HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

SUV mới của VinFast để lộ dải LED cách điệu bắt mắt cùng kích thước khủng ‘át’ cả VF 6, có thể là REEV như VF Wild

Khôi Nguyên
|

Một mẫu SUV VinFast ngụy trang kín mít vừa xuất hiện tại Hải Phòng, gây chú ý với thân xe vuông vức, kích thước lớn và dải đèn hậu LED cách điệu. Xe có thể nhỏ hơn VF 9, nhưng danh tính vẫn còn bỏ ngỏ.

SUV lạ của VinFast chạy thử trên đường

Hình ảnh một mẫu SUV VinFast phủ kín lớp ngụy trang vừa được ghi lại trên đường phố Hải Phòng. Chiếc xe sở hữu thân hình đồ sộ, thiết kế góc cạnh và tỷ lệ thân xe cao lớn, khác biệt rõ rệt so với chiếc VF 6 đi phía trước.

- Ảnh 1.

Chiếc VinFast ngụy trang trên đường có kích thước lớn hơn hẳn chiếc VF 6 đi trước. Ảnh: MXH

Xe có phần đầu khá dài, nắp ca-pô cao. Cột D dày, cửa kính phía sau lớn cùng phần đuôi dựng đứng góp phần tạo nên dáng vẻ của một mẫu SUV thiên về sự bề thế. Các chi tiết ngoại thất vẫn được che kín bằng lớp ngụy trang.

Chi tiết dễ nhận thấy nhất ở phía sau là cụm đèn hậu LED có đồ họa tạo hình cầu kỳ, trong đó vẫn có dải LED dạng cánh chim quen thuộc của các dòng xe VinFast. Dải đèn nằm ngang xuyên suốt cửa cốp sau.

- Ảnh 2.

Cụm đèn LED phía sau được cách điệu cầu kỳ. Ảnh: MXH

Nhìn từ bên hông, chiếc xe còn có các tay nắm cửa đặt khá gọn trên thân, bộ mâm đa chấu tối màu kích thước lớn và phần ốp vòm bánh xe lớn. Những chi tiết này kết hợp với khoảng sáng gầm có vẻ cao tạo nên phong cách SUV đậm nét.

Mẫu xe mới có thể là REEV?

Trước đó, hình ảnh một mẫu SUV VinFast cỡ lớn cũng từng xuất hiện với một số chi tiết thiết kế gây chú ý, đặc biệt là khe gió nhỏ phía trước, làm dấy lên khả năng hãng đang nghiên cứu thêm lựa chọn xe điện có bộ mở rộng phạm vi hoạt động (REEV). Hiện tại, VinFast đã có mẫu REEV đầu tiên là VF Wild.

Về danh tính, hiện chưa loại trừ khả năng đây là phiên bản nâng cấp hoặc thế hệ mới của VF 8, VF 9, hoặc một dòng SUV hoàn toàn mới. Kích thước lớn, thân xe vuông vức cùng hình ảnh đi sau chiếc VF 6 khiến mẫu xe gợi liên tưởng đến nhóm SUV cỡ trung tới cỡ lớn, chuyên dụng cho địa hình.

- Ảnh 3.

Mẫu SUV mới có thể là REEV tiếp theo của VinFast. Ảnh dựng đồ họa: Bí Mật Xe BizMẫu SUV mới có thể là REEV tiếp theo của VinFast. Ảnh dựng đồ họa: Bí Mật Xe Biz

Kích thước xe nhỏ hơn VF 9?

Đáng chú ý, Công báo sở hữu công nghiệp từng cập nhật bản vẽ kiểu dáng của 3 mẫu SUV mới mang thương hiệu VinFast, với kích thước và thiết kế có sự khác biệt. Trong đó, một mẫu có vóc dáng nhỏ hơn hai mẫu còn lại, đồng thời sở hữu nhiều đường nét gợi liên tưởng đến nguyên mẫu đang chạy thử trên đường phố Hải Phòng.

- Ảnh 4.

Hình ảnh thiết kế xe từng lộ diện trước đây trong Công báo sở hữu công nghiệp. Ảnh: NOIP

Trong dải sản phẩm hiện tại của hãng xe Việt, VinFast VF 8 và VF 9 là hai mẫu SUV điện ở nhóm xe gầm cao cỡ trung và cỡ lớn. VF 8 thế hệ mới thuộc phân khúc SUV cỡ D, có thiết kế crossover hiện đại, trong khi VF 9 nằm ở phân khúc SUV cỡ E, sở hữu kích thước lớn hơn và cấu hình 6 hoặc 7 chỗ ngồi tùy phiên bản.

Honda City 2026 sắp ra mắt Việt Nam, có thể thêm bản hybrid tiết kiệm xăng
Tags

SUV

VF 6

vf 9

REEV

VINFAST

Tin nóng trong ngày

báo mới

Tin ngắn

xe điện

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

01:06
Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

01:49
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
Honda ra mắt xe tay ga giá 38 triệu đồng: Có ABS, giới hạn 1000 chiếc toàn cầu

Honda ra mắt xe tay ga giá 38 triệu đồng: Có ABS, giới hạn 1000 chiếc toàn cầu

01:55
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại