lượt chia sẻ chỉ sau chưa đầy một ngày. Bộ ảnh của Hữu Đạt trên nền tảng Threads cũng bùng nổ không kém khi đạt 9.500 lượt thích với hơn 800 lượt đăng lại và 2.300 lượt chia sẻ.

Trong bài đăng của mình Thu Giang đã khéo léo đặt câu hỏi rằng Tà Xùa có thể đẹp đến như thế nào kèm theo một lời dặn dò vô cùng có tâm. Cô nàng lưu ý rằng: “Đường vào đây vừa xa tận 20 km lại vừa xấu, nếu đi vào buổi sáng sẽ dễ săn mây nhưng bị ngược nắng, còn đi vào buổi chiều sẽ đúng nắng để chụp ảnh đẹp hơn.” Và có lẽ chính những bức ảnh thơ mộng đi kèm đã thay cô trả lời trọn vẹn cho câu hỏi ấy.

Một Tà Xùa không cần biển mây vẫn đủ sức quyến rũ người ta lên đường

Qua ống kính của cặp đôi, sống lưng khủng long hiện ra không quá dữ dội như cái tên mà người ta vẫn thường gọi. Giữa một vùng núi rộng lớn, con đường nhỏ chạy men theo sống núi uốn lượn và nhấp nhô trong khi hai bên mở ra khoảng không gần như không có điểm kết thúc.

Nhìn từ xa dải núi mảnh và dài ấy giống hệt như phần sống lưng của một con khủng long khổng lồ đang nằm ngủ giữa trời đất. Đây cũng là cách gọi quen thuộc của du khách dành cho một đoạn sống núi ở khu vực Tà Xùa nay thuộc xã Tà Xùa của tỉnh Sơn La. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 xã này đã được lập trên cơ sở sáp nhập ba xã cũ gồm Làng Chếu cùng Háng Đồng và Tà Xùa. Đồng thời đơn vị hành chính cấp huyện không còn nên địa chỉ Bắc Yên mà nhiều người quen gọi giờ chỉ còn là tên gọi cũ. Cung đường trên sống núi dài khoảng 1,5 đến 2 km sở hữu những đoạn hẹp với hai bên là sườn núi dốc, tạo cảm giác vừa phóng khoáng vừa thử thách tột độ với người đi bộ.

Những ngày này, Tà Xùa cũng có một vẻ rất khác: nắng vàng vừa đủ và vài cụm mây trắng lững lờ cũng đủ khiến nơi đây trở nên đẹp đến nao lòng.

Nhưng điều khiến bộ ảnh lần này trở nên thực sự đặc biệt lại nằm ở những chi tiết rất nhỏ. Ngay dọc lối đi những khóm hoa sao nhái bất ngờ bung nở rực rỡ. Sắc hồng cùng sắc đỏ và trắng đan xen giữa nền cỏ xanh rồi len cả ra những bờ đá cằn cỗi. Một bên là địa hình núi non gồ ghề hiểm trở, một bên lại mềm mại bởi những cánh hoa mỏng manh đung đưa trong gió. Sự đối lập ấy vô tình khiến khung cảnh trở nên lãng mạn hơn rất nhiều. Hoa sao nhái hay còn gọi là hoa cánh bướm thường nở rộ nhất vào khoảng tháng 9 đúng lúc nắng thu bắt đầu len lỏi trên từng triền núi. Đây cũng là lý do khiến những bức ảnh chụp vào thời điểm này có được thứ ánh sáng trong vắt mà mùa khác khó lòng lặp lại.

Những dãy núi trùng điệp nối tiếp nhau đến tận đường chân trời, phía dưới là thấp thoáng những thửa ruộng bậc thang nằm nép mình trong thung lũng. Trên cao bầu trời xanh rộng lớn điểm xuyết những đám mây trắng trôi lững lờ. Có những lúc một vệt nắng xuyên qua tầng mây rọi xuống từng mảng núi phía xa khiến cảnh vật như được phủ thêm một lớp ánh sáng mỏng tang.

Dọc lối đi, những khóm hoa sao nhái bất ngờ bung nở rực rỡ. Sắc hồng cùng sắc đỏ và trắng đan xen giữa nền cỏ xanh rồi len cả ra những bờ đá cằn cỗi.

Không mang những gam màu quá rực rỡ cũng chẳng cần một biển mây dày đặc để gây choáng ngợp, Tà Xùa trong những bức ảnh này đẹp theo một cách rất dịu dàng. Đó là sắc xanh của núi hòa cùng sắc xanh của trời và sắc trắng của mây, tất cả được điểm thêm những chấm hoa hồng đỏ cùng màu nắng vàng đang rớt xuống từng triền núi. Sự kết hợp này tạo nên một khung cảnh đẹp đến mức người ta có cảm giác chỉ cần ngồi im ở đó thôi cũng đã đủ chữa lành.

Những khoảnh khắc vô giá khi chẳng cần làm gì giữa thiên nhiên

Trong loạt ảnh của Đạt, Tà Xùa không chỉ có những khoảnh khắc chinh phục hay tạo dáng kỳ công giữa núi rừng. Có lúc cả hai chỉ đơn giản ngồi trên những mỏm đá cạnh thảm hoa, thả lỏng người và ngửa mặt đón nắng. Có lúc họ chỉ ngồi tựa vào nhau cùng nhìn về những dãy núi xa xăm và những ô ruộng bậc thang nằm gọn dưới thung lũng. Một khung cảnh vốn đã rộng lớn lại càng trở nên có chiều sâu khi xuất hiện hai con người nhỏ bé giữa thiên nhiên bao la. Ở phía xa trên sườn núi là những lán nghỉ cùng chòi dừng chân và lá cờ đỏ sao vàng phấp phới. Sau một đoạn đường di chuyển giữa địa hình núi cao, đây cũng là nơi du khách có thể dừng lại nghỉ chân ngắm cảnh và chờ đợi một khoảnh khắc đẹp nhất của đất trời.

Có người chọn cách dang rộng hai tay giữa lồng lộng gió núi, có người đứng giữa vạt hoa sao nhái để chiếc khăn bay lên theo chiều gió cuốn, và cũng có người chẳng tạo dáng gì cả mà chỉ ngồi xuống một mỏm đá thong thả nhìn mây trôi qua trước mắt. Thu Giang cùng Hữu Đạt cũng như nhiều bạn trẻ khác giờ đây còn mang theo máy ảnh chuyên dụng bên cạnh điện thoại để có thể giữ lại không chỉ cảnh sắc mà cả những khoảnh khắc rất riêng của chuyến đi.

Với Hữu Đạt chuyện chụp ảnh ở Tà Xùa còn là một công việc nghiêm túc. Bạn nhận chụp cho khách ngay tại đây với lịch trình mỗi buổi đi được một cung và mức giá cho một người là 1.000.000 đồng, nếu có từ người thứ hai sẽ tính phụ thu thêm 400.000 đồng mỗi người. Khách hàng sẽ được trả toàn bộ file ảnh gốc cùng khoảng bốn mươi file đã chỉnh màu kỹ lưỡng do chính họ chọn lựa.

Một khung cảnh vốn đã rộng lớn lại càng trở nên có chiều sâu khi xuất hiện hai con người nhỏ bé giữa thiên nhiên bao la

Tuy nhiên có một dòng trong bảng giá của Đạt đáng chú ý hơn cả phần chi phí chính là việc bạn ghi rõ sẽ không chụp trang phục dân tộc không phải của Việt Nam. Ở nhiều điểm du lịch vùng cao, dịch vụ cho thuê trang phục ngoại lai vẫn khá phổ biến nên một dòng ghi chú thẳng thắn như vậy trong bảng báo giá của một người chụp ảnh tự do là điều không phải lúc nào cũng gặp. Bởi lẽ ở một nơi như Tà Xùa đôi khi ảnh đẹp không nằm ở việc bạn tạo dáng thế nào mà chỉ cần đứng đúng chỗ. Đúng lúc nắng vừa xuyên qua mây, đúng lúc gió thổi tung một vạt hoa và phía trước là cả một vùng Tây Bắc vừa thơ mộng vừa hùng vĩ đang mở ra đón chào.

Những vùng đất không thể bỏ lỡ quanh sống lưng khủng long

Sống lưng khủng long từ lâu đã là một trong những hình ảnh gắn liền với danh xưng Tà Xùa. Cùng với biển mây cuồn cuộn, những cung đường núi quanh co và các điểm ngắm cảnh trên cao đã biến nơi đây trở thành điểm đến được nhiều người yêu trekking cùng đam mê nhiếp ảnh và du lịch khám phá liên tục tìm đến.

Cung đường lên đây không phải kiểu đi một mạch là tới nơi. Tà Xùa cách Hà Nội khoảng 240 km và từ trung tâm xã du khách còn phải đi thêm một đoạn đường núi nữa để tới khu vực sống lưng. Một số nguồn du lịch đã lên tiếng lưu ý cung đường này có nhiều khúc cua, có đoạn bị xuống cấp và địa hình thay đổi thất thường theo thời tiết. Vì vậy việc di chuyển cần hết sức thận trọng, đặc biệt vào những ngày mưa trơn trượt hoặc sương dày đặc.

Sau một đoạn đường di chuyển giữa địa hình núi cao, đây cũng là nơi du khách có thể dừng lại nghỉ chân ngắm cảnh và chờ đợi một khoảnh khắc đẹp nhất của đất trời.

Chính điều này cũng khiến không ít người ngậm ngùi bỏ sống lưng khủng long khỏi lịch trình di chuyển. Một tài khoản chia sẻ rằng trước đây đến Tà Xùa là nhất định phải đi điểm này nhưng gần đây nhiều người chọn bỏ qua vì quãng đường xa, thời gian di chuyển lâu và đường khá khó đi. Dưới bài đăng của Thu Giang cũng có người kể lại rằng đoạn đường đi xuống khiến họ rất sợ dù đã có người chở.

Đổi lại cảm giác khi đặt chân lên sống núi lại khá đặc biệt. Một con đường nhỏ nằm chênh vênh giữa không gian rộng lớn, và chỉ cần đi thêm vài bước phía trước lại mở ra một lớp núi khác. Nếu gặp đúng thời tiết thuận lợi, những tầng mây có thể nằm thấp bên dưới tạo cảm giác cả dãy núi đang nổi bồng bềnh giữa một biển trắng. Chính địa hình cao, thoáng và đặc trưng ấy đã khiến Tà Xùa từ lâu được nhiều người biết đến với biệt danh thiên đường mây.

Nếu chỉ lên Tà Xùa để đi mỗi sống lưng khủng long thì khá tiếc bởi quanh đây còn vài cung đường khác mà dân chụp ảnh hay đi. Đỉnh Gió nằm cách trung tâm xã Tà Xùa khoảng 3 km ở độ cao chừng 1.600 m. Đây là một khe núi tự nhiên tạo thành khoảng trống khiến biển mây như được đóng khung giữa hai vách đá.

Khung giờ đẹp nhất là 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 buổi sáng hoặc 16 giờ đến 17 giờ buổi chiều. Quanh khu này có quán cà phê ngắm mây với đồ uống khoảng 40.000 đến 60.000 đồng, nhà sàn có giá 200.000 đến 300.000 đồng một người, còn bungalow hướng săn mây thì dao động từ 800.000 đồng tới hơn 1.000.000 đồng một đêm. Một lưu ý quan trọng là khu vực này vẫn là vách đá tự nhiên và chưa có lan can bảo vệ an toàn.

Gần đó là khe Cải thường được ghép chung một buổi với Đỉnh Gió. Cung thảo nguyên Tà Xùa là một lựa chọn khác với địa hình thoáng và rộng hơn. Vào mùa lúa chín thì có cung Xím Vàng nổi bật với những thửa ruộng bậc thang vàng rực. Xa nhất là thác Chua Tý ở khu vực Xím Vàng cách trung tâm Tà Xùa chừng 30 km, đi thác thường phải tính trọn một ngày chứ không ghép được với cung nào khác. Ngoài ra Tà Xùa còn sở hữu mỏm cá heo, mỏm đầu rùa ở độ cao khoảng 2.100 m, mỏm lạc đà, cây táo mèo cô đơn, rừng nguyên sinh và những đồi chè cổ thụ trên trăm tuổi.

Và có lẽ bộ ảnh của cả hai là một lời nhắc nhở khá dễ thương rằng Tà Xùa đẹp không chỉ khi mây phủ kín núi. Có ngày nơi này chỉ có trời xanh và nắng vàng, có ngày mây nằm lưng chừng sườn núi, lại có ngày sương dày đến mức chẳng nhìn thấy gì ở khoảng cách quá vài chục mét. Rồi cũng có những ngày hoa nở ven đường, gió thổi qua triền núi, nắng rơi xuống những thửa ruộng phía xa và tất cả tình cờ nằm vừa vặn trong một khung hình. Đó có lẽ là kiểu vẻ đẹp khiến người ta nhớ lâu nhất.

Không quá ồn ào cũng không cần phải cố gắng gây choáng ngợp, đó chỉ là một buổi chiều ở vùng cao được ngồi cạnh người mình muốn đi cùng, nghe gió thổi qua những vạt cỏ và nhìn những dãy núi kéo dài đến tận chân trời. Mùa thu chỉ mới bắt đầu và Tà Xùa sau những ngày nắng nóng của mùa hè cũng đang chậm rãi bước vào một mùa rất đẹp của riêng mình.

Ảnh: Diệp Hữu Đạt, Nguyễn Thu Giang