SYM bất ngờ tung ra mẫu xe tay ga địa hình 150 cc, thiết kế cơ bắp, "thách thức" vị thế của Honda ADV

Bước sang năm 2026, SYM Malaysia đã chính thức công bố phiên bản mới của Husky 150 SE, mẫu xe tay ga mang phong cách thể thao, đa dụng, hướng tới nhóm khách hàng trẻ và người dùng đô thị. Điểm đáng chú ý nhất trong lần cập nhật này không nằm ở công nghệ hay động cơ, mà đến từ diện mạo và giá bán.

Mẫu xe ga địa hình SYM Husky 150 SE 2026 gây chú ý với ngoại hình thể thao, đi kèm nhiều trang bị hiện đại như kính chắn gió chỉnh điện và phanh ABS hai kênh

Theo thông tin công bố, SYM Husky 150 SE 2026 được bổ sung bốn tùy chọn màu sắc mới gồm Indigo Blue, White, Matt Grey và Glossy Green. Đây là những gam màu trung tính, dễ tiếp cận và phù hợp với xu hướng thẩm mỹ hiện nay tại thị trường Đông Nam Á. So với thế hệ trước, việc làm mới bảng màu được xem là động thái nhằm duy trì sức hút cho một mẫu xe không có thay đổi về kỹ thuật.

So với đối thủ, Husky ADV150 tạo nét riêng với phần đầu xe được thiết kế hẹp và gọn gàng hơn. Hệ thống chiếu sáng trên xe sử dụng công nghệ LED toàn phần, từ đèn pha đến đèn định vị, trong khi đèn xi-nhan được bố trí dọc theo ốp nhựa hai bên sườn.

Cùng với việc bổ sung màu sắc, giá bán của Husky 150 SE 2026 tại Malaysia được điều chỉnh lên mức 10.598 RM (khoảng 68,5 triệu đồng), tăng 600 RM so với mức 9.998 RM (khoảng 64,5 triệu đồng) của phiên bản 2024. Mức giá này chưa bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và chi phí đăng ký. Xe hiện đã có mặt tại các đại lý chính hãng của SYM trên toàn Malaysia và đi kèm chế độ bảo hành hai năm hoặc 20.000 km cho các lỗi sản xuất.

Về cấu trúc giảm xóc, SYM Husky ADV150 có sự khác biệt rõ rệt khi sử dụng phuộc ống lồng phía trước kết hợp với giảm xóc dạng đơn (monoshock) ở phía sau. Xe vận hành trên bộ mâm đúc 13 inch đa chấu cứng cáp.

Về mặt vận hành, SYM Husky 150 SE 2026 không có bất kỳ thay đổi nào. Xe vẫn sử dụng động cơ xi-lanh đơn, bốn van, dung tích 150 cc, cho công suất 14,4 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn 14,5 Nm tại 6.000 vòng/phút. Hộp số vô cấp CVT cùng truyền động dây đai tiếp tục là lựa chọn quen thuộc, phù hợp với đặc thù sử dụng trong đô thị.

Trang bị an toàn vẫn là một trong những điểm mạnh của Husky 150 SE khi xe được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo và phanh ABS hai kênh. Đây là những tính năng chưa thực sự phổ biến trên các mẫu xe tay ga dung tích 150 cc ở nhiều thị trường. Bên cạnh đó, xe còn có hệ thống khởi động không cần chìa khóa với chế độ khởi động khẩn cấp, giúp xe có thể vận hành ngay cả khi pin yếu, cùng màn hình LCD 5 inch có khả năng tự động điều chỉnh độ sáng.

Để tối ưu hóa tính an toàn, cả hai bánh xe đều được trang bị phanh đĩa đơn tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh. Đây được xem là điểm cộng lớn giúp SYM Husky 150 SE 2026 gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc xe ga địa hình tầm trung hiện nay.

Hệ thống treo gồm phuộc trước dạng ống lồng và giảm xóc đơn phía sau có thể điều chỉnh tải trước, kết hợp với hệ thống phanh đĩa thủy lực ở cả hai bánh. Kích thước bánh xe 13 inch trước sau, dung tích bình xăng 15 lít, chiều cao yên 785 mm và trọng lượng 153 kg cho thấy Husky 150 SE được định vị là một mẫu xe cân bằng giữa sự linh hoạt trong đô thị và khả năng sử dụng hàng ngày.

Nếu đặt trong bối cảnh thị trường Việt Nam, SYM Husky 150 SE là một cái tên khá lạ lẫm với phần đông người tiêu dùng. Hiện nay, phân khúc xe tay ga 150 cc tại Việt Nam đang được thống trị bởi các mẫu xe đến từ Nhật Bản và châu Âu, với những cái tên quen thuộc đã xây dựng được thương hiệu và hệ thống phân phối rộng khắp.

Giả sử Husky 150 SE 2026 được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam, mức giá sẽ là yếu tố quyết định lớn nhất. Với giá 10.598 RM (khoảng 68,5 triệu đồng) tại Malaysia, sau khi quy đổi và cộng thêm các chi phí thuế, phí nhập khẩu, giá bán tại Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiệm cận hoặc vượt qua một số đối thủ đang hiện diện trên thị trường và nếu để tìm một đối thủ có những đặc điểm tương tự thì đó chính là mẫu Honda ADV150/160. Trong bối cảnh người tiêu dùng Việt Nam ngày càng cân nhắc kỹ lưỡng giữa thương hiệu, giá trị bán lại và chi phí sử dụng, đây sẽ là thách thức không nhỏ.

Tuy nhiên, Husky 150 SE vẫn có những lợi thế nhất định nếu được định vị đúng. Trang bị an toàn đầy đủ, thiết kế mang hơi hướng thể thao và dung tích bình xăng lớn có thể thu hút nhóm khách hàng trẻ, những người tìm kiếm một mẫu xe khác biệt so với số đông. Vấn đề còn lại nằm ở chiến lược giá, hệ thống hậu mãi và khả năng xây dựng niềm tin thương hiệu tại thị trường Việt Nam.

Việc SYM tiếp tục duy trì và làm mới Husky 150 SE cho thấy hãng vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào dòng xe này tại khu vực Đông Nam Á. Dù hiện tại mẫu xe mới chỉ được giới thiệu tại Malaysia, nhưng những động thái này cũng mở ra khả năng Husky 150 SE sẽ được cân nhắc cho các thị trường lân cận trong tương lai, trong đó có Việt Nam, nơi phân khúc xe tay ga cỡ trung vẫn còn nhiều dư địa cạnh tranh.