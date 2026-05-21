T-54 là 'khẩu AK của thế giới xe tăng'

Bạch Dương
|

Xe tăng T-54 của Liên Xô có độ phổ biến tương đương với súng trường tấn công Kalashnikov.

Xe tăng hạng trung T-54 của Liên Xô và phiên bản hiện đại hóa T-55 xứng đáng được gọi là "súng trường tấn công Kalashnikov (AK-47) của thế giới xe bọc thép".

Loại chiến xa đơn giản và đáng tin cậy này có mức độ phổ biến tương đương với khẩu súng trường tấn công huyền thoại, theo nhận định của Tạp chí Mỹ 19FortyFive (1945).

Bài báo lưu ý T-54 và T-55 vẫn nằm trong số những loại xe tăng được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới: "Hơn 100.000 chiến xa đã được sản xuất, phục vụ tại hơn 50 quốc gia và vẫn đang tham gia chiến đấu ở một số vùng xa xôi trên hành tinh", bài báo cho biết.

Riêng Liên Xô đã sản xuất khoảng 35.000 xe tăng T-54 và 27.000 chiếc phiên bản T-55. Những phiên bản tương tự của loại chiến xa này cũng được sản xuất ở Trung Quốc, Ba Lan và Tiệp Khắc.

Xe tăng hạng trung T-54 nổi tiếng có độ tin cậy cao.

Xe tăng T-54 cơ bản nặng 36 tấn, trang bị 3 súng máy và một pháo chính D-10T cỡ nòng 100mm. Động cơ 520 mã lực cho phép xe đạt tốc độ lên đến 50km/h.

Phiên bản T-55 được đưa vào phục vụ năm 1958, là xe tăng sản xuất hàng loạt đầu tiên trên thế giới được tích hợp sẵn hệ thống phòng thủ chống hạt nhân tự động.

Xe tăng này có khả năng thực hiện nhiệm vụ trong môi trường đối phương vũ khí hạt nhân. Năm 1985, bản nâng cấp T-55MV được phát triển, trang bị động cơ 620 mã lực và giáp phản ứng nổ.

Hiện trên chiến trường Ukraine, Quân đội Nga đã tung ra nhiều biến thể xe tăng T-54/55 vào trận, nhằm bù đắp tổn thất lớn của những dòng T-72/80/90 hiện đại hơn. Chúng chủ yếu đảm nhiệm vai trò yểm trợ hỏa lực, nhưng đôi khi vẫn phải thực hiện chức năng ban đầu đó là dẫn đầu mũi xung kích.

Nhiều phiên bản nâng cấp của xe tăng T-54/55 vẫn liên tục được tạo ra trên khắp thế giới, cho thấy phương tiện này sẽ phục vụ ít nhất 1 thế kỷ từ khi ra đời.

Theo 19FortyFive
