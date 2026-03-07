HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Sửu đón tài lộc bất ngờ, Hợi công việc vô cùng thuận lợi ngày 7/3

PV |

Tử vi 12 con giáp ngày 7/3/2026 dự đoán vận trình sự nghiệp, tài lộc, tình duyên giúp bạn chủ động ứng phó vận xui hay may mắn đến với mình.

Tử vi 12 con giáp ngày 7/3/2026: Sửu đón tài lộc, Hợi công việc thuận lợi - Ảnh 1.

1. Tuổi Tý

Sự nghiệp: Chỉ cần giữ vững kế hoạch đã định, bạn sẽ đạt được kết quả mong muốn. Đừng quá vội vàng thay đổi định hướng vào lúc này.

Tài lộc: Thu nhập có dấu hiệu tăng trưởng từ các công việc phụ hoặc nghề tay trái.

Tình duyên: Cần sự thấu hiểu; dành thời gian lắng nghe đối phương nhiều hơn để tránh những hiểu lầm nhỏ.

2. Tuổi Sửu

Sự nghiệp: Vận trình công việc ổn định, có bước tiến mới nhờ sự kiên trì.

Tài lộc: Dễ đón nhận "lộc bất ngờ" hoặc các khoản thưởng nhỏ.

Tình duyên: Một ngày bình yên, các mối quan hệ gia đình khăng khít.

3. Tuổi Dần

Sự nghiệp: Được Quý nhân phù trợ, công việc gặp khó khăn sẽ nhanh chóng được giải quyết.

Tài lộc: Khá tốt, tuy nhiên cần tránh cho vay mượn tiền bạc trong ngày này.

Tình duyên: Cảm xúc thăng hoa, người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng tiềm năng.

4. Tuổi Mão

Sự nghiệp: Đôi khi cảm thấy không hài lòng với công việc hiện tại, cần kiềm chế cảm xúc để tránh xung đột với đồng nghiệp.

Tài lộc: Tiền bạc hanh thông, có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt.

Tình duyên: Tình yêu ngọt ngào, là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho bạn hôm nay.

5. Tuổi Thìn

Sự nghiệp: Công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ, tránh lơ là dẫn đến sai sót về giấy tờ.

Tài lộc: Chi tiêu cần có kế hoạch, tránh mua sắm theo cảm hứng.

Tình duyên: Cần chủ động hơn trong việc hâm nóng tình cảm.

6. Tuổi Tỵ

Sự nghiệp: Cơ hội rộng mở, là thời điểm lý tưởng để phát huy năng lực và mở rộng quan hệ.

Tài lộc: Hãy cẩn thận khi đầu tư; cần xem xét kỹ các rủi ro trước khi ra quyết định.

Tình duyên: Có nhiều chuyển biến tích cực, sự sẻ chia giúp hai người xích lại gần nhau hơn.

7. Tuổi Ngọ

Sự nghiệp: May mắn ngập tràn trên mọi phương diện. Tuy nhiên, cần làm việc kiên nhẫn, tránh quá vội vàng.

Tài lộc: Có thể biến động nhẹ, nên kiểm soát chi tiêu chặt chẽ.

Tình duyên: Thời điểm thuận lợi để bày tỏ tình cảm chân thành.

8. Tuổi Mùi

Sự nghiệp: Vận trình ổn định, liên tiếp đón nhận tin vui trong công việc.

Tài lộc: Tài chính vững vàng, có thể nhận được lời mời hợp tác hấp dẫn.

Tình duyên: Gia đạo êm ấm, tình cảm lứa đôi bền chặt.

9. Tuổi Thân

Sự nghiệp: Làm ăn thuận lợi, dễ gặp được đối tác có cùng tầm nhìn.

Tài lộc: Tăng tiến, tuy nhiên cần đề phòng sự ganh ghét từ tiểu nhân.

Tình duyên: Người độc thân có sức hút mạnh mẽ, dễ gây ấn tượng với người khác giới.

10. Tuổi Dậu

Sự nghiệp: Một ngày an yên, công việc diễn ra theo đúng tiến độ.

Tài lộc: Bình ổn, không có nhiều biến động lớn.

Tình duyên: Nên dành thời gian buổi tối cho người thân để giải tỏa áp lực.

11. Tuổi Tuất

Sự nghiệp: Đòi hỏi sự kiên trì và hào phóng trong cách ứng xử để nhận được sự ủng hộ.

Tài lộc: Tài lộc ở mức trung bình, nên tập trung vào việc tích lũy.

Tình duyên: Tránh nóng nảy, hãy dùng thái độ hòa nhã để giải quyết các mâu thuẫn.

12. Tuổi Hợi

Sự nghiệp: Công việc vô cùng thuận lợi, dễ dàng hoàn thành các mục tiêu khó.

Tài lộc: Khá dư dả, có thể tự thưởng cho mình một món quà nhỏ.

Tình duyên: Tình cảm thăng hoa, là ngày đẹp để tính chuyện trăm năm hoặc các bước tiến xa hơn.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

