T-90M đấu với Challenger 3: Kết quả làm bất ngờ ngay cả các chuyên gia quân sự

T-90M của Nga và Challenger 3 đến từ Anh thể hiện triết lý thiết kế xe tăng khác nhau, các chuyên gia đã so sánh dựa trên tiêu chí quan trọng.

T-90M Proryv và Challenger 3 thể hiện hai tầm nhìn khác nhau về một xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) hiện đại. Chiến xa của Nga nhẹ và nhỏ gọn hơn, trong khi MBT của Anh chú trọng vào khả năng bảo vệ và hệ thống điện tử. Các chuyên gia từ Kênh Kỹ thuật số 1 đã so sánh hai phương tiện này dựa trên 5 tiêu chí chính.

Hỏa lực

Xe tăng T-90M được trang bị pháo 2A46M-5 125mm với hệ thống nạp đạn tự động, đảm bảo tốc độ bắn ổn định 8 phát/phút. Hơn nữa MBT Nga có khả năng bắn tên lửa dẫn đường Invar-M1 tầm xa 5km.

Xe tăng Challenger 3 sử dụng pháo nòng trơn Rheinmetall L55A1 120mm, được thiết kế cho đạn dược hiện đại của NATO. Chiến xa Anh thiếu khả năng mang tên lửa - một ưu điểm mà Proryv có được.

Khả năng bảo vệ

Xe tăng Anh được trang bị giáp module mới, cảm biến cảnh báo laser và hệ thống phòng vệ chủ động (APS). Quân đội Anh coi APS là yếu tố then chốt giúp tăng khả năng sống sót của Challenger 3.

Trong khi đó T-90M Proryv sử dụng giáp composite và giáp phản ứng nổ Relikt, nhưng không có APS trong cấu hình tiêu chuẩn. Xe tăng Anh có vẻ ưu việt hơn khi nó chống lại được các cuộc tấn công một cách chủ động, chứ không chỉ bằng giáp thụ động.

Khả năng cơ động

Chiếc T-90M được trang bị động cơ diesel V-92S2F sản sinh công suất 1.130 mã lực. Với trọng lượng khoảng 50 tấn, công suất riêng xấp xỉ 23 mã lực/tấn.

Xe tăng Challenger 3 đã nâng cấp động cơ và khung gầm, nhưng vẫn giữ nguyên khối lượng rất lớn lên đến 66 tấn. Trọng lượng nhẹ hơn và công suất riêng cao hơn mang lại cho Proryv lợi thế về khả năng cơ động.

Xe tăng T-90M Proryv và Challenger 3 được xem là kỳ phùng địch thủ.

Hệ thống điện tử và điều khiển

Xe tăng Nga được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực tự động Kalina, kênh ảnh nhiệt và theo dõi mục tiêu tự động, còn Challenger 3 được xây dựng trên kiến trúc hoàn toàn kỹ thuật số với hệ thống ngắm bắn mới, chỉ định mục tiêu kỹ thuật số và chế độ "săn bắn".

Quân đội Anh coi việc tích hợp mạng kỹ thuật số là một trong những tính năng chính của chiếc MBT này. Về mặt số hóa, xe tăng Anh vẫn giữ ưu thế.

Hoạt động

Xe tăng T-90M nhẹ hơn đối thủ vài chục phần trăm, giúp việc vận chuyển dễ dàng hơn và giảm tải trọng lên cầu. Chiến xa Nga vẫn giữ nguyên bố cục của dòng T-72/90 và sử dụng động cơ đã được chứng minh hiệu quả.

Trọng lượng nhẹ cho phép nó hoạt động tự tin hơn trên địa hình mềm và giảm bớt các yêu cầu về hậu cần. Xe tăng Proryv giành chiến thắng ở hạng mục này.

Điểm số cuối cùng

Kết quả chung cuộc là 3-1, với một trận hòa. Xe tăng Challenger 3 chiếm ưu thế về khả năng bảo vệ và điện tử, trong khi T-90M vượt trội về sức cơ động, năng lực tác chiến. Về hỏa lực, hai xe tương đương nhau, mặc dù sử dụng các hệ thống vũ khí khác nhau.