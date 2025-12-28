Nga dội hỏa lực suốt 10 giờ vào Kiev khi ông Zelensky đi Mỹ gặp TT Trump, ông Putin phát lệnh trong đêm muộn

Nga tấn công ồ ạt vào Kiev suốt 10 giờ

Theo Reuters, Nga đã tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào Kiev và nhiều khu vực khác của Ukraine bằng hơn 500 máy bay không người lái và 40 tên lửa vào thứ Bảy, ngày 27/12. Cuộc tấn công diễn ra ngay trước thềm cuộc gặp mà Tổng thống Volodymyr Zelensky đánh giá là “rất quan trọng” với Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhằm vạch ra kế hoạch chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài gần bốn năm.

Ông Zelensky cho rằng cuộc tấn công này là phản ứng của Nga trước những nỗ lực hòa bình đang được Washington làm trung gian. Theo lãnh đạo Ukraine, cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào Chủ nhật 28/12 tại Florida sẽ tập trung vào các đảm bảo an ninh và vấn đề kiểm soát lãnh thổ sau khi xung đột kết thúc.

Cuộc tấn công kéo dài suốt buổi sáng, với cảnh báo không kích liên tục gần 10 giờ đồng hồ tại thủ đô Kiev. Cuộc tấn công khiên hơn một triệu hộ gia đình tại Kiev và vùng lân cận đã mất điện, trong đó đến buổi chiều vẫn còn khoảng 750.000 hộ chưa được khôi phục điện. Phó Thủ tướng Oleksiy Kuleba cho biết hơn 40% các tòa nhà dân cư ở Kiev bị mất hệ thống sưởi ấm, trong bối cảnh nhiệt độ dao động quanh mức 0 độ C vào ngày thứ Bảy.

Nga tấn công vào Kiev ngày 27/12. Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine gặp loạt đồng minh

Trên đường tới Florida để gặp Tổng thống Trump, ông Zelensky đã dừng chân tại Halifax, Canada, để gặp Thủ tướng Mark Carney. Trong tuyên bố ngắn gọn khi đứng cạnh ông Zelenskiy, Thủ tướng Carney nhấn mạnh rằng hòa bình “đòi hỏi một nước Nga sẵn lòng”.

“Sự khốc liệt mà chúng ta chứng kiến đêm qua – cuộc tấn công vào Kiev – cho thấy việc sát cánh cùng Ukraine trong thời điểm khó khăn này quan trọng đến mức nào,” ông Carney nói, đồng thời công bố gói viện trợ kinh tế bổ sung trị giá 2,5 tỷ đô la Canada (tương đương 1,83 tỷ đô la Mỹ) cho Ukraine.

Sau cuộc gặp, ông Zelensky đã điện đàm với nhiều lãnh đạo châu Âu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen sau đó viết trên mạng xã hội X rằng Liên minh châu Âu hoan nghênh mọi nỗ lực hướng tới một nền hòa bình công bằng và lâu dài, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, đồng thời tăng cường năng lực an ninh và quốc phòng cho nước này.

Vấn đề lãnh thổ và tương lai của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga kiểm soát vẫn là những trở ngại ngoại giao lớn. Dù vậy, ông Zelensky cho biết hôm thứ Sáu 26/12 rằng bản dự thảo kế hoạch hòa bình 20 điểm – nền tảng cho nỗ lực của Mỹ – đã hoàn thành khoảng 90%.

Ông nhấn mạnh rằng hình thức các đảm bảo an ninh từ Mỹ là yếu tố then chốt, phụ thuộc vào Tổng thống Trump và “những gì ông ấy sẵn sàng cung cấp, khi nào và trong bao lâu”. Trước đó, ông Zelensky cho biết Mỹ đã đề xuất một thỏa thuận đảm bảo an ninh kéo dài 15 năm, có thể gia hạn, nhưng Ukraine mong muốn một thỏa thuận dài hạn hơn với các điều khoản ràng buộc pháp lý.

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ là động lực chính thúc đẩy tiến trình này. “Ông ấy chưa có gì để trình lên tôi cho đến khi tôi phê chuẩn,” ông Trump nói. “Vì vậy, hãy chờ xem ông ấy có gì.” Ông cũng bày tỏ tin tưởng cuộc gặp Chủ nhật sẽ diễn ra tốt đẹp và cho biết mong muốn sớm nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Putin hé lộ số phận Donbass trong cuộc họp đêm muộn. Ảnh: Reuters

Tổng thống Nga hé lộ số phận Donbass

Tờ Reuters dẫn thông tin từ tờ Kommersant (Nga), Tổng thống Putin đã nói với một số doanh nhân hàng đầu của Nga rằng ông có thể sẵn sàng trao đổi một số vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát nhưng muốn giữ toàn bộ vùng Donbass. Phóng viên Điện Kremlin Andrei Kolesnikov cho biết ông Putin đã trình bày chi tiết kế hoạch này trong cuộc họp đêm muộn tại Điện Kremlin ngày 24/12.

Kommersant dẫn lời ông Putin khẳng định Nga vẫn sẵn sàng nhượng bộ theo những gì đã bàn tại Anchorage, đồng thời nhấn mạnh: “Donbass là của chúng ta”.

Theo ước tính của Nga, nước này hiện kiểm soát toàn bộ Crimea – vùng lãnh thổ bị sáp nhập năm 2014 – khoảng 90% Donbas, 75% các vùng Zaporizhzhia và Kherson, cùng một phần nhỏ các vùng Kharkiv, Sumy, Mykolaiv và Dnipropetrovsk.

Ngày 19/12, ông Putin tuyên bố một thỏa thuận hòa bình nên dựa trên các điều kiện mà ông đã đưa ra từ năm 2024, bao gồm việc Ukraine rút quân khỏi toàn bộ Donbass, Zaporizhzhia và Kherson, đồng thời từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO.

Theo Kommersant, trong cuộc gặp với các doanh nhân, ông Putin cũng đề cập đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia – nhà máy lớn nhất châu Âu – cho biết Nga và Mỹ đang thảo luận khả năng cùng quản lý cơ sở này. Ông cũng nói Mỹ bày tỏ quan tâm đến việc khai thác tiền điện tử gần nhà máy và rằng nhà máy nên cung cấp điện một phần cho Ukraine.

Theo Reuters