Bất ngờ nguyên nhân vụ 4 người thương vong trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng

Trang Anh (T/h) |

Vụ cháy được xác định xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày tại một căn nhà trên đường Đỗ Trạc, phường An Khê.

Sáng 19/10, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ cháy khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

Vụ cháy được xác định xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày tại một căn nhà trên đường Đỗ Trạc, phường An Khê.

Nhận được tin báo, Công an phường An Khê cùng Đội Cảnh sát chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn khu vực An Khê đã cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia dập tắt đám cháy và cứu nạn những người có trong căn nhà. Đến khoảng 5 giờ 40 phút, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn.

Bất ngờ nguyên nhân vụ 4 người thương vong trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy nhà - Ảnh: báo Gia Lai

Vụ cháy khiến chị T.T.T.N. (SN 1994) là chủ căn nhà tử vong. Ba người bị thương gồm: anh N.B.C. (SN 1992), anh N.A.D. (SN 2001) và cháu N.B.T. (SN 2020).

Chia sẻ trên VTV, ông Nguyễn Hùng Vĩ, Bí thư Đảng ủy phường An Khê cho hay, thông tin ban đầu về vụ việc là do ghen tuông, dẫn đến việc đốt nhà gây cháy lớn.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

