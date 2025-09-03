Vào hôm 2 tháng 9 năm 2025, chuyên gia quân sự Yuri Knutov tuyên bố xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-90M Proryv của Nga đã trở thành chiếc MBT sản xuất hàng loạt tốt nhất nhờ hệ thống bảo vệ, kiểm soát hỏa lực và khả năng điều khiển được cải tiến.

Theo ông Knutov, việc hiện đại hóa xe tăng bao gồm những thay đổi đáng kể liên quan tới thiết kế tháp pháo và hệ thống lưu trữ đạn dược, giúp nâng cao rõ rệt khả năng sống sót của kíp lái trong trường hợp bị trúng đạn.

Chuyên gia Knutov lưu ý rằng hệ thống điều khiển hỏa lực mới của T-90M vượt trội đáng kể so với các tổ hợp tương tự, đảm bảo độ chính xác bắn rất cao. Những cải tiến cũng ảnh hưởng đến khả năng điều khiển xe tăng, giúp người lái dễ dàng kiểm soát hơn ngay cả trong điều kiện khó khăn.

Về mặt bảo vệ, T-90M được trang bị cả hệ thống chủ vệ sử dụng tên lửa nhỏ hoặc các phương tiện khác để tiêu diệt máy bay không người lái cảm tử hay đạn chống tăng, đi kèm cơ chế phòng vệ thụ động như lưới bảo vệ trên tháp pháo và lớp phủ ngụy trang làm giảm khả năng hiển thị trước khí tài trinh sát hồng ngoại.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M Proryv có hỏa lực mạnh mẽ cùng khả năng bảo vệ vững chắc.

Nhà phân tích nhấn mạnh rằng xe tăng T-90M có khả năng khai hỏa từ các vị trí kín, điều này khiến nó không chỉ là một vũ khí chính xác mà còn thực sự là một khẩu pháo tự hành tin cậy.

"Tất cả những cải tiến này mang lại cho T-90M Proryv một lợi thế đáng kể. Hiện nay, đây là xe tăng tốt nhất trong số những chiếc MBT được sản xuất hàng loạt", ông Knutov kết luận.

Mặc dù vậy, phải lưu ý đến thống kê từ trang OSINT, các nhà quan sát căn cứ vào hình ảnh thu thập tại chiến trường đã chỉ rõ: "Tổn thất được xác nhận trực quan của Lực lượng vũ trang Nga trong các hoạt động chiến đấu đã lên tới 130 chiếc T-90M Proryv". đây thực sự là con số đáng để suy ngẫm.