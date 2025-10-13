Suzuki Fronx bản này về Việt Nam thì không ngán E10: Sử dụng được cả xăng sinh học 'liều cao'

Suzuki Fronx có phiên bản sử dụng xăng sinh học E20

Suzuki Fronx phiên bản Flex Fuel (tạm dịch là nhiên liệu linh hoạt) - còn được gọi là Fronx FFV*2 Concept - sẽ trình làng tại triển lãm Japan Mobility Expo 2025, trước khi chính thức bán ra thị trường vào năm 2026.

Hiện tại, Maruti Suzuki ở Ấn Độ mới chỉ công bố hình ảnh teaser, nhưng định hướng đã rất rõ ràng: Fronx sẽ là minh chứng cho chiến lược đưa động cơ xăng tương thích ethanol vào dòng sản phẩm chủ lực của Suzuki, thay vì chỉ dừng ở quy mô thử nghiệm giới hạn.

Bí quyết của Suzuki Fronx Flex Fuel so với bản thường nằm ở việc hãng đã tinh chỉnh lại khả năng tương thích của mẫu SUV cỡ A này.

Suzuki nhá hàng Fronx Flex Fuel. Ảnh: Suzuki

Suzuki cho biết cả hai động cơ xăng 1.2L và 1.5L của hãng đều đã sẵn sàng cho "nhiên liệu linh hoạt" - có thể chạy được nhiều tỉ lệ pha trộn ethanol khác nhau. Riêng với Fronx, biến thể "nhiên liệu linh hoạt" dự kiến sẽ sử dụng động cơ 1.2L, được tinh chỉnh để vận hành với tỷ lệ pha ethanol cao hơn, vượt xa mức E20 hiện nay.

Hãng cũng nhấn mạnh rằng phần lớn sản lượng Suzuki Fronx toàn cầu hiện được sản xuất tại nhà máy ở bang Gujarat (Ấn Độ). Đây là lý do khiến Suzuki tự tin triển khai công nghệ mới mà không mất nhiều thời gian chờ đợi.

Về ngoại thất, điểm nhấn của Fronx FFV*2 Concept nằm ở những chi tiết đặc biệt, tạo sự khác biệt so với phiên bản tiêu chuẩn. Xe được trang trí bằng những dán decal màu vàng và họa tiết đồ họa trên nắp ca-pô, cửa và hai bên thân xe, làm nổi bật khả năng sử dụng nhiên liệu linh hoạt. Mặc dù vậy, tổng thể thiết kế vẫn giữ nguyên như chiếc Fronx chạy xăng thông thường, từ cụm đèn pha chia đôi, đến cản trước viền chrome với ốp bảo vệ, bộ la-zăng đa chấu 17 inch màu đen.

Song song với hướng đi đó, Suzuki Ấn Độ và công ty mẹ cũng đang thúc đẩy mảng nhiên liệu sạch. Hãng cho biết sẽ bắt đầu sản xuất xe chạy nhiên liệu linh hoạt ngay trong năm tài chính này, đồng thời hợp tác với các hợp tác xã sữa để xây dựng nhà máy sản xuất khí sinh học – nguồn nhiên liệu sẽ được dùng cho các xe CNG.

Xăng sinh học là xu hướng?

Tất cả diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ đang chuyển dần sang xăng E20, loại nhiên liệu chứa 20% ethanol, theo lộ trình quốc gia. Một số quốc gia khác cũng đang có hướng đi tương tự. Chẳng hạn, Bộ Công Thương đang xây dựng đề xuất từ ngày 1/1/2026, các phương tiện cơ giới tại Việt Nam sẽ dự kiến bắt buộc sử dụng xăng E10 trên toàn quốc.

Việc Ấn Độ muốn phổ biến xăng sinh học E20 đang gây nhiều tranh cãi ở nước này. Ảnh: Spinny

Thực tế, Ấn Độ đã phát triển xăng sinh học từ lâu. Rất nhiều mẫu xe ở thị trường này sẽ có thêm phiên bản CNG (khí thiên nhiên nén). Nhiều xe nguyên mẫu (prototype) thậm chí được thiết kế để sẵn sàng tương thích cả xăng E85. Theo Cartoq, một số chuyên gia trong ngành cũng cảnh báo rằng E20 có thể khiến xe giảm hiệu năng trong một số tình huống nhất định.

Tuy nhiên, điểm trừ của xăng sinh học là ethanol có mật độ năng lượng thấp hơn xăng, nên mức tiêu thụ nhiên liệu của xe tăng lên khi dùng xăng có tỷ lệ ethanol cao. Do đó, các hãng xe phải tìm cách tinh chỉnh động cơ và hộp số để bù đắp phần hiệu suất thất thoát.

Suzuki cũng không ngoại lệ. Hãng dự kiến sẽ có một số điều chỉnh động cơ để giảm thiểu sự thất thoát hiệu suất trên phiên bản Fronx Flex Fuel, nhằm cân bằng giữa khả năng tiết kiệm nhiên liệu và cảm giác lái, đặc biệt là trong điều kiện giao thông đô thị.

Điều Suzuki, cũng như nhiều hãng khác, cần giải quyết là làm sao tạo ra được những chiếc xe có thể sử dụng nhiên liệu sạch mà vẫn đảm bảo cảm giác lái. Ảnh: Suzuki

Maruti Suzuki còn tiết lộ rằng ngoài phiên bản Flex Fuel, Suzuki Fronx còn có các bản chạy bằng khí thiên nhiên CNG, biogas và hybrid, tùy điều kiện hạ tầng của từng khu vực thị trường.

Suzuki Fronx sẽ ra mắt Việt Nam trong tháng 10

Suzuki có kế hoạch đưa mẫu Fronx về bán tại Việt Nam, dự kiến ra mắt ngay trong tháng này. Cấu hình trang bị của Fronx ở Việt Nam chưa được hé lộ, nhưng dựa trên những hình ảnh nhá hàng, xe sẽ có phiên bản hybrid bên cạnh bản dùng xe xăng truyền thống. Thông tin này cũng được một đại lý xác nhận.

Suzuki Fronx sắp ra mắt Việt Nam. Tham khảo hình ảnh mẫu xe ở thị trường Ấn Độ. Ảnh: Suzuki

Cũng theo đại lý này, giá bán tạm tính của Suzuki Fronx ở Việt Nam là từ 520 triệu đến 649 triệu đồng, cạnh tanh với Toyota Raize (510 triệu đồng), Hyundai Venue (499 - 539 triệu đồng) và Kia Sonet (499 - 624 triệu đồng).