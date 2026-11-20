Fang Cheng Bao Ti 9 là SUV plug-in hybrid cỡ lớn mới nhất của BYD tại Trung Quốc. Xe gây chú ý với vô-lăng có thể gập gọn, công suất 536 mã lực, pin 66,48 kWh và phạm vi hoạt động kết hợp lên tới 1.630 km.

Ti 9 được chốt giá chính thức

BYD vừa chính thức mở bán Fang Cheng Bao Ti 9 tại Trung Quốc với 3 phiên bản. Giá khởi điểm từ 279.900 nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,1 tỷ đồng. Hai phiên bản còn lại có giá lần lượt 299.900 nhân dân tệ (khoảng 1,18 tỷ đồng) và 329.900 nhân dân tệ (khoảng 1,29 tỷ đồng).

Ti 9 thuộc thương hiệu Fang Cheng Bao là dòng SUV đầu bảng của BYD. Ảnh: Chinaevhome

Ti 9 là mẫu SUV đầu bảng thuộc thương hiệu Fang Cheng Bao của BYD. Xe sở hữu thiết kế vuông vức đặc trưng, phần đầu nổi bật với dải đèn LED kéo dài liền mạch, trong khi đuôi xe sử dụng cụm đèn hậu đặt dọc có tạo hình giống lưỡi dao.

Kích thước tổng thể của xe lần lượt là 5.270 x 1.999 x 1.850 mm, chiều dài cơ sở đạt 3.130 mm. Chiều dài này lớn hơn Kia Carnival tới 115 mm. Tùy phiên bản, chiều cao có thể tăng lên 1.880 mm khi trang bị giá nóc. Xe có 6 lựa chọn màu ngoại thất và 3 phối màu nội thất gồm trắng/nâu, xám/đen và đỏ/đen.

Ti 9 có động cơ điện với pin cho tầm vận hành lớn

Fang Cheng Bao Ti 9 là mẫu xe đầu tiên sử dụng nền tảng DMS Super Hybrid All-Round Platform của BYD. Hệ truyền động plug-in hybrid gồm động cơ xăng 1.5L tăng áp kết hợp hai mô-tơ điện, cho tổng công suất hệ thống 400 kW, tương đương 536 mã lực.

Nhờ cấu hình này, mẫu SUV nặng và có kích thước lớn đạt khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,8 giây.

Đây là mẫu PHEV khá mạnh. Ảnh: CNC

Xe sử dụng bộ pin Blade 2.0 LFP dung lượng 66,48 kWh. Theo công bố, Ti 9 có thể di chuyển thuần điện tối đa 400 km theo chuẩn CLTC. Khi kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện, tổng phạm vi hoạt động đạt 1.630 km cũng theo chuẩn này. Quãng đường này tương đương khoảng cách Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh.

Mức tiêu thụ nhiên liệu khi pin ở trạng thái cạn được công bố ở mức 6,4 lít/100 km. Đặc biệt, xe hỗ trợ công nghệ sạc nhanh Flash Charging, cho phép sạc pin từ 10% lên 70% trong 5 phút và đạt 97% sau 9 phút.

Bên cạnh hệ truyền động, Ti 9 còn được trang bị hệ thống đánh lái bánh sau cùng công nghệ Leopard Turn. Nhờ đó, mẫu SUV dài hơn 5,2 mét có bán kính quay vòng được công bố chỉ 3,5 mét.

Nhiều trang bị tiện nghi hiện đại

Điểm khác biệt đáng chú ý nhất trên Fang Cheng Bao Ti 9 nằm ở phiên bản Foldable Smart Cabin. Đây là phiên bản được trang bị vô-lăng có khả năng gập trong phạm vi 0-180 độ, sử dụng cơ cấu bản lề chính xác và mô-tơ phát triển dựa trên công nghệ robot.

Theo BYD, toàn bộ thao tác gập vô-lăng chỉ mất khoảng 10 giây, giúp giải phóng không gian phía trước người lái. Đây là trang bị dành riêng cho phiên bản cao cấp nhất và chỉ có thể sử dụng khi xe dừng.

Thiết kế nội thất xe Trung Quốc gần đây khá giống nhau. Ảnh: Chinaevhome

Khoang nội thất được bố trí theo cấu hình 6 chỗ ngồi 2+2+2. Xe có màn hình toàn cảnh kích thước 30 inch ở khu vực táp-lô, màn hình 21,4 inch gắn trên trần dành cho hành khách phía sau. Ghế ngồi cả ba hàng đều có chức năng thông gió, sưởi ấm và massage.

Hàng ghế thứ hai được trang bị ghế độc lập với chế độ không trọng lực. Ngoài ra, xe còn có tủ lạnh tích hợp, sạc điện thoại không dây và bàn gấp dành cho hành khách phía sau.

Tiện nghi bên trong có thể phục vụ thoải mái khi đi đường dài. Ảnh: Sina

Về công nghệ hỗ trợ lái, Ti 9 sử dụng hệ thống God’s Eye B tích hợp cảm biến LiDAR. Các trang bị an toàn đáng chú ý khác gồm hệ thống ổn định thân xe khi nổ lốp ở tốc độ cao TSC và cùm phanh trước 6 piston.

Với Ti 9, BYD tiếp tục mở rộng danh mục SUV hybrid cỡ lớn, hướng tới nhóm khách hàng cần một mẫu xe gia đình rộng rãi nhưng vẫn có khả năng vận hành mạnh mẽ và phạm vi hoạt động dài.