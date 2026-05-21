Các mẫu iPhone thế hệ mới nhất thường có mức giá khá đắt đỏ, trừ khi bạn chấp nhận lựa chọn chiếc iPhone 17e với giá khởi điểm tương đối dễ chịu. Tuy nhiên, phiên bản giá rẻ này lại bị cắt giảm một số tính năng cốt lõi vốn có trên các dòng máy cao cấp hơn. Dẫu vậy, không phải ai cũng có đủ ngân sách để chạy theo những chiếc iPhone mới nhất và xịn nhất.

May mắn thay, đây không phải là vấn đề quá lớn vì các thế hệ iPhone đời cũ của Apple vẫn là những chiếc smartphone cực kỳ xuất sắc ngay cả khi các model mới đã trình làng.

Điều này có được là nhờ việc Apple luôn hỗ trợ cập nhật phần mềm từ 5 đến 7 năm, đồng thời các dòng chip A-series của hãng vẫn thuộc hàng mạnh mẽ nhất trên thị trường.

Việc chọn mua một chiếc iPhone đời cũ sẽ giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể nhưng vẫn trải nghiệm được phần lớn những công nghệ đỉnh cao mà một chiếc iPhone mới mang lại, miễn là bạn tránh mua phải những chiếc iPhone quá cổ lỗ sĩ đã bị xếp vào danh sách khai tử.

Dưới đây là danh sách các mẫu iPhone đời cũ đáng mua nhất.

iPhone 16 series

Toàn bộ dòng iPhone 16 series là một lựa chọn cực kỳ dễ lọt vào tầm ngắm cho bất kỳ ai đang muốn tìm mua một chiếc iPhone đời cũ. Bạn sẽ sở hữu con chip A18 hoặc A18 Pro và cả hai bộ vi xử lý này đều không hề yếu thế; chúng dư sức xử lý mượt mà mọi tác vụ từ nhẹ đến nặng.

Mặc dù phần cứng camera có sự khác biệt giữa các phiên bản, nhưng bạn vẫn sẽ có một ống kính chính 48MP xuất sắc trên tất cả các model, mang lại những bức ảnh sắc nét với độ chi tiết cao.

Hầu như toàn bộ các cải tiến và tính năng mới của iOS 26, bao gồm cả tính năng Liquid Glass, đều khả dụng trên tất cả các phiên bản iPhone 16. Một điểm cộng khác là dòng sản phẩm này rất dễ tìm mua và vẫn đang được phân phối rộng rãi, trong đó Apple vẫn mở bán chính thức bộ đôi iPhone 16 và iPhone 16 Plus trên trang chủ của mình.

iPhone 16 series cũng được trang bị cổng USB-C phục vụ sạc, truyền dữ liệu và xuất video, hỗ trợ eSIM kép, bộ nhớ trong tiêu chuẩn từ 128GB cho các model cơ bản, chuẩn kháng nước/kháng bụi IP68 và hỗ trợ trọn vẹn hệ thống trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence. Dù mức giá của dòng sản phẩm này chắc chắn sẽ cao hơn đáng kể so với các thế hệ iPhone cũ hơn nữa, iPhone 16 vẫn là một khoản đầu tư rất xứng đáng trong năm 2026. Chỉ cần bạn lưu ý né phiên bản iPhone 16e ra là được.

iPhone 15 Pro và 15 Pro Max

Nếu các dòng iPhone 16 Pro nằm ngoài khả năng tài chính của bạn nhưng bạn lại không muốn hạ cấp xuống các dòng máy tiêu chuẩn, thì iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max chính là những giải pháp thay thế vô cùng vững chắc.

Dù đã ra mắt được hơn 2 năm rưỡi, các model iPhone 15 dòng Pro vẫn sở hữu hiệu năng cực kỳ đáng nể nhờ sức mạnh từ con chip A17 Pro. Bộ vi xử lý này cũng đảm bảo bạn có quyền truy cập vào phần lớn các tính năng của Apple Intelligence trên nền tảng iOS 26 tương tự như các dòng máy đời mới.

Cho đến thời điểm hiện tại, bộ đôi này mới chỉ trải qua hai đợt cập nhật iOS lớn, điều đó đồng nghĩa với việc chúng chắc chắn sẽ được hỗ trợ ít nhất 4 phiên bản iOS lớn nữa, bao gồm cả bản iOS 27 dự kiến ra mắt vào cuối năm nay.

Ngoại trừ việc phiên bản Pro Max sở hữu màn hình lớn hơn, dung lượng pin tốt hơn và khả năng zoom quang học cao hơn ở camera tele, hai chiếc iPhone này về cơ bản có thông số kỹ thuật tương đương nhau.

Cả hai đều được trang bị màn hình ProMotion mượt mà với kính cường lực Ceramic Shield bảo vệ, đi kèm khung viền titanium mang lại độ bền vượt trội. Bạn cũng sẽ được trải nghiệm hệ thống camera chuẩn Pro (bao gồm cả ống kính tele), cổng USB-C hỗ trợ tốc độ truyền tải lên đến 10Gbps và cảm biến LiDAR tiên tiến.

Hiện tại, iPhone 15 Pro series vẫn đang được mở bán thông qua một số đại lý bán lẻ ủy quyền; tuy nhiên, bạn sẽ phải tốn chút công sức nếu muốn tìm mua máy mới tinh đập hộp.

iPhone 15 và 15 Plus

Tương tự như những người anh em thuộc dòng Pro, bộ đôi iPhone 15 tiêu chuẩn cũng rất đáng để cân nhắc trong năm 2026 – đặc biệt là nếu mục tiêu hàng đầu của bạn là tiết kiệm chi phí. Mặc dù khoảng cách về hiệu năng thuần túy giữa phiên bản tiêu chuẩn và bản Pro của thế hệ iPhone 15 có phần chênh lệch rõ rệt hơn so với các thế hệ iPhone khác, cả iPhone 15 và iPhone 15 Plus vẫn dư sức đáp ứng tốt các tác vụ hàng ngày, chơi game giải trí nhẹ nhàng và xử lý đa nhiệm mượt mà. Tuy nhiên, một điểm trừ lớn là bạn sẽ hoàn toàn không thể trải nghiệm các tính năng của Apple Intelligence, bởi hệ thống AI này chỉ giới hạn từ dòng Pro trở lên hoặc trên các thế hệ iPhone đời mới.

Dòng iPhone 15 vẫn sẽ tiếp tục được Apple hỗ trợ trong nhiều năm tới. Dẫu vậy, bạn có thể sẽ bỏ lỡ một số tính năng mới nhất và xịn nhất, đặc biệt là khi Apple đang ngày càng tích hợp sâu các công nghệ AI vào hệ sinh thái của mình.

Về mặt thông số kỹ thuật và tính năng, iPhone 15 sở hữu khung viền nhôm, hệ thống camera kép chất lượng, cổng USB-C (giới hạn ở tốc độ USB 2.0) và công nghệ sạc không dây MagSafe. Dung lượng bộ nhớ tiêu chuẩn ở mức 128GB tương đối thoải mái, kết hợp cùng một màn hình hiển thị chất lượng cao có độ sáng tối đa lên tới 2.000 nits.

iPhone 14 Pro và 14 Pro Max

iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max là những thiết bị có tuổi đời sâu nhất trong danh sách khuyến nghị lần này khi được trình làng từ năm 2022. Bất chấp rào cản về mặt thời gian, đây vẫn là những món hời nếu bạn săn được mức giá tốt. Cả hai chiếc máy này vẫn là những thiết bị rất chất lượng, không chỉ về mặt phần cứng bền bỉ mà còn ở khả năng vận hành mượt mà hệ điều hành iOS 26.

Về ngoại hình, chúng trông gần như không có sự khác biệt so với dòng iPhone 15 hay iPhone 16 series, ngoại trừ việc sử dụng khung viền thép không gỉ bóng bẩy thay vì chất liệu titanium nhám.

Quan trọng hơn, bộ đôi iPhone 14 Pro sở hữu chung con chip A16 Bionic với iPhone 15 và 15 Plus. Dự kiến, dòng máy này vẫn sẽ nhận được khoảng 3 bản cập nhật iOS lớn nữa, giúp bạn yên tâm sử dụng trong thời gian dài trước khi chúng chính thức lỗi thời.

Bạn vẫn sẽ được trải nghiệm cụm "đảo động" Dynamic Island (tính năng hoàn toàn vắng bóng trên iPhone 14 bản thường hoặc các dòng iPhone cũ hơn), tính năng màn hình luôn bật (Always-On Display), độ sáng đỉnh 2.000 nits và hệ thống camera chuẩn Pro dẫn đầu bởi cảm biến chính 48MP.

Tuy nhiên, iPhone 14 Pro series cũng bắt đầu bộc lộ dấu hiệu tuổi tác ở một số khía cạnh. Chẳng hạn, máy vẫn sử dụng cổng kết nối Lightning truyền thống thay vì USB-C với tốc độ truyền tải giới hạn ở chuẩn USB 2.0, hoàn toàn đứng ngoài cuộc chơi Apple Intelligence và không hỗ trợ giao thức mạng Thread.

Nhiều khả năng bạn sẽ chỉ có thể tìm thấy dòng sản phẩm này dưới dạng máy tân trang hoặc máy cũ qua tay, và giá cả sẽ là yếu tố quyết định cốt lõi giá trị của chúng. Nếu ngân sách của bạn chỉ cần cố thêm một chút là có thể chạm tới iPhone 15 Pro, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên "mạnh tay chi tiền" để lên đời phiên bản cao hơn.