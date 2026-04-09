SVĐ Olympic bốc cháy dữ dội, khói đen bao trùm cả thành phố

Sáng sớm 8/4, người dân Rio de Janeiro bàng hoàng khi chứng kiến cột khói đen dày đặc bao trùm Công viên Olympic. Ngọn lửa bắt đầu từ lớp vải canvas trên mái che vào khoảng 4h17 sáng và nhanh chóng nuốt chửng một nửa diện tích phần mái này.

Lực lượng cứu hỏa cho biết, do mái che được làm hoàn toàn bằng vật liệu tổng hợp, khi gặp nhiệt độ cao, lớp vải này tan chảy và tạo ra một chất kết dính kỳ lạ trông giống hệt mạng nhện khổng lồ. Khoảng 80 lính cứu hỏa cùng 20 xe chuyên dụng đã phải huy động để khống chế "giặc lửa".

Mái che bằng vải bạt của trường đua xe đạp bốc cháy vào sáng sớm (Ảnh: CBMERJ)

Ngọn lửa thiêu rụi một nửa mái nhà, khói đen bao trùm toàn thành phố. (Nguồn: TV Globo)

Lực lượng cứu hỏa đã nỗ lực khống chế ngọn lửa. Ảnh: EPA

Dù hình ảnh bên ngoài trông vô cùng thảm khốc, nhưng giới chức Rio khẳng định không có thiệt hại nào bên trong sân đua. Thị trưởng Eduardo Cavaliere cho biết đường đua bằng gỗ thông Siberia quý giá vẫn nguyên vẹn, dù sẽ cần được vệ sinh và bảo trì kỹ lưỡng trước khi tái hoạt động.

"Chúng tôi đã tránh được một thảm họa lớn. Ngọn lửa chắc chắn bắt đầu từ bên ngoài lớp vải canvas" - Đại diện cảnh sát cứu hỏa Rio chia sẻ. May mắn thay, không có thương vong nào được ghi nhận trong sự cố này.

Ngọn lửa khiến tấm vải bạt tan chảy tạo thành hình mạng nhện (Ảnh: Reuters)

Đây không phải lần đầu tiên công trình 5.000 chỗ ngồi này gặp nạn. Kể từ năm 2016, sân vận động này đã cháy tới 3 lần. Năm 2017, một chiếc đèn lồng trời rơi trúng mái che gây hỏa hoạn lớn, làm cháy đen một góc đường đua. Vài tháng sau đó, một vụ cháy tương tự lại tiếp tục xảy ra. Năm 2026, vụ cháy "mạng nhện" vừa diễn ra.

Địa điểm này vốn đã đầy rẫy tranh cãi ngay từ khâu xây dựng khi đường đua bằng gỗ quý bị kẹt trong quá trình vận chuyển, khiến công nhân phải thức đêm hoàn thiện chỉ vài tuần trước lễ khai mạc Olympic 2016. Hiện tại, nguyên nhân vụ cháy thứ 3 này đang được khẩn trương điều tra.

Netizen quốc tế không khỏi ngán ngẩm: "Cái sân vận động này có dớp hay sao mà cháy hoài vậy trời?", "Nhìn lớp mái che tan chảy như mạng nhện mà thấy sợ, may là đường đua bên trong không sao", "Hy vọng lần này họ sẽ tìm ra nguyên nhân triệt để, không thể để biểu hiện Olympic cứ cháy mãi thế này"...