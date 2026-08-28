Súng đã nổ, bộ binh Nga đột kích sườn tây Oleksiievo-Druzhkivka - Chỉ còn 1,5 km quyết định, Kremlin tuyên bố nóng

Nếu các mũi tiến quân nối được với nhau và khép vòng vây, toàn bộ cụm quân Ukraine tại đây sẽ đứng trước nguy cơ bị cô lập.

Súng đã nổ, bộ binh Nga đột kích sườn tây Oleksiievo-Druzhkivka

Súng đã nổ phía sau phòng tuyến Ukraine khi các nhóm bộ binh nhỏ của Nga tiến sâu về phía tây Oleksiievo-Druzhkivka, giao tranh với những đơn vị phòng thủ ngay tại khu vực hậu phương. Sau các bước tiến ở khu dân cư này và vùng lân cận, quân Nga đã hình thành một mũi nhô hướng tới Druzhkivka.

Theo TST, chiến tuyến Nga tại đây nhìn chung tương đối liền mạch, nhưng mũi tiến quân về hướng Druzhkivka đang nổi lên rõ rệt. Những nhóm bộ binh nhỏ tiếp tục luồn sâu về phía tây, khai thác các khoảng trống trong đội hình Ukraine. TST nhận định việc giao tranh xuất hiện phía sau phòng tuyến cho thấy hệ thống phòng ngự tại khu vực này đã có nhiều lỗ hổng.

Tuy nhiên, quân Nga chưa vội đánh thẳng vào thành phố. Các đòn tiến công bên sườn đang được triển khai nhằm mở rộng thế áp sát, đe dọa hậu cần và buộc lực lượng Ukraine phải phân tán ứng phó.

Tình hình Oleksiievo-Druzhkivka đang nóng lên. Ảnh: FT

Cách đánh này cũng thể hiện trên hướng Dobropillia. Các nguồn Ukraine và phương Tây, đặc biệt là Ba Lan, tiếp tục khẳng định thành phố khó nhanh chóng thất thủ. Những lữ đoàn rút từ Pokrovsk về đây đang dựa vào các công trình bê tông trong đô thị, khu dân cư Bilozerske và khu công nghiệp gần mỏ than Bilitska để tổ chức phòng thủ.

Nhưng sau nhiều tháng tiến chậm tới ngoại ô phía nam và phía đông Dobropillia, quân Nga đã chuyển trọng tâm tiến công sang hướng khác.

"Hiện Nga đang vòng quanh Dobropillia, dịch chuyển về phía đông bắc, tới khu vực Kucheriv Yar và Rubizhne. Theo thông tin hiện có, Kucheriv Yar đã nằm dưới quyền kiểm soát của Nga, còn giao tranh tại Rubizhne vẫn tiếp diễn", kênh Biên niên sử quân sự cho biết.

Theo kênh này, phòng tuyến Ukraine tại đây thiếu tính liên kết hơn so với khu vực ngay quanh Dobropillia và cụm công nghiệp. Nếu chọc thủng được đoạn phòng ngự này, quân Nga có thể uy hiếp thành phố từ phía bắc, buộc Ukraine kéo giãn đội hình và tung lực lượng dự bị giữ hai sườn.

Các nhà phân tích quân sự được TST dẫn lại nhận định nếu những tuyến đường vào Dobropillia bị cắt đứt, lực lượng phòng thủ sẽ đứng trước nguy cơ phải rút về hướng Dnipro. Đồng thời, mũi tiến công qua Kucheriv Yar còn đe dọa phía nam cụm đô thị Sloviansk–Kramatorsk, mở rộng sức ép vượt ra ngoài phạm vi Dobropillia.

Chỉ còn 1,5 km quyết định

Trong lúc các mũi tiến công bên sườn tiếp tục mở rộng, quân Nga đang áp sát Druzhkivka. Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Đại tướng Valery Gerasimov, một ngày trước đó thông báo giao tranh diễn ra tại Viroliubivka và Kurtivka, gần thành phố.

Theo ông Gerasimov, các đơn vị xung kích Nga chỉ còn cách vùng ngoại ô Druzhkivka không quá 1,5 km.

Đây là khoảng cách mang tính quyết định. Việc giữ vững các cửa ngõ và bảo vệ những tuyến tiếp tế có ý nghĩa sống còn đối với lực lượng phòng thủ Ukraine: một mũi đột phá kết hợp với đòn đánh bên sườn có thể đẩy họ vào nguy cơ bị chia cắt.

Các đơn vị xung kích Nga chỉ còn cách vùng ngoại ô Druzhkivka không quá 1,5 km. Ảnh: Moscow Times

TST nhận định nếu khoảng cách này phản ánh đúng tình hình thực địa, cuộc chiến giành cụm đô thị ở phía tây Donbass trên thực tế đã bắt đầu. Hệ thống phòng ngự Ukraine bị xuyên thủng tại nhiều vị trí và suy yếu, trong khi các đơn vị xung kích Nga bắt đầu tiến vào những khu vực ngoại vi.

Sức ép tại Druzhkivka mang ý nghĩa lớn hơn một trận đánh giành thành phố. Theo Biên niên sử quân sự, Druzhkivka, Kramatorsk và Sloviansk tạo thành hệ thống phòng thủ kéo dài từ bắc xuống nam. Các khu đô thị và công nghiệp chủ yếu phân bố dọc hành lang giao thông H-20, liên kết chặt chẽ bằng hạ tầng và những tuyến vận chuyển.

Vì vậy, một mũi đột phá tại Druzhkivka có thể đe dọa khả năng duy trì phòng thủ của cả cụm đô thị. Theo TST, quân Nga đang đánh vào bên sườn, tiếp cận từ phía bắc và phía nam, dường như tìm cách đưa toàn bộ khu vực vào một vòng vây lớn.

Địa hình cũng ảnh hưởng tới hướng tiến công. Phía tây và phía nam cụm đô thị là những cánh đồng rộng, trong khi phía bắc có rừng và các chướng ngại nước.

Các chuyên gia quân sự được TST dẫn lại nhận định hướng nam thuận lợi hơn cho việc tiếp cận, đồng thời đề cập khả năng Nga tìm cách kiểm soát núi Karachun cùng những điểm cao phía tây Sloviansk và Kramatorsk.

Nếu các mũi tiến quân nối được với nhau và khép vòng vây, toàn bộ cụm quân Ukraine tại đây sẽ đứng trước nguy cơ bị cô lập.

Biên niên sử quân sự đánh giá những diễn biến hiện nay "rất bất lợi" đối với lực lượng Ukraine đồn trú tại Druzhkivka. Kênh này đặt câu hỏi liệu các đơn vị do Prokopenko và Biletsky chỉ huy, được đưa tới khu vực Kramatorsk làm lực lượng dự bị, cuối cùng có phải chuyển tới Druzhkivka hay không.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: NBC News

Kremlin tuyên bố nóng

Giữa lúc quân Nga áp sát Druzhkivka và đẩy mạnh các đòn đánh bên sườn, Điện Kremlin tuyên bố đà tiến trên chiến trường đã trở nên rõ ràng và sẽ kéo theo hệ quả đối với Kiev.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định:

"Chúng tôi tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt. Những bước tiến trên các mặt trận rõ ràng là điều hiển nhiên. Các chuyên gia hiểu rất rõ đà tiến này có ý nghĩa gì và cuối cùng sẽ gây ra những hệ quả nào đối với chính quyền Kiev".

Ông Peskov đồng thời chỉ trích những bài viết của truyền thông phương Tây đề cập khả năng xung đột leo thang, gọi đó là "những câu chuyện hù dọa quen thuộc".

Tuyên bố trên cũng được đưa ra trong bối cảnh phía Nga thông báo kiểm soát thêm Pysarivka thuộc tỉnh Sumy, cùng Nizhenka và Shevchenkivske thuộc tỉnh Zaporizhzhia trong vài ngày qua.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tại Pysarivka và khu vực lân cận có các đơn vị vận hành vũ khí phòng không cùng những sở chỉ huy điều khiển máy bay không người lái của Ukraine. Phía Nga khẳng định việc kiểm soát địa bàn này đã đẩy ranh giới kiểm soát ra xa hơn khỏi biên giới nước này.