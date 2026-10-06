HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ nghệ sĩ U40 tuyên bố không lấy chồng, sống trong nhà 7 tầng: "Tôi đính chính lại"

Xi Xi
|

"My đính chính lại My không phải hoa hậu gì hết ạ", nữ nghệ sĩ U40 chia sẻ.

Mới đây, diễn viên Khánh My lên tiếng đính chính sau khi bị nhiều nhãn hàng nhầm là hoa hậu. Nữ diễn viên khẳng định cô không phải hoa hậu và mong mọi người gọi đúng tên nghề nghiệp của mình.

Khánh My viết: "My đính chính lại My không phải hoa hậu gì hết ạ. Cảm ơn các nhãn hàng đã quan tâm rất nhiều những ngày qua. Nhưng hãy gọi My là: Diễn Viên Khánh My là My vui lắm rồi nè. My cảm ơn nhiều lắm ạ".

Nữ nghệ sĩ U40 tuyên bố không lấy chồng, sống trong nhà 7 tầng: "Tôi đính chính lại" - Ảnh 1.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận hài hước và dành lời khen cho ngoại hình của nữ diễn viên. Một số ý kiến viết: "Với My thì hoa hậu phải gọi bằng điện thoại"; "Ai biểu chị đẹp như hoa hậu chi"; "Xinh phát sáng thế kia mà nại"; "Nhưng mà chị đẹp y như hoa hậu á"; "Khánh My đẹp từ gương mặt đến body đẹp đỉnh, hoa hậu của các hoa hậu"...

Khánh My tên thật là Nguyễn Thị Nhàn, sinh năm 1991 tại Kiên Giang. Cô từng theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế TP.HCM trước khi hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh diễn xuất, nữ diễn viên còn được biết đến với hoạt động kinh doanh.

Ở tuổi 35, Khánh My lựa chọn cuộc sống độc thân. Trước đó, cô từng thẳng thắn chia sẻ quan điểm không kết hôn và không sinh con. Nữ diễn viên hiện sở hữu một tòa nhà 7 tầng, 40 phòng trên đường Điện Biên Phủ, TP.HCM.

Sau 8 năm vắng bóng màn ảnh, Khánh My mới đây trở lại với diễn xuất trong phim Trại Buôn Người. Sự trở lại này cũng khiến tên tuổi nữ diễn viên được khán giả chú ý trở lại.

Nữ ca sĩ sang Mỹ đến nhà người đàn ông SN 1979 gốc Huế từng lộ số dư hơn 31 tỷ
Tags

Khánh My

diễn viên

độc thân

Kiên Giang

trại buôn người

sao Việt

hoa hậu

đính chính

u40

tuyên bố

không lấy chồng

hậu trường

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

01:04
Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

00:49
Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại