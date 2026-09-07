Suzuki Baleno 2026 ra mắt: Đối thủ Mazda2, giá quy đổi chưa đến 200 triệu đồng nhưng đầy đủ ADAS

Suzuki vừa trình làng Baleno facelift tại Ấn Độ, đánh dấu lần đầu tiên mẫu hatchback bán chạy này được làm mới thiết kế kể từ khi ra mắt thế hệ hiện tại vào năm 2022

Suzuki Baleno facelift tại Ấn Độ có giá bán khởi điểm 610 nghìn rupee (quy đổi khoảng 171 triệu đồng). Giá cho các phiên bản cao hơn chưa được công bố.

Suzuki Baleno facelift có gì mới?

Suzuki Baleno facelift không thay đổi quá nhiều về mặt thiết kế nhưng vẫn đủ để tạo nét riêng biệt so với bản tiền nhiệm. Những thay đổi đáng chú ý gồm lưới tản nhiệt kích thước lớn hơn, cản trước tạo hình mới, cụm đèn pha LED và đèn sương mù LED được tinh chỉnh, mâm hợp kim 16 inch mới và các chi tiết mạ chrome.

Do đây chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời, tổng thể bảng táp-lô và không gian nội thất của Suzuki Baleno facelift được giữ nguyên so với bản cũ. Dù vậy, xe được bổ sung một số trang bị mới để cạnh tranh tốt hơn ở phân khúc như hệ thống âm thanh Clarion cao cấp, màn hình giải trí SmartPlay Pro+, đế sạc không dây chuẩn Qi có làm mát chủ động, ghế bọc da giả, ghế trước có chức năng làm mát,...

Bên cạnh những trang bị mới, xe vẫn giữ nguyên các tiện nghi đã có từ trước như màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), điều hòa tự động, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, gương chiếu hậu trong xe tự động chống chói, khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm và camera 360 độ.

Suzuki Baleno thuộc phân khúc xe đô thị hạng B. Nếu xét theo kiểu dáng gầm thấp, hatchback và kích thước thực tế, xe đứng chung mâm với Suzuki Swift, Mazda2 Hatchback và Toyota Yaris (trước khi ngừng phân phối) tại Việt Nam.

Công nghệ an toàn phong phú

Điểm đáng chú ý nhất của đợt nâng cấp lần này là Suzuki Baleno facelift trở thành mẫu hatchback đầu tiên tại Ấn Độ được trang bị hệ thống hỗ trợ lái chủ động ADAS. Sử dụng camera kết hợp radar sóng milimet, hệ thống ADAS trên Baleno facelift gồm 8 tính năng, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động nâng cao, hỗ trợ giữ làn đường và hỗ trợ chuyển đổi đèn pha tự động.

Ngoài ADAS, xe còn có 6 túi khí tiêu chuẩn, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử, kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử kết hợp hỗ trợ khởi hành ngang dốc, khung gầm gia cố và cảm biến áp suất lốp.

Động cơ mới

Thay đổi lớn nhất về mặt kỹ thuật nằm ở khối động cơ. Suzuki Baleno facelift chuyển sang sử dụng động cơ xăng Z Series 1.2L 3 xi-lanh, thay cho động cơ K Series 1.2L 4 xi-lanh trước đây. Động cơ mới cho công suất tối đa gần 83 mã lực, mô-men xoắn cực đại 112,4 Nm. Hộp số vẫn giữ hai lựa chọn số sàn 5 cấp hoặc số tự động ly hợp đơn AGS 5 cấp.

Mức tiêu thụ nhiên liệu của Suzuki Baleno Facelift cũng là điểm đáng chú ý. Phiên bản số sàn tiêu thụ khoảng 4,20 lít/100km, trong khi bản số tự động còn tiết kiệm hơn với mức chỉ 4,04 lít/100km.

Biến thể chạy khí nén thiên nhiên S-CNG, sử dụng chung động cơ Z-Series kết hợp số sàn 5 cấp, đạt mức tiêu thụ chỉ tốn khoảng 2,98 kg CNG/100km biến Baleno trở thành một trong những mẫu xe đô thị cỡ B có chi phí vận hành kinh tế nhất phân khúc.

Một số hình ảnh chi tiết của Suzuki Baleno facelift vừa ra mắt:

Ảnh: RushLane/Cartoq