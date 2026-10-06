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Sức khỏe Triệu Lệ Dĩnh sau 14 tháng vắng bóng

G.Trúc (theo QQ, Sohu)
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Sau sự cố sức khỏe tại Hàng Châu hồi tháng 8/2025, nữ diễn viên phải tạm ngưng mọi hoạt động để bồi dưỡng sức khỏe và chăm sóc cuộc sống cá nhân.

Gần đây, khi các giải thưởng truyền hình, điện ảnh trở nên sôi động với hàng loạt ứng viên ở các bảng thì mọi người mới nhắc đến sự vắng bóng của Triệu Lệ Dĩnh suốt nhiều tháng qua. Vốn được xem là người tham công tiếc việc, không ngại tự mình thực hiện nhiều cảnh hành động khó trên phim trường nhưng cô lại vắng mặt thời gian rất dài.

Thông báo gần nhất của công ty quản lý nữ diễn viên là ngày 25/8/2025 về tình hình sức khỏe của cô sau khi tham dự một sự kiện ở Hàng Châu. Trước đó Triệu Lệ Dĩnh đã có vài tháng nghỉ ngơi vì sức khỏe nhưng cô vẫn cố gắng có mặt tại buổi ra mắt cho một thương hiệu mà mình đại diện. Chỉ sau vài phút dự sự kiện, nữ diễn viên đột nhiên cảm thấy không khỏe. Cô được ekip đưa vào xe cá nhân ngồi gần 40 phút rồi đưa đi kiểm tra y tế.

Đến ngày 28/9, phía đối tác được dẫn lời cho biết nữ diễn viên đã trải qua một đợt kiểm tra sức khỏe tương đối toàn diện và tình trạng đã ổn định. Theo nguồn tin cho biết Triệu Lệ Dĩnh buộc phải tuân thủ yêu cầu của bác sĩ là ngưng toàn bộ công việc để điều dưỡng sức khỏe sau 10 năm lao động miệt mài trên phim trường. Cô từng bị chấn thương rất nặng ở lưng khi quay cảnh hành động trong phim cổ trang. Có lẽ vết thương cũ cùng với lịch trình làm việc, chăm sóc con trai liên tục thời gian dài đã vắt kiệt sức khỏe của nữ diễn viên.

Sức khỏe Triệu Lệ Dĩnh sau 14 tháng vắng bóng - Ảnh 1.

Triệu Lệ Dĩnh tận hưởng cuộc sống đời thường sau nhiều năm làm việc mệt mỏi. (Ảnh: Instagram@zlyzhao)

Khoảng thời gian qua từng xuất hiện nhiều đồn đoán về sự nghiệp và đời tư của nữ diễn viên. Tuy nhiên, những thông tin như “rút khỏi làng giải trí”, “tái hôn”, “mang thai” hay các suy đoán tương tự nhưng đều bị công ty quản lý phủ nhận. Họ còn ra thông báo cảnh cáo nhiều trang tin, cá nhân đưa thông tin sai lệch về đời tư của nữ diễn viên.

Bộ phim gần nhất của Triệu Lệ Dĩnh là Tiểu thành đại sự, hoàn tất quay vào tháng 5/2025. Có thông tin cô đang xem xét các kịch bản nhưng chưa có kế hoạch cụ thể để trở lại đoàn phim. Sau nhiều năm hoạt động với cường độ cao, nữ diễn viên hiện được cho là ưu tiên những dự án phù hợp hơn thay vì liên tục xuất hiện trên màn ảnh. Cô đã trải qua nhiều năm từ vai phụ vô danh trở thành diễn viên chính phim truyền hình nhiều thể loại cổ trang, hiện đại, rồi lấn sân sang lĩnh vực phim truyền hình chính kịch và phim điện ảnh.

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Tags

Triệu Lệ Dĩnh

Hàng Châu

phim truyền hình

Phim điện ảnh

diễn viên

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