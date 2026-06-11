Suýt hối hận cả đời vì vài phút lơ đễnh: Lại thêm 1 em bé bị keo 502 dính vào mắt

Bố mẹ của em bé đã chia sẻ câu chuyện với mong muốn không có em bé nào bị đau như vậy nữa.

Mới đây, mạng xã hội không khỏi xôn xao và đồng cảm trước bài chia sẻ đầy định mệnh của một người mẹ về tai nạn hy hữu nhưng cực kỳ nguy hiểm xảy ra với con trai mình: Bé bị keo 502 bắn thẳng vào mắt.

Người mẹ nghẹn ngào nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng khiến cả hai vợ chồng "bủn rủn hết chân tay":

"Khi bế con trên tay chạy thẳng vào viện, chân tay mình rụng rời, tim thắt lại vì sợ hãi. Thật sự vợ chồng mình đã suýt phải hối hận cả đời chỉ vì vài phút lơ đễnh".

Keo 502 là vật dụng vô cùng quen thuộc trong mỗi gia đình, nhưng khả năng kết dính cực mạnh và tốc độ đông cứng nhanh của nó lại là "vũ khí" cực kỳ nguy hiểm nếu dính vào các vùng da nhạy cảm, đặc biệt là đôi mắt.

Đối với trẻ nhỏ, khi bị hóa chất lạ hay keo bắn vào, phản xạ tự nhiên của các bé là sẽ thấy cay, xót và lập tức nhắm tịt mắt lại, thậm chí dùng tay dụi liên tục. Chính hành động này vô tình khiến lượng keo bám chặt hơn, làm dính các mi mắt và gây tổn thương sâu cho giác mạc.

Nhìn hình ảnh em bé nhỏ thắt lòng, hai hàng mi dính chặt lớp keo trắng xóa, trên má vẫn còn vệt keo loang lổ chưa kịp khô, ai nấy đều không khỏi xót xa.

May mắn thay, nhờ sự bình tĩnh định thần và xử lý đúng cách trong "thời gian vàng", đôi mắt của em bé đã được cứu kịp thời.

Khi tinh thần và thị giác của con dần ổn định, người mẹ mới đủ bình tĩnh viết lại những dòng tâm sự này với hy vọng không một ông bố, bà mẹ nào phải trải qua cảm giác kinh hoàng đó nữa.

SƠ CỨU KHI TRẺ BỊ KEO 502 BẮN VÀO MẮT

1. Rửa mắt liên tục bằng nước sạch

2. Dùng khăn sạch thấm nước đắp lên

3. Đến ngay cơ sở y tế gần nhất

Từ câu chuyện của gia đình mình, người mẹ đã rút ra bài học sơ cứu vô cùng quan trọng mà bất kỳ phụ huynh nào cũng phải "nằm lòng" để xử lý khi không may gặp sự cố tương tự.

1. Tuyệt đối không để trẻ dụi mắt : Giữ tay con, tránh làm trầy xước giác mạc và khiến keo dính chặt hơn vào niêm mạc mắt.

2. Xử lý làm mềm keo ngay tại chỗ : Lập tức rửa mắt bằng nước sạch. Dùng một chiếc khăn sạch, thấm đẫm nước ấm hoặc nước mát đắp liên tục lên vùng mắt của trẻ để giữ ẩm, giúp lớp keo có xu hướng mềm ra, giảm bớt độ co rút nguy hiểm.

3. Đến ngay cơ sở y tế: Ngay lập tức đưa con đến bệnh viện hoặc cơ sở y tế gần nhất có chuyên khoa mắt. Đừng chần chừ hay do dự dù chỉ một phút giây nào, vì thời gian đối với đôi mắt của con lúc này quý hơn vàng.

Nguyên tắc "3 Không"

KHÔNG tự ý cạy lớp keo khi khô

KHÔNG dùng các mẹo dân gian truyền miệng

Tuyệt đối KHÔNG bôi thoa bất cứ loại thuốc, nhỏ mắt hay hóa chất nào vào mắt con khi chưa có chỉ định và sự can thiệp trực tiếp của bác sĩ chuyên khoa.

"Mắt là bộ phận rất quan trọng và nhạy cảm. Nhìn con mệt mỏi, mắt nhắm nghiền tranh thủ uống ngụm sữa mà lòng mẹ đau như cắt. Mong rằng các bố mẹ đọc được câu chuyện này sẽ có thêm kinh nghiệm để bảo vệ con mình tốt hơn".

Tai nạn của trẻ nhỏ thường đến từ những góc khuất và món đồ tầm thường nhất trong nhà. Câu chuyện trên là một hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc: Hãy luôn để các loại hóa chất, keo dán, thuốc men tránh xa tầm tay trẻ em. Sự cẩn thận của cha mẹ chính là tấm lá chắn an toàn nhất cho tương lai và đôi mắt của các con.