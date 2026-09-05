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SUV điện 7 chỗ mới của Skoda lập kỷ lục đi xa nhất thế giới

Lê Tuấn
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Skoda Peaq vừa thực hiện hành trình dài 936 km từ CH Séc tới Hà Lan chỉ với một lần sạc duy nhất, được hãng mô tả là kỷ lục thế giới về quãng đường di chuyển đối với dòng SUV điện 7 chỗ.

Chuyến đi được thực hiện dưới sự giám sát của TÜV SÜD - tổ chức dịch vụ kỹ thuật có nguồn gốc từ Đức và hiện hoạt động trên toàn cầu. Skoda gọi đây là kỷ lục thế giới về quãng đường di chuyển của một mẫu SUV điện 7 chỗ chỉ với một lần sạc.

Chiếc xe thực hiện thử thách này là mẫu Peaq phiên bản 90 gần như nguyên bản so với xe thương mại. Thay đổi duy nhất là nắp cổng sạc được bịt kín nhằm duy trì độ kín khí và giảm một phần rất nhỏ lực cản không khí.

- Ảnh 1.

Chi tiết này quan trọng bởi Peaq 90 không phải một mẫu xe trình diễn được lược bỏ trang bị hay sử dụng bộ mâm tối ưu khí động học chỉ để săn kỷ lục. Chiếc SUV vẫn giữ hệ số cản không khí 0,249 như ban đầu, trong khi động cơ điện phía sau có công suất 282 mã lực cũng không được tinh chỉnh.

Trong toàn bộ hành trình, đội ngũ Skoda đạt mức tiêu thụ trung bình chỉ 9,2 kWh/100 km, tương đương khoảng một nửa mức tiêu thụ của một mẫu SUV điện 3 hàng ghế thông thường khi lái xe nhẹ nhàng.

Bộ pin 91 kWh của Peaq 90, trong đó dung lượng khả dụng là 86 kWh, được khai thác gần như cạn kiệt để hoàn thành quãng đường 936 km mà không cần một lần dừng sạc.

- Ảnh 2.

Quãng đường này vượt 289 km, tương đương 45%, so với phạm vi hoạt động 647 km theo chuẩn WLTP mà Skoda công bố cho Peaq 90. Khoảng cách này chỉ có khi lái xe ưu tiên khả năng tiết kiệm năng lượng thay vì tốc độ, sự thoải mái hay thời gian di chuyển.

Hành trình lập kỷ lục cũng không diễn ra trên đường cao tốc, với hệ thống điều hòa hoạt động liên tục và đầy đủ hành khách cùng hành lý. Skoda đã lên kế hoạch tuyến đường, duy trì tốc độ thấp và vận hành xe theo hướng tối ưu hiệu suất trong suốt chuyến đi. Đây cũng là phương pháp mà hãng từng áp dụng để giúp mẫu Superb lập kỷ lục về hiệu quả sử dụng nhiên liệu.

Trên thị trường hiện nay, Kia EV9 tại Mỹ là một trong những mẫu SUV điện 3 hàng ghế ngang cỡ với Peaq 90. Mẫu xe Hàn này có phạm vi hoạt động theo chuẩn EPA đạt khoảng 482 km/lần sạc với pin 99,8 kWh.

Trong khi đó, Hyundai Ioniq 9 mới tại Mỹ đạt tối đa 539 km/lần sạc còn Mercedes-Benz EQS SUV có thể đi khoảng 510 km/lần sạc. Như vậy, không mẫu xe nào trong số này có thể tiến gần con số mà Peaq 90 đạt được trong bài thử mới đây.

- Ảnh 3.

Dẫu vậy, kỷ lục trên sau cùng vẫn chỉ mang tính tham khảo bởi trong thực tế, tốc độ, việc sử dụng hệ thống điều hòa và tải trọng đều có thể làm giảm đáng kể phạm vi hoạt động của xe điện .

Theo Skoda, lượng đơn đặt hàng mẫu xe điện Peaq ở châu Âu đã lên tới hàng nghìn chiếc. Giá khởi điểm của Peaq 90 tại thị trường này là 1.150.000 koruna Séc, quy đổi tương đương khoảng 1,44 tỷ đồng.

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