Suchin nhà Cường Đô La "đốn tim" công chúng với câu nói siêu ngọt dành cho bố: "Em với con yêu ba"

Mới đây, ngay đêm Mùng 3 Tết, Đàm Thu Trang - bà xã Cường Đô La đã đăng tải lên trang cá nhân đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc 2 con Suchin và Sutin nói lời chúc mừng sinh nhật nam doanh nhân.

Suchin nhà Cường Đô La nói lời chúc mừng sinh nhật bố

Trong cả đoạn clip, Suchin "đốn tim" công chúng với khoảnh khắc cực đáng yêu khi nói "yêu bố": "Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to daddy. Em với con yêu ba. Cả nhà yêu ba nhất trên đời".

Dưới bài đăng của Đàm Thu Trang, Cường Đô La nhanh chóng để lại bình luận cảm ơn vợ cùng các con: "Cảm ơn vợ và các con yêu của baba".

Bài đăng của Đàm Thu Trang nhận được tương tác lớn từ cộng đồng mạng. Bên cạnh sự ngưỡng mộ trước gia đình Cường Đô La - Đàm Thu Trang, công chúng còn thích thú với giọng nói vô cùng đáng yêu của bé Suchin nhà nam doanh nhân.

Hai nhóc tì Suchin và Sutin nhà Cường Đô La - Đàm Thu Trang

Cường Đô La và Đàm Thu Trang tổ chức đám cưới vào tháng 7/2019. Hiện tại, gia đình của họ đã có 3 nhóc tỳ là Subeo, Suchin và Sutin. Trên trang cá nhân, cặp vợ chồng doanh nhân thường xuyên chia sẻ những hình ảnh vui vẻ, hài hước của gia đình và nhận được nhiều sự yêu mến từ cộng đồng mạng.