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SUV lạ ngang cỡ Toyota Prado xuất hiện ở Việt Nam, giá tạm tính trên 2 tỷ đồng

Lê Tuấn
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Mẫu iCaur V27 vừa lộ diện tại Việt Nam là SUV địa hình thương hiệu Trung Quốc, dự kiến được phân phối chính hãng trong nước vào cuối năm nay.

Mới đây, một chiếc SUV iCaur V27 mang biển kiểm soát Lào bất ngờ được bắt gặp tại Việt Nam, thu hút sự chú ý trên các diễn đàn về ô tô.

Đây là mẫu xe thương hiệu Trung Quốc, sử dụng hệ truyền động điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV-REEV). Đây là loại phương tiện điện hóa mới được công nhận tại Việt Nam từ tháng 7.

- Ảnh 1.

Chiếc iCaur V27 màu bạc xuất hiện tại Việt Nam. Ảnh: Ho Sy Quang

Với công nghệ này, mô-tơ điện trực tiếp đảm nhiệm việc dẫn động bánh xe, trong khi động cơ xăng chỉ đóng vai trò máy phát điện để cung cấp năng lượng cho pin.

Về iCaur, đây là thương hiệu chuyên phát triển các mẫu xe mang phong cách địa hình, việt dã thuộc tập đoàn Chery, tức cùng nhà với Omoda & Jaecoo. Trước đó, tại một số sự kiện của Omoda & Jaecoo, đại diện hãng từng đề cập khả năng đưa các mẫu xe iCaur về phân phối tại thị trường Việt Nam.

Theo tìm hiểu, mẫu iCaur V27 nằm trong kế hoạch phân phối chính hãng tại Việt Nam và có thể được giới thiệu sớm nhất vào cuối năm nay. Về giá bán, đại diện Omoda & Jaecoo Việt Nam từng hé lộ mức giá quy đổi dự kiến khoảng 2,2 tỷ đồng cho phiên bản cao cấp nhất.

iCaur V27 sở hữu chiều dài 5.045 mm, rộng 1.976 mm, cao 1.894 mm cùng trục cơ sở 2.900 mm. Với bộ thông số này, mẫu SUV Trung Quốc có kích thước gần tương đương Toyota Land Cruiser Prado.

- Ảnh 2.

Ngoại hình iCaur V27 mang đậm phong cách SUV việt dã với thân xe vuông vức, nổi khối cơ bắp đi kèm lốp dự phòng gắn ở cửa sau gợi liên tưởng tới Land Rover Defender. Bộ mâm hợp kim có tùy chọn kích thước từ 19-21 inch.

Bên trong cabin, iCaur V27 theo đuổi phong cách tối giản nhưng vẫn tập trung vào các trang bị công nghệ. Khu vực trung tâm táp-lô là màn hình cảm ứng 15,4 inch, đi kèm hệ thống âm thanh 15 loa Pioneer. Phía trên là cửa sổ trời toàn cảnh bằng kính, được chia thành hai phần bởi dải đèn LED trang trí.

- Ảnh 3.

Với cấu hình EREV, iCaur V27 được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.5L làm máy phát để nạp điện cho khối pin 34,31 kWh. Năng lượng từ pin nuôi mô-tơ điện dẫn động bánh xe. Xe có tùy chọn cấu hình một mô-tơ điện đặt sau công suất 252 mã lực hoặc hệ thống hai mô-tơ điện cho tổng công suất 455 mã lực.

Khi đầy đủ cả nhiên liệu và pin, iCaur V27 có tổng phạm vi hoạt động khoảng 980 km theo tiêu chuẩn WLTP. Trong đó, quãng đường di chuyển thuần điện đạt khoảng 200 km. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất 100 kW, cho phép nạp pin từ 10-80% trong khoảng 17 phút.

- Ảnh 4.

Với định vị là hãng xe địa hình, thương hiệu mới cùng giá dự kiến trên 2 tỷ đồng, ICaur V27 nếu mở bán tại Việt Nam sẽ hướng tới nhóm khách hàng đặc thù. Đây có thể là lựa chọn dành cho những người tìm kiếm một mẫu “xe chơi” mang cá tính riêng, thay vì một phương tiện phục vụ nhu cầu di chuyển phổ thông.

Công an đề nghị 386 chủ xe vi phạm có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
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