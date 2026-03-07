1. Tuổi Tý
Sự nghiệp: Chỉ cần giữ vững kế hoạch đã định, bạn sẽ đạt được kết quả mong muốn. Đừng quá vội vàng thay đổi định hướng vào lúc này.
Tài lộc: Thu nhập có dấu hiệu tăng trưởng từ các công việc phụ hoặc nghề tay trái.
Tình duyên: Cần sự thấu hiểu; dành thời gian lắng nghe đối phương nhiều hơn để tránh những hiểu lầm nhỏ.
2. Tuổi Sửu
Sự nghiệp: Vận trình công việc ổn định, có bước tiến mới nhờ sự kiên trì.
Tài lộc: Dễ đón nhận "lộc bất ngờ" hoặc các khoản thưởng nhỏ.
Tình duyên: Một ngày bình yên, các mối quan hệ gia đình khăng khít.
3. Tuổi Dần
Sự nghiệp: Được Quý nhân phù trợ, công việc gặp khó khăn sẽ nhanh chóng được giải quyết.
Tài lộc: Khá tốt, tuy nhiên cần tránh cho vay mượn tiền bạc trong ngày này.
Tình duyên: Cảm xúc thăng hoa, người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng tiềm năng.
4. Tuổi Mão
Sự nghiệp: Đôi khi cảm thấy không hài lòng với công việc hiện tại, cần kiềm chế cảm xúc để tránh xung đột với đồng nghiệp.
Tài lộc: Tiền bạc hanh thông, có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt.
Tình duyên: Tình yêu ngọt ngào, là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho bạn hôm nay.
5. Tuổi Thìn
Sự nghiệp: Công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ, tránh lơ là dẫn đến sai sót về giấy tờ.
Tài lộc: Chi tiêu cần có kế hoạch, tránh mua sắm theo cảm hứng.
Tình duyên: Cần chủ động hơn trong việc hâm nóng tình cảm.
6. Tuổi Tỵ
Sự nghiệp: Cơ hội rộng mở, là thời điểm lý tưởng để phát huy năng lực và mở rộng quan hệ.
Tài lộc: Hãy cẩn thận khi đầu tư; cần xem xét kỹ các rủi ro trước khi ra quyết định.
Tình duyên: Có nhiều chuyển biến tích cực, sự sẻ chia giúp hai người xích lại gần nhau hơn.
7. Tuổi Ngọ
Sự nghiệp: May mắn ngập tràn trên mọi phương diện. Tuy nhiên, cần làm việc kiên nhẫn, tránh quá vội vàng.
Tài lộc: Có thể biến động nhẹ, nên kiểm soát chi tiêu chặt chẽ.
Tình duyên: Thời điểm thuận lợi để bày tỏ tình cảm chân thành.
8. Tuổi Mùi
Sự nghiệp: Vận trình ổn định, liên tiếp đón nhận tin vui trong công việc.
Tài lộc: Tài chính vững vàng, có thể nhận được lời mời hợp tác hấp dẫn.
Tình duyên: Gia đạo êm ấm, tình cảm lứa đôi bền chặt.
9. Tuổi Thân
Sự nghiệp: Làm ăn thuận lợi, dễ gặp được đối tác có cùng tầm nhìn.
Tài lộc: Tăng tiến, tuy nhiên cần đề phòng sự ganh ghét từ tiểu nhân.
Tình duyên: Người độc thân có sức hút mạnh mẽ, dễ gây ấn tượng với người khác giới.
10. Tuổi Dậu
Sự nghiệp: Một ngày an yên, công việc diễn ra theo đúng tiến độ.
Tài lộc: Bình ổn, không có nhiều biến động lớn.
Tình duyên: Nên dành thời gian buổi tối cho người thân để giải tỏa áp lực.
11. Tuổi Tuất
Sự nghiệp: Đòi hỏi sự kiên trì và hào phóng trong cách ứng xử để nhận được sự ủng hộ.
Tài lộc: Tài lộc ở mức trung bình, nên tập trung vào việc tích lũy.
Tình duyên: Tránh nóng nảy, hãy dùng thái độ hòa nhã để giải quyết các mâu thuẫn.
12. Tuổi Hợi
Sự nghiệp: Công việc vô cùng thuận lợi, dễ dàng hoàn thành các mục tiêu khó.
Tài lộc: Khá dư dả, có thể tự thưởng cho mình một món quà nhỏ.
Tình duyên: Tình cảm thăng hoa, là ngày đẹp để tính chuyện trăm năm hoặc các bước tiến xa hơn.
* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!