“Suất ngoại giao” và “suất nội bộ” nhà ở xã hội bị rao bán hàng trăm triệu: Công an cảnh báo dấu hiệu lừa đảo

Trong thời gian gần đây, trên nhiều nền tảng mạng xã hội xuất hiện thông tin rao bán các "suất ngoại giao" và "suất nội bộ" nhà ở xã hội, với mức phí từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng. Thông tin này khiến nhiều người dân băn khoăn, lo lắng về tính minh bạch của các dự án và quy trình xét duyệt.

Tại Hội nghị đối thoại với chủ đề "Từ thủ tục liên thông đến an cư: Tháo gỡ khó khăn cho người dân mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội", Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA 05) - Công an thành phố Hà Nội đã giải đáp về vấn đề này.

Theo đó, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn khẳng định: Hoàn toàn không tồn tại suất ngoại giao hay suất nội bộ trong các dự án nhà ở xã hội.

Ông cho biết, nhiều trang mạng xã hội được lập ra nhằm lừa đảo người dân, yêu cầu nộp các khoản phí ngoài quy định để "giữ suất" hoặc "trúng thẳng" mà không thông qua bốc thăm. Đây là các hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an nhấn mạnh, mọi thủ tục đăng ký nhà ở xã hội từ nộp hồ sơ, xác nhận điều kiện thu nhập, đến xét ưu tiên đều phải thực hiện trên nền tảng chính thức của chủ đầu tư và cơ quan nhà nước. Việc nộp bất kỳ khoản tiền nào cho môi giới hay trung gian không có thẩm quyền đều là phi pháp. Khi phát hiện hành vi nghi vấn, người dân cần báo ngay cho lực lượng công an để được xử lý triệt để.

Ngoài ra, công an Hà Nội cũng lưu ý người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thông tin giả mạo trên mạng xã hội, đặc biệt những thông tin liên quan đến quan hệ cá nhân, "chỗ đứng" nội bộ hay hứa hẹn ưu tiên vượt quy định. Đây là cách bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và đảm bảo công bằng trong tiếp cận nhà ở xã hội.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Về thủ tục mua nhà ở xã hội, bà Phạm Thị Hồng Hải - Giám đốc Chi nhánh số 6, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội cho biết: Giấy xác nhận điều kiện về nhà ở là một trong những giấy tờ bắt buộc trong hồ sơ người dân nộp cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội. Thời gian qua, các chi nhánh của trung tâm, đặc biệt tại các địa bàn có dự án mở bán, đã tiếp nhận số lượng lớn hồ sơ đề nghị xác nhận điều kiện nhà ở và cung cấp thông tin dữ liệu đất đai.

Để người dân nắm rõ và thực hiện thuận lợi, bà Hải cho biết, thủ tục này gồm bốn nội dung chính: thành phần hồ sơ, cách nộp hồ sơ, phí - lệ phí và một số lưu ý khi kê khai.

Về thành phần hồ sơ, người dân cần chuẩn bị hai biểu mẫu: Mẫu số 14 theo Nghị định 151 của Chính phủ và Mẫu số 02 về giấy xác nhận điều kiện nhà ở theo Thông tư 05/2024 của Bộ Xây dựng. Hai mẫu này đã hướng dẫn đầy đủ các nội dung cần kê khai, do đó người dân cần đọc kỹ trước khi điền để tránh sai sót, giúp cơ quan tiếp nhận và Văn phòng Đăng ký đất đai thụ lý hồ sơ nhanh chóng.

Về cách nộp hồ sơ, trung tâm khuyến khích người dân thực hiện trên môi trường số. Sau khi điền hai biểu mẫu, công dân chỉ cần tải lên hệ thống và gửi đến đơn vị tiếp nhận. Hiện thủ tục đã được cấu hình toàn trình, cho phép nộp hồ sơ tại nhà và nhận kết quả dưới dạng điện tử hoặc bản giấy theo nhu cầu.

Về phí - lệ phí, theo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội, phí cung cấp thông tin dữ liệu đất đai là 150.000 đồng. Tuy nhiên, nếu nộp hồ sơ trực tuyến, người dân được miễn hoàn toàn phí. Trường hợp nhận kết quả bản giấy tại nhà, công dân cũng không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào. Bà Hải nhấn mạnh: ngoài lợi ích về phí, nộp trực tuyến còn giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và không làm gián đoạn công việc của người dân.

Về lưu ý khi kê khai, bà Hải cho hay, một số hồ sơ bị trả lại do kê khai sai đối tượng trong Mẫu số 02 theo Thông tư 05, dẫn đến chủ đầu tư không tiếp nhận. Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi nộp để tránh phải đi lại nhiều lần.

Một điểm quan trọng khác là thời hạn của giấy xác nhận điều kiện nhà ở. Theo Thông tư 32 mới ban hành, giấy xác nhận có hiệu lực trong 6 tháng. Do đó, người dân cần nộp đúng thời điểm dự án mở bán; nếu làm quá sớm, giấy có thể hết hiệu lực và không còn giá trị sử dụng.

Bà Hải khẳng định, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội và Chi nhánh số 6 cam kết đồng hành cùng người dân trong quá trình thực hiện thủ tục, hỗ trợ tối đa để đảm bảo quyền lợi cho công dân. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua tổng đài và số điện thoại niêm yết trên các nền tảng của Trung tâm.