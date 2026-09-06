HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cách tích hợp GPLX nhanh nhất trên VNeID

Khả Văn
|

Các thông tin trên ứng dụng định danh điện tử (VNeID), trang thông tin điện tử về giấy phép lái xe và ứng dụng VneTraffic có giá trị tương đương với giấy phép lái xe vật lý.

Giấy phép lái xe (còn gọi là bằng lái xe) là loại giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho một cá nhân để họ được phép điều khiển phương tiện giao thông tương ứng. Khi tham gia giao thông, có thể người điều khiển phương tiện sẽ được CSGT yêu cầu dừng lại để kiểm tra bằng lái nên hãy ghi nhớ đem theo giấy tờ này bên người. Hiện nay, người dân có thể tích hợp GPLX vào ứng dụng VNeID rồi xuất trình bằng điện thoại cho CSGT khi được yêu cầu, giá trị tương đương GPLX bản cứng.

- Ảnh 1.

Các bước cập nhật thông tin GPLX lên Ứng dụng định danh Quốc gia - VNeID

  • Bước 1: Mở và đăng nhập vào ứng dụng VNeID đã tải trên điện thoại rồi ấn vào mục Ví giấy tờ.
  • Bước 2: Lựa chọn Tích hợp thông tin trên menu và ấn vào Tạo yêu cầu mới.
  • Bước 3: Chọn vào mục Giấy phép lái xe rồi lần lượt nhập các thông tin được yêu cầu gồm: Số giấy phép lái xe và Hạng mức giấy phép.
  • Bước 4: Kiểm tra kỹ các thông tin đã điền rồi ấn Gửi yêu cầu.
- Ảnh 2.

Lưu ý: Tài khoản VNeID của cá nhân đã xác thực ở mức độ 2. Sau khi hoàn tất quá trình trên, bạn phải chờ một khoảng thời gian để hồ sơ được xét duyệt. Nếu thông tin chính xác, giấy đăng ký xe sẽ được phê duyệt và tích hợp vào ứng dụng, đồng thời bạn cũng sẽ nhận được thông báo.

Ứng dụng VNeID cùng Cổng dịch vụ công hiện đã tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ các thủ tục liên quan đến phương tiện giao thông, vừa giúp tiết kiệm thời gian, vừa nâng cao tính tiện lợi cho người dân. Đây cũng là một bước tiến trong lộ trình đơn giản hóa thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số của Chính phủ.

Tin vui cho tất cả người dân mua xe máy điện VinFast
Tags

VNEID

Giấy phép lái xe

chuyển đổi số

thủ tục hành chính

báo mới

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại