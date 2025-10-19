HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Sức khỏe các nạn nhân vụ nghi phóng hoả đốt nhà ở Gia Lai: 2 người bị bỏng 90%

Nguyễn Gia/VTC News |

Cơ quan chức năng xác định danh tính 4 nạn nhân trong vụ cháy nghi do phóng hỏa ở đường Đỗ Trạc, phường An Khê (tỉnh Gia Lai) .

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai, 3 nạn nhân trong vụ hỏa hoạn khiến 4 người thương vong được đưa vào viện trong tình trạng bỏng nặng. Hiện tại sức khoẻ của anh N.B.C (33 tuổi) và con là cháu N.B.T (5 tuổi) đều bị bỏng 90%, rất nặng. Anh C. đã được chuyển lên Khoa Chấn thương vì còn tiếp xúc được. Cháu T. đang thở máy và điều tri tích cực. Gia đình đề nghị bệnh viện chuyển tuyến vào bệnh viện tại TP.HCM.

Như Báo Điện tử VTC News đã đưa tin, khoảng 4h30 cùng ngày, trên địa bàn phường An Khê (tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ cháy nghi do phóng hoả tại 1 cơ sở kinh doanh. Vụ cháy khiến 1 người chết và 3 người bị thương.

Nạn nhân tử vong được xác định chị T.T.T.N. (SN 1994, chủ nhà), 3 người bị thương gồm: anh N.B.C (33 tuổi), anh N.A.D (24 tuổi) và cháu N.B.T (5 tuổi). Trong đó, anh C. và chị N. từng có mối quan hệ vợ chồng và có một con chung là cháu N.B.T.

Sức khỏe các nạn nhân vụ nghi phóng hoả đốt nhà ở Gia Lai: 2 người bị bỏng 90%- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Duy Thanh)

Theo thông tin ban đầu, sau ly hôn, chị N. có quan hệ tình cảm với N.A.D. Tối 18/10, anh C. đến thăm con và ngủ lại tại nhà chị N. Đến khoảng 4h30 rạng sáng 19/10 căn nhà bốc cháy dữ dội.

Cơ quan chức năng nghi vấn đây là vụ phóng hỏa đốt nhà xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm ghen tuông. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang điều tra, làm rõ.

Vụ cháy được xác định xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày tại một căn nhà trên đường Đỗ Trạc, phường An Khê.

