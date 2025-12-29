Theo Unian, hai binh sĩ bộ binh Ukraine Denis, biệt danh “Bars”, và Dmytro, biệt danh “K2”, vừa trở về an toàn từ một vị trí gần thành phố Kostyantynivka thuộc vùng Donetsk, nơi họ đã giữ vững phòng tuyến suốt 130 ngày liên tục. Thông tin được Lữ đoàn bộ binh độc lập số 93 “Kholodny Yar” xác nhận.

Theo chia sẻ của các binh sĩ, thử thách lớn nhất đối với họ chính là cuộc chạm trán đầu tiên với lực lượng Nga. Trong một trận giao tranh, quân Nga phát hiện vị trí của họ thông qua hoạt động sử dụng máy bay không người lái. Sáng hôm sau, đối phương bắt đầu tập kích dữ dội, sử dụng máy bay không người lái FPV kết hợp với hỏa lực súng cối nhằm “xóa sổ” khu lán trại.

2 lính Ukraine cố thủ giữ vững phòng tuyến. Ảnh: Unian

“Chúng tôi trú ẩn ở hai lối thoát hiểm. Lối của Bars kiên cố hơn của tôi. Khi vụ nổ xảy ra ngay phía trên, tôi bị vùi lấp và ngất đi. Lúc tỉnh lại, tôi nghĩ mình sẽ bị mắc kẹt dưới lòng đất mãi mãi. Tôi cố giữ bình tĩnh, nằm nghiêng, co đầu gối và khuỷu tay để tạo ra một khoảng trống nhỏ, rồi bắt đầu đào đất bằng dao và tay. Sau vài giờ, tôi đào được đủ không gian để xoay người và thoát ra ngoài,” Dmytro kể lại.

Trong suốt thời gian cố thủ vị trí, hai binh sĩ đã tiêu diệt tổng cộng bảy lính Nga. Họ thu giữ được các máy bộ đàm từ những binh sĩ đối phương thiệt mạng và trong hai tháng tiếp theo đã nghe lén toàn bộ thông tin liên lạc của đối phương, đồng thời truyền dữ liệu quan trọng về cho tiểu đoàn.

Hai binh sĩ cũng thu giữ một khẩu súng trường tấn công AK-12 của Nga. Khẩu súng cá nhân của Denis đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công bằng UAV FPV, buộc anh này phải sử dụng chính vũ khí thu được từ đối phương để tiếp tục chiến đấu.

Cuối cùng, Bars và K2 được đưa ra khỏi vị trí bằng xe địa hình bốn bánh kéo theo rơ-moóc. Cùng thời điểm đó, họ áp giải một tù binh Nga, Daniil Sychev, 23 tuổi, đến từ Volgograd. Trong một trận giao tranh trước đó, Sychev đã đầu hàng các binh sĩ Ukraine tại một vị trí lân cận, song do điều kiện rút quân vô cùng khó khăn theo hướng Kostyantynivka, anh ta không thể được đưa ra ngoài ngay lập tức.

Theo Lữ đoàn 93, tù binh này đã phải ở lại cùng các binh sĩ Ukraine tại vị trí tiền tuyến hơn hai tháng và trong thời gian đó đã tham gia hỗ trợ đào bới, gia cố các hầm trú ẩn.