1. Tuổi Tý

Sự nghiệp: Chỉ cần giữ vững kế hoạch đã định, bạn sẽ đạt được kết quả mong muốn. Đừng quá vội vàng thay đổi định hướng vào lúc này.

Tài lộc: Thu nhập có dấu hiệu tăng trưởng từ các công việc phụ hoặc nghề tay trái.

Tình duyên: Cần sự thấu hiểu; dành thời gian lắng nghe đối phương nhiều hơn để tránh những hiểu lầm nhỏ.

2. Tuổi Sửu

Sự nghiệp: Vận trình công việc ổn định, có bước tiến mới nhờ sự kiên trì.

Tài lộc: Dễ đón nhận "lộc bất ngờ" hoặc các khoản thưởng nhỏ.

Tình duyên: Một ngày bình yên, các mối quan hệ gia đình khăng khít.

3. Tuổi Dần

Sự nghiệp: Được Quý nhân phù trợ, công việc gặp khó khăn sẽ nhanh chóng được giải quyết.

Tài lộc: Khá tốt, tuy nhiên cần tránh cho vay mượn tiền bạc trong ngày này.

Tình duyên: Cảm xúc thăng hoa, người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng tiềm năng.

4. Tuổi Mão

Sự nghiệp: Đôi khi cảm thấy không hài lòng với công việc hiện tại, cần kiềm chế cảm xúc để tránh xung đột với đồng nghiệp.

Tài lộc: Tiền bạc hanh thông, có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt.

Tình duyên: Tình yêu ngọt ngào, là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho bạn hôm nay.

5. Tuổi Thìn

Sự nghiệp: Công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ, tránh lơ là dẫn đến sai sót về giấy tờ.

Tài lộc: Chi tiêu cần có kế hoạch, tránh mua sắm theo cảm hứng.

Tình duyên: Cần chủ động hơn trong việc hâm nóng tình cảm.

6. Tuổi Tỵ

Sự nghiệp: Cơ hội rộng mở, là thời điểm lý tưởng để phát huy năng lực và mở rộng quan hệ.

Tài lộc: Hãy cẩn thận khi đầu tư; cần xem xét kỹ các rủi ro trước khi ra quyết định.

Tình duyên: Có nhiều chuyển biến tích cực, sự sẻ chia giúp hai người xích lại gần nhau hơn.

7. Tuổi Ngọ

Sự nghiệp: May mắn ngập tràn trên mọi phương diện. Tuy nhiên, cần làm việc kiên nhẫn, tránh quá vội vàng.

Tài lộc: Có thể biến động nhẹ, nên kiểm soát chi tiêu chặt chẽ.

Tình duyên: Thời điểm thuận lợi để bày tỏ tình cảm chân thành.

8. Tuổi Mùi

Sự nghiệp: Vận trình ổn định, liên tiếp đón nhận tin vui trong công việc.

Tài lộc: Tài chính vững vàng, có thể nhận được lời mời hợp tác hấp dẫn.

Tình duyên: Gia đạo êm ấm, tình cảm lứa đôi bền chặt.

9. Tuổi Thân

Sự nghiệp: Làm ăn thuận lợi, dễ gặp được đối tác có cùng tầm nhìn.

Tài lộc: Tăng tiến, tuy nhiên cần đề phòng sự ganh ghét từ tiểu nhân.

Tình duyên: Người độc thân có sức hút mạnh mẽ, dễ gây ấn tượng với người khác giới.

10. Tuổi Dậu

Sự nghiệp: Một ngày an yên, công việc diễn ra theo đúng tiến độ.

Tài lộc: Bình ổn, không có nhiều biến động lớn.

Tình duyên: Nên dành thời gian buổi tối cho người thân để giải tỏa áp lực.

11. Tuổi Tuất

Sự nghiệp: Đòi hỏi sự kiên trì và hào phóng trong cách ứng xử để nhận được sự ủng hộ.

Tài lộc: Tài lộc ở mức trung bình, nên tập trung vào việc tích lũy.

Tình duyên: Tránh nóng nảy, hãy dùng thái độ hòa nhã để giải quyết các mâu thuẫn.

12. Tuổi Hợi

Sự nghiệp: Công việc vô cùng thuận lợi, dễ dàng hoàn thành các mục tiêu khó.

Tài lộc: Khá dư dả, có thể tự thưởng cho mình một món quà nhỏ.

Tình duyên: Tình cảm thăng hoa, là ngày đẹp để tính chuyện trăm năm hoặc các bước tiến xa hơn.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!