Suzuki XL7 Hybrid mới sắp vào Việt Nam lộ thông số: Hai phiên bản, ăn xăng ít hơn, màn nâng cấp

Suzuki XL7 Hybrid có thể sắp được bổ sung phiên bản mới tại Việt Nam khi hồ sơ dán nhãn năng lượng xuất hiện hai cấu hình GL AT và GLX+ AT. Trong khi đó, bản XL7 2026 đã ra mắt tại Indonesia với diện mạo mới và một số nâng cấp về trang bị.

Suzuki XL7 Hybrid có thể thêm phiên bản mới

Theo dữ liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, Công ty TNHH Việt Nam Suzuki đã gửi hồ sơ công bố dán nhãn năng lượng cho hai phiên bản Suzuki XL7 Hybrid GL AT và XL7 Hybrid GLX+ AT. Đây là điểm đáng chú ý bởi hiện mẫu MPV này chỉ được bán tại Việt Nam với một phiên bản.

Suzuki XL7 Hybrid GL AT xuất hiện trong hồ sơ dán nhãn năng lượng. Ảnh: Cục Đăng kiểm Việt Nam

Cụ thể, Suzuki XL7 Hybrid GL AT có mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố ở mức 5,91 lít/100 km. Đây có thể là bản tương đương với mẫu đang được phân phối, khi mức tiêu thụ nhiên liệu cũng ở mức 5,9 lít/100 km. Trong khi đó, XL7 Hybrid GLX+ AT có mức tiêu thụ 5,85 lít/100 km.

Nhiều chi tiết nhỏ được thay đổi. Ảnh: Bí Mật Xe Biz

Việc xuất hiện đồng thời hai phiên bản trong hồ sơ đăng kiểm chưa đồng nghĩa Suzuki đã xác nhận kế hoạch bán xe tại Việt Nam. Tuy nhiên, thông tin này đáng chú ý khi trước đó hai chiếc Suzuki XL7 với diện mạo mới từng xuất hiện tại một trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội vào đầu tháng 6.

Suzuki XL7 2026 có gì?

So với phiên bản hiện tại, Suzuki XL7 2026 có phần đầu xe được thiết kế lại rõ rệt. Lưới tản nhiệt kích thước lớn hơn và kéo dài xuống khu vực ốp gầm phía trước. Hai bên là cụm đèn chiếu sáng cùng hốc gió tích hợp đèn sương mù LED với thiết kế mới.

Đầu xe Suzuki XL7 2026 được thiết kế lại. Ảnh: Kendara

Bên cạnh đó, xe được trang bị bộ mâm hợp kim 16 inch thiết kế mới. Cụm đèn hậu có đồ họa tối màu hơn, trong khi một số phiên bản tại Indonesia có thêm tùy chọn phối màu ngoại thất hai tông.

Tại Indonesia, XL7 mới được phân biệt giữa các phiên bản bằng một số chi tiết ngoại thất. Bản cao cấp có nhiều chi tiết sơn tối màu như tay nắm cửa, mâm xe, giá nóc và nẹp cốp, đồng thời bổ sung cánh lướt gió phía sau lớn hơn.

Ở bên trong, cấu hình 7 chỗ tiếp tục được duy trì. Hàng ghế thứ hai có thể trượt, ngả và gập theo tỷ lệ 60:40, trong khi hàng ghế thứ ba có thể gập phẳng theo tỷ lệ 50:50. Đáng chú ý, màn hình giải trí trung tâm được nâng từ 8 inch lên 9 inch. Bảng táp-lô và tapi cửa cũng có thêm các chi tiết trang trí màu bạc.

Nội thất Suzuki XL7 Hybrid 2026 với màn hình 9 inch. Ảnh: Suzuki

Về vận hành, XL7 2026 tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp hệ thống hybrid nhẹ. Động cơ cho công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm, kết hợp hộp số tự động 4 cấp, dẫn động cầu trước và mô-tơ ISG hỗ trợ.

Theo thông số được công bố tại Indonesia, XL7 mới có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 5,2 lít/100 km.

Suzuki XL7 Hybrid 2026 tiếp tục dùng động cơ 1.5L hybrid nhẹ. Ảnh: Kendara

Ngoài ra, phiên bản cao cấp tại Indonesia còn có một số trang bị như camera 360 độ, camera hành trình, cân bằng điện tử ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hệ thống giám sát áp suất lốp. Tuy nhiên, chưa có thông tin xác nhận những trang bị này sẽ được giữ nguyên nếu XL7 2026 được bán tại Việt Nam.