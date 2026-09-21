SUV điện hoàn toàn mới của Hyundai thử nghiệm trên đường phố: Dài không quá 4 m, định vị dưới Creta, dự kiến ra mắt năm sau

Các thông tin chi tiết về sản phẩm mới này vẫn chưa được Hyundai công bố.

Mẫu SUV điện dài dưới 4 mét sắp ra mắt của Hyundai, mang mã hiệu HE1i, đã xuất hiện nhiều lần trên đường phố Ấn Độ, hé lộ những chi tiết mới về hệ thống chiếu sáng và quá trình thử nghiệm sạc. Một chiếc xe thử nghiệm được chụp tại trạm sạc Hyundai Maya Autobahn ở Vijayawada, trong khi chiếc còn lại được ghi lại hình ảnh khi đang chạy thử trên đường.

Sản phẩm mới được định vị nằm dưới Creta Electric. Mẫu SUV mới này sẽ được sản xuất tại nhà máy của Hyundai ở Sriperumbudur, Tamil Nadu.

Mẫu SUV đô thị mới của Hyundai. Ảnh: Rushlane

Hyundai thử nghiệm sạc 120 kW cho xe mới

Mẫu xe mới của Hyundai đã thử sạc công suất khá cao. Đáng chú ý, Creta Electric đang bán tại Ấn Độ hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa chỉ 100 kW.

Theo thông tin tại trạm sạc Hyundai HE1i thử nghiệm, trạm có 2 trụ sạc với công suất 180 kW và 120 kW. Hiện tại vẫn chưa rõ việc lựa chọn trụ sạc công suất cao là yêu cầu bắt buộc hay chỉ là cách truyền thông. Một chiếc xe hoàn toàn có thể kết nối với bộ sạc có công suất cao hơn nhưng chỉ nhận mức điện thấp hơn.

Hyundai vẫn chưa công bố thông số kỹ thuật về khả năng sạc của HE1i. Địa điểm này cũng rất đáng chú ý trong bối cảnh Hyundai đang mở rộng mạng lưới sạc nhanh trên khắp Ấn Độ để chuẩn bị cho việc ra mắt thêm các mẫu xe điện mới.

Cổng sạc trên xe là loại CCS2. Ảnh: Rushlane

Hé lộ nhiều phiên bản của mẫu xe Hyundai mới

Khi so sánh kỹ các xe thử nghiệm, có thể thấy sự khác biệt tùy theo phiên bản. Chiếc xe tại trạm sạc dường như sở hữu các dải đèn nằm ngang và mảnh. Vị trí đặt bên trong hốc đèn pha phía dưới, có thể nhìn thấy qua lớp lưới che. Trong khi đó, chiếc xe chạy thử trên đường lại lộ diện với cụm đèn dạng thấu kính lớn hơn ở cùng vị trí đó. Cả hai đều có dải đèn phía trên mảnh tương tự nhau, cho thấy thiết kế đèn pha tách rời. Những khác biệt này gợi ý rằng Hyundai có thể đang thử nghiệm các gói trang bị đèn khác nhau cho từng phiên bản.

Cả hai chiếc xe thử nghiệm đều có thiết kế khoang cabin đứng, cửa sổ lớn và phần mái xe tương đối phẳng. Có thể nhìn thấy bộ mâm hợp kim hai tông màu với thiết kế hình học, trong khi các khe hở trên lớp ngụy trang cũng để lộ thanh giá nóc và cụm đèn hậu nằm ngang gọn gàng. Các tấm phủ dày vẫn tiếp tục che khuất phần cản xe, cửa hông và cửa cốp sau. Tuy nhiên, tỷ lệ thiết kế cho thấy đây là một chiếc SUV cỡ nhỏ, hướng tới việc mang lại không gian cabin rộng rãi dù có kích thước tổng thể dưới 4 mét.

Những hình ảnh nội thất trước đây cho thấy xe sẽ sở hữu màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn đi kèm với màn hình hiển thị thông tin người lái thanh mảnh. Hyundai cho biết mẫu xe điện cỡ nhỏ sắp ra mắt này sẽ được trang bị hệ thống thông tin giải trí thế hệ mới và hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến (ADAS) cấp độ. Dự kiến, gói công nghệ này sẽ bao gồm cả tính năng Pleos Connect.

Xe dự kiến ra mắt vào tháng 2/2027. Ảnh: Rushlane

Khả năng cao Hyundai sẽ giới thiệu vào tháng 2/2027

Theo thông tin ghi nhận, HE1i sử dụng nền tảng E-GMP (K) và có mối liên hệ với mẫu xe Inster đang được bán trên thị trường quốc tế. Hyundai Inster cung cấp các tùy chọn pin 42 kWh và 49 kWh. Thông số về phạm vi hoạt động và thời gian sạc vẫn chưa được công bố.

Mẫu xe điện cỡ nhỏ này dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm 2026, với sự kiện giới thiệu chính thức tại thị trường diễn ra trong khuôn khổ triển lãm Bharat Mobility Auto Expo 2027 vào tháng 2 năm sau. Cùng với mẫu Bayon sắp ra mắt, chiếc xe này sẽ giúp mở rộng dải sản phẩm SUV của Hyundai, đồng thời mang đến cho khách hàng mua xe điện một lựa chọn nhỏ gọn hơn so với mẫu Creta Electric.