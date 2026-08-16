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SUV mới của hãng con Jaguar Land Rover giá quy đổi từ hơn 1,3 tỷ đồng: 3 màn hình siêu lớn, mạnh hơn 800hp, EREV chạy 310km không cần xăng

Khôi Nguyên
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Freelander 8 với nhiều cấu hình hiện đại, tích hợp công nghệ tiên tiến từ Huawei, có giá "dễ chịu" nhờ liên doanh với Trung Quốc.

Liên doanh giữa Chery và Jaguar Land Rover vừa chính thức công bố khởi động chương trình đặt trước cho mẫu xe Freelander 8. Mẫu SUV mới này được phân phối với 4 phiên bản cấu hình chính, khởi điểm từ 339.900 nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,318 tỷ đồng. Bản cao nhất First Edition với số lượng 1.000 chiếc trên toàn cầu, mang mức giá niêm yết 459.900 nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,783 tỷ đồng.

Freelander 8 được mở bán ở Trung Quốc. Ảnh: Freelander

Freelander 8 mang nhiều công nghệ hiện đại

Kiểu dáng của Freelander 8 kế thừa tinh thần từ nguyên mẫu Concept 97, duy trì đường nét hình hộp đặc trưng của thương hiệu. Ngoại thất gây ấn tượng với mặt ca-lăng dạng kín liền mạch cụm đèn pha hình chữ nhật sắc sảo.

Thiết kế xe vẫn có chất như Land Rover. Ảnh: Freelander

Không gian bên trong khoang lái trang bị màn hình siêu dài 46,3 inch kết hợp màn hình trung tâm LED kích thước 15,6 inch. Những chi tiết trang trí cao cấp xuất hiện qua cụm phím vật lý khắc họa tiết vân đinh Paris kết hợp núm xoay đôi dạng nổi chế tác từ pha lê quang học chuẩn K9 với 144 mặt cắt tinh xảo.

Hàng ghế thứ hai bố trí ghế thương gia không trọng lực tích hợp đầy đủ tính năng sưởi, thông gió, massage, đệm đỡ bắp chân, đi kèm bàn làm việc gấp gọn và tủ lạnh mini tích hợp. Hành khách phía sau có thêm màn hình giải trí ốp trần riêng biệt, trong khi hàng ghế thứ ba trang bị ngăn để cốc và cơ chế tùy chỉnh linh hoạt vị trí ngồi.

Freelander 8 tiên phong tích hợp chip xử lý chuyên dụng cho ô tô Qualcomm Snapdragon 8397 thuộc thế hệ mới nhất trên thế giới. Toàn bộ các phiên bản trong dải sản phẩm đều trang bị hệ thống lái thông minh Huawei Qiankun ADS 5. Xe phát triển trên nền tảng điện áp cao 800V kết hợp công nghệ sạc siêu nhanh 6C, cho phép nạp dung lượng pin từ 20% lên 80% chỉ trong khoảng thời gian ngắn 12 phút.

Nội thất xe ngợp màn hình. Ảnh: Freelander

Hiệu suất vận hành của Freelander 8

Mẫu xe ứng dụng hệ thống dẫn động thông minh đa địa hình i-ATS phát triển chung với Huawei Qiankun, kết hợp hệ thống khóa vi sai ba điểm gồm cầu trước, trung tâm và cầu sau. Hệ thống đánh lái bánh sau tiêu chuẩn với góc xoay mười độ giúp thu hẹp bán kính quay đầu và hỗ trợ chế độ di chuyển ngang hình cua.

Hiệu suất phanh tối ưu hóa nhờ cùm phanh cố định sáu piston cùng đĩa tản nhiệt đường kính 404 mm, đem lại khoảng cách dừng xe từ tốc độ cao ấn tượng ở mức 35,7 mét.

Đây là mẫu EREV theo xu hướng hiện nay. Ảnh: Freelander

Sức mạnh vận hành đến từ khối động cơ mở rộng tầm hoạt động xăng dung lượng 1.5L bốn xi-lanh tích hợp công nghệ khử tiếng ồn chủ động ENC. Hệ thống lưu trữ năng lượng sử dụng pin lithium tam nguyên CATL Freevoy dung lượng 60,3 kWh, mang lại tầm vận hành thuần điện theo chuẩn CLTC đạt 310 km.

Hệ thống động cơ điện kép bốn bánh sản sinh tổng công suất 610 kW tương đương 818 mã lực, mô-men xoắn cực đại đạt 813 Nm, giúp xe tăng tốc từ vị trí đứng yên lên 100 km/h chỉ trong vòng 4,6 giây. Riêng động cơ điện phía sau hai cấp độ công suất 250 kW tương đương 335 mã lực có khả năng tạo ra mô-men xoắn tối đa tại bánh xe lên tới 8.000 Nm.

Một loại xe điện hoàn toàn mới sắp xuất hiện ở Việt Nam


Tags

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chery

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