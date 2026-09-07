SUV 'lạ' dáng như Defender lần đầu xuất hiện tại Việt Nam: EREV đầy bình chạy tới 1.200km, giá tạm tính 2,2 tỷ đồng có cạnh tranh được Prado?

iCaur V27 lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, trước thời điểm dự kiến phân phối chính hãng vào cuối năm nay. Dù vậy, chiếc SUV này lại tới từ quốc gia láng giềng và không mang biển số trong nước.

iCaur V27 có mặt tại Việt Nam

Một chiếc iCaur V27 vừa xuất hiện tại Việt Nam, tuy nhiên mang biển số Lào. Đây là mẫu SUV hybrid dạng EREV.

Chiếc iCaur V27 xuất hiện tại Việt Nam. Ảnh: Ho Sy Quang

Mẫu xe này đang được lên lịch phân phối chính hãng trong thời gian tới, có thể ngay cuối năm nay. Trước đó, xe ra mắt tại quê nhà Trung Quốc từ đầu năm và liên tục xuất hiện tại các nước Đông Nam Á.

Trên trang cá nhân, ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Tổng giám đốc Omoda & Jaecoo Việt Nam, đưa ra mức giá ước tính quy đổi cho V27 bản cao cấp khi về Việt Nam khoảng 2,2 tỷ đồng.

iCaur V27 có gì đặc biệt?

Về kích thước, iCaur V27 sở hữu chiều dài tổng thể 5.045 mm, chiều rộng 1.976 mm, chiều cao 1.894 mm và chiều dài cơ sở 2.900 mm. Kích thước này có thể so sánh với Toyota Land Cruiser.

Mẫu SUV này mang kiểu dáng khối hộp việt dã khỏe khoắn, gắn bánh dự phòng phía sau tương tự Defender. Xe được cung cấp tùy chọn mâm 19-21 inch. Thiết kế SUV kiểu này đang là xu hướng hiện nay.

Xe mang kiểu dáng hầm hố, góc cạnh. Ảnh: Ho Sy Quang

Khoang cabin của iCaur V27 thiết kế tối giản nhưng đầy đủ công nghệ. Trung tâm bảng điều khiển là màn hình cảm ứng 15,4 inch kết hợp hệ thống 15 loa Pioneer. Cửa sổ trời toàn cảnh dạng kính được chia đôi bởi dải đèn LED trang trí độc đáo mang tên 'Starry Sky Island'.

Phong cách thiết kế nội thất tương tự nhiều mẫu xe điện hay hybrid hiện nay. Ảnh: Ho Sy Quang

Sức mạnh của iCaur V27 đến từ cấu hình động cơ điện mở rộng quãng đường (EREV). Xe được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.5L. Động cơ xăng này không trực tiếp truyền động xuống bánh xe mà đóng vai trò là máy phát điện để nạp cho khối pin 34,31 kWh.

Mẫu xe này là EREV, dạng hybrid chạy điện được bổ trợ bởi động cơ xăng. Ảnh: Ho Sy Quang

Trên bản RWD, một mô-tơ điện phía sau tạo ra công suất 252 mã lực và mô-men xoắn 300 Nm. Khách hàng chọn bản iWD sẽ sở hữu hệ thống hai mô-tơ điện với tổng công suất 455 mã lực và mô-men xoắn 505 Nm, cho khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,9 giây.

Khi đổ đầy bình xăng và nạp đầy pin, tổng quãng đường di chuyển của xe đạt tới 1.200 km (theo tiêu chuẩn CLTC, tương đương khoảng 980 km WLTP). Riêng tầm hoạt động thuần điện đạt khoảng 200 km. Khả năng sạc nhanh DC 100 kW giúp xe nạp pin từ 10-80% chỉ trong 17 phút.

Chiếc SUV này còn sở hữu thông số vượt địa hình đáng chú ý với khoảng sáng gầm 224 mm và khả năng lội nước sâu lên tới 600 mm. Góc tới và góc thoát của xe lần lượt đạt 24 độ và 23 độ, đi kèm 9 chế độ lái thích ứng với nhiều dạng địa hình khác nhau.

Các phiên bản đều được trang bị 6 túi khí, hệ thống camera 540 độ cùng gói công nghệ hỗ trợ lái ADAS toàn diện.

Một số hình ảnh tham khảo của iCaur V27:

Ảnh: iCaur