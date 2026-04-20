SUV điện Hyundai ngang cỡ Venue chạy thử trên đường: Dáng góc cạnh hầm hố, dễ tích hợp nhiều công nghệ hiện đại

Khôi Nguyên |

Mẫu SUV điện cỡ nhỏ mới của Hyundai vừa lộ diện tại trạm sạc, hé lộ kích thước tương đương đối Venue. Đây là sản phẩm chiến lược của hãng xe Hàn Quốc nhằm chiếm lĩnh phân khúc xe điện đô thị giá rẻ.

Những hình ảnh rò rỉ mới nhất về quá trình thử nghiệm của Hyundai tại Ấn Độ đã hé lộ cái nhìn cận cảnh về mẫu xe điện phân khúc B hoàn toàn mới. Đáng chú ý, mẫu SUV điện này vừa được bắt gặp khi đang sạc pin cạnh chiếc Tata Nexon EV - mẫu xe ngang Hyundai Venue, cho thấy kích thước tương đồng giữa hai dòng xe này.

Mẫu xe điện mới của Hyundai được bắt gặp đang cắm sạc. Ảnh: Rushlane

Đây là một phần trong chiến lược của Hyundai nhằm ra mắt dải sản phẩm xe điện đa dạng tại thị trường Ấn Độ từ nay đến năm 2030, trong đó trọng tâm là phân khúc xe gầm cao dưới 4 mét tương tự Venue.

Về thiết kế ngoại thất, mẫu xe mới của Hyundai sở hữu kiểu dáng vuông vức, gợi liên tưởng đến những người anh em cùng nhà như Venue hay Exter. Phần đuôi xe gây ấn tượng với kính chắn gió có độ dốc nhẹ, cánh lướt gió gắn trên mui và cụm đèn hậu LED sắc sảo được xếp theo chiều ngang.

Mẫu SUV này sẽ hướng tới nhóm giá rẻ nhưng vẫn được tích hợp nhiều công nghệ mới. Ảnh dựng đồ họa: AP

Các chi tiết khác như cảm biến đỗ xe và camera lùi cũng xuất hiện rõ nét trên xe chạy thử. Quan sát từ bên hông, mẫu xe có phần mui phẳng đi kèm giá nóc chắc chắn, khung cửa sổ góc cạnh khá giống với dòng Venue thế hệ mới, trong khi gương chiếu hậu hình chữ nhật có khả năng sẽ tích hợp camera hỗ trợ hệ thống quan sát 360 độ.

Một chi tiết kỹ thuật đáng chú ý là vị trí cổng sạc được đặt ở phía trước bên trái, ngay trên hốc bánh xe. Cách bố trí này khác biệt so với dòng Ioniq 5 hay Ioniq 6 vốn có cổng sạc ở phía sau bên phải, nhưng lại tương đồng với mẫu Creta thuần điện và Inster EV.

Mặc dù hình ảnh tại trạm sạc không lộ rõ phần đầu xe, nhưng các đợt chạy thử trước đó cho thấy mẫu SUV này sẽ sở hữu dải đèn định vị LED dạng điểm ảnh (pixel) đặc trưng phía trên và cụm đèn pha hình chữ nhật đặt thấp ngang tầm bánh xe. Logo bốn chấm đặc trưng của Hyundai cũng được dự kiến xuất hiện giữa dải đèn định vị, đi kèm nắp capo gọn gàng và tay nắm cửa dạng ẩn hiện đại.

Chiếc xe từng được bắt gặp chạy thử trước đó. Ảnh: Team BHP

Mặc dù các thông số kỹ thuật về hệ truyền động và nội thất vẫn đang được giữ kín, nhiều chuyên gia dự đoán mẫu xe này sẽ được phát triển dựa trên nền tảng E-GMP (K). Với những bước chuẩn bị kỹ lưỡng về cả thiết kế lẫn quy trình sản xuất, mẫu SUV điện mới của Hyundai dự kiến sẽ chính thức trình làng vào cuối năm nay hoặc trong năm 2027, hứa hẹn tạo nên một làn sóng mới trong phân khúc xe điện đô thị tại các thị trường đang phát triển.

