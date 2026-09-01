Suzuki sắp có ô tô điện mini giá dự kiến chỉ từ 230 triệu đồng, đi 315km/sạc

Suzuki được cho là đang phát triển một mẫu ô tô điện mini có giá quy đổi từ khoảng hơn 230 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với e Vitara và nhắm thẳng vào nhóm khách hàng phổ thông.

Suzuki được cho là đang phát triển mẫu xe điện thứ hai trong danh mục sản phẩm ở Ấn Độ, lần này hãng sẽ tập trung vào phân khúc giá rẻ. Theo thông tin ban đầu, mẫu xe mới có thể được giới thiệu trong vòng hai năm tới với giá dự kiến khoảng 8,5-10,5 lakh rupee, tương đương 233 - 288 triệu đồng.

Nếu kế hoạch này trở thành hiện thực, đây sẽ là một trong những mẫu xe điện quan trọng của Suzuki khi đưa hãng trở lại đúng phân khúc vốn tạo nên lợi thế tại Ấn Độ: ô tô giá dễ tiếp cận và hướng đến số đông.

Hiện chưa có nhiều thông tin về mẫu ô tô điện mini của Suzuki. Không loại trừ khả năng xe được phát triển dựa trên mẫu xe kei e Sky đã được giới thiệu trước đó để tiết kiệm chi phí. Ảnh: Suzuki

Ô tô điện mini đi hơn 300km mỗi lần sạc

Khác với e Vitara - SUV điện đầu tiên của Maruti Suzuki, mẫu xe mới được phát triển ngay từ đầu với mục tiêu tối ưu chi phí.

Tầm hoạt động dự kiến khoảng 250 - 315km sau mỗi lần sạc, tùy phiên bản và dung lượng pin, khá hơn nhiều mẫu ô tô điện mini khác nhưng chưa đến mức trên 400km thường thấy trên những SUV điện lớn và đắt tiền hơn.

Maruti Suzuki hiện chưa công bố dung lượng pin hay công suất động cơ. Tuy nhiên, việc nhắm đến nhu cầu đi lại trong đô thị đồng nghĩa mẫu xe mới nhiều khả năng không cần bộ pin quá lớn. Pin là một trong những thành phần đắt và nặng nhất trên ô tô điện. Việc sử dụng bộ pin vừa đủ cho nhu cầu di chuyển hằng ngày có thể giúp Maruti Suzuki giảm cả giá thành lẫn trọng lượng xe.

Một chi tiết khác cho thấy ô tô điện mini mới và Suzuki e Sky có nhiều điểm chung là tầm hoạt động. Suzuki e Sky được công bố quãng đường đi được là 310 km/sạc và mẫu xe mới nhiều khả năng cũng sẽ tương tự. Ảnh: Suzuki

Một chi tiết đáng chú ý khác là mẫu xe này được cho là sử dụng nền tảng thuần điện chuyên dụng, thay vì lấy kiến trúc xe xăng rồi chuyển đổi sang hệ truyền động điện. Cách tiếp cận này cho phép nhà sản xuất chủ động hơn khi bố trí pin, động cơ và khoang hành khách, do không phải dành không gian cho động cơ đốt trong, hộp số, hệ thống xả hay bình nhiên liệu.

Xe dự kiến được sản xuất tại nhà máy Hansalpur ở bang Gujarat, nơi hiện cũng đảm nhiệm sản xuất e Vitara và đóng vai trò trung tâm xuất khẩu của Suzuki.

Ô tô điện mini Suzuki cạnh tranh với xe nào?

Nếu mức giá dự kiến được giữ nguyên khi thương mại hóa, mẫu xe mới của Maruti Suzuki sẽ bước vào một trong những khu vực giá thấp nhất của thị trường ô tô điện Ấn Độ.

Tata Tiago EV hiện có giá khởi điểm khoảng 8 lakh rupee (220 triệu đồng), trong khi Tata Punch EV từ 9,69 lakh rupee (266 triệu đồng). MG Comet EV cũng nằm ở nhóm giá thấp, song thiết kế hai cửa và kích thước rất nhỏ khiến mẫu xe này hướng đến nhu cầu sử dụng khác biệt.

Hình dung về thiết kế của mẫu ô tô điện mini mới. Ảnh: Cartoq

Ngoài ra, truyền thông Ấn Độ cũng đưa tin, nhiều khả năng VinFast sẽ đưa VF 3 đến thị trường này vào cuối năm nay hoặc sang năm 2027.

Ở Ấn Độ, phân khúc xe điện dưới 10 lakh rupee (274 triệu đồng) hiện vẫn còn tương đối nhỏ. Trong năm tài chính 2026, thị trường Ấn Độ tiêu thụ khoảng 233.000 ô tô điện, tăng 87,4% so với trước đó. Tuy nhiên, nhóm xe có giá dưới 10 lakh rupee chỉ đóng góp khoảng 6% tổng doanh số.

Suzuki không phải hãng duy nhất nhìn thấy khoảng trống này. Hyundai cũng được cho là đang phát triển một mẫu xe điện phân khúc A+ với tỉ lệ nội địa hóa cao, dự kiến xuất hiện khoảng năm 2027.

Điều này có thể khiến cuộc cạnh tranh ở phân khúc xe điện phổ thông tại Ấn Độ trở nên đáng chú ý trong vài năm tới, với Tata Motors đang có lợi thế đi trước còn Suzuki và Hyundai chuẩn bị những sản phẩm mới.

Suzuki từng đặt mục tiêu giới thiệu tổng cộng 6 mẫu xe điện vào năm tài chính 2031. Lãnh đạo hãng cũng đã đề cập đến kế hoạch phát triển hatchback điện và mở rộng danh mục xe điện ở nhiều khoảng giá. Trong số đó, một mẫu xe dưới 10 lakh rupee có thể là quân bài quan trọng nhất.

Suzuki vốn nổi tiếng với khả năng bán những mẫu ô tô giá dễ tiếp cận với số lượng lớn tại Ấn Độ. Bài toán lần này là đưa công thức đó lên xe điện mà vẫn đảm bảo tầm hoạt động, không gian sử dụng, an toàn và khả năng sạc đủ thuận tiện cho nhóm khách hàng lần đầu mua xe điện.

Nếu mức giá hơn 230 triệu đồng được duy trì tới khi thương mại hóa, mẫu xe mới sẽ đưa Suzuki vào đúng sân chơi mà hãng có nhiều lợi thế nhất: ô tô dành cho thị trường đại chúng.