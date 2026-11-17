Subaru WRX STI Sport R là phiên bản cao cấp nhất của dòng WRX, nổi bật với hộp số sàn 6 cấp TY85 kế thừa từ WRX STI thế hệ trước, hệ dẫn động 4 bánh và công nghệ tự động đồng tốc vòng tua khi sang số.

Subaru vừa giới thiệu WRX STI Sport R tại Nhật Bản, mang đến lựa chọn mới cho những người yêu thích trải nghiệm lái xe thể thao với hộp số sàn. Đây cũng là phiên bản gần với một chiếc WRX STI thực thụ nhất trong dòng WRX hiện tại, dù chưa được nâng cấp sức mạnh động cơ.

Subaru WRX STI đã trở lại cho người mê cầm lái nhưng không phải bản hiệu suất cao như trước. Ảnh: Subaru

Trước đó, khách hàng Nhật Bản muốn sở hữu WRX thế hệ VB với hộp số sàn không có nhiều lựa chọn. Phần lớn phiên bản sử dụng hộp số CVT, trong khi WRX STI Sport# số sàn chỉ được sản xuất giới hạn 600 chiếc và phân phối thông qua hình thức bốc thăm. Nhu cầu lớn từ khách hàng đã thúc đẩy Subaru phát triển thêm phiên bản STI Sport R.

Ngoại hình đậm chất WRX STI nhưng động cơ thì không được vậy

WRX STI Sport R sở hữu bộ mâm hợp kim 19 inch sơn xám mờ, cùm phanh Brembo màu vàng, ống xả tối màu và cánh gió sau tùy chọn. Thiết kế xe có nhiều điểm tương đồng với WRX STI Sport trước đây và WRX tS dành cho thị trường Mỹ.

Ngoại hình xe đậm chất xe đua đường phố. Ảnh: Subaru

Xe tiếp tục sử dụng động cơ boxer tăng áp 2.4L, cho công suất 271 mã lực và mô-men xoắn 375 Nm. Subaru đã hiệu chỉnh động cơ nhằm cải thiện khả năng phản hồi chân ga, nhưng không thay đổi thông số công suất.

Hộp số chuẩn STI là điểm nhấn

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất là hộp số sàn TY85 6 cấp, từng xuất hiện trên WRX STI thế hệ trước. Hộp số này có kết cấu chắc chắn hơn loại TY75 trên WRX STI Sport# và WRX tS. Subaru đồng thời tối ưu cơ cấu chuyển số, giúp giảm tới 60% độ rơ của cần số.

Xe còn có công nghệ Rev Sync, tự động điều chỉnh vòng tua động cơ phù hợp khi chuyển số, giúp thao tác sang số mượt mà hơn. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hệ dẫn động Symmetrical AWD, kết hợp vi sai chống trượt LSD dạng nhớt.

Hộp số mới chuẩn chất thể thao và cũng giúp xe nhẹ hơn. Ảnh: Subaru

Các trang bị vận hành khác gồm lốp Bridgestone Potenza S007, giảm xóc ZF điều khiển điện tử và hệ thống phanh Brembo. Hệ thống hỗ trợ lái Subaru EyeSight cũng được điều chỉnh để tương thích với hộp số sàn.

Theo Subaru, WRX STI Sport R có khối lượng 1.560 kg, nhẹ hơn 50 kg so với phiên bản STI Sport sử dụng hộp số CVT. Đây là một trong những lợi thế của cấu hình hộp số sàn mới.

Hệ thống phanh và hệ thống treo đều dành cho xe hiệu suất cao. Ảnh: Subaru

Khoang lái được bọc Ultrasuede với đường chỉ khâu màu đỏ. Trang bị tiêu chuẩn gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình giải trí trung tâm 11,6 inch và ghế sưởi. Ghế thể thao Recaro mang logo STI cùng hệ thống âm thanh Harman Kardon là trang bị tùy chọn.

Nội thất được tinh chỉnh nhẹ. Ảnh: Subaru

Giá bán của WRX STI Sport R

Subaru bắt đầu nhận đơn đặt hàng WRX STI Sport R tại Nhật Bản từ ngày 19/11, với mục tiêu doanh số 330 xe mỗi tháng. Giá khởi điểm là 5.480.000 yen, tương đương khoảng 883 triệu đồng theo tỷ giá tham khảo.

Mức giá này thấp hơn đáng kể so với Subaru WRX tS tại Mỹ, hiện có giá khởi điểm 44.995 USD.