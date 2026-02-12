Tại một khu dân cư yên bình ở Thượng Hải, Trung Quốc, sự an toàn của cộng đồng bỗng chốc bị đe dọa bởi một lý do khó tin: phong thủy. Trong suốt hai tháng qua, cư dân tại đây liên tục phải chứng kiến các vụ va chạm giao thông xảy ra tại một khúc cua gấp. Nguyên nhân không đến từ cơ sở hạ tầng xuống cấp, mà xuất phát từ việc chiếc gương cầu lồi - thiết bị sinh tử giúp mở rộng tầm nhìn cho tài xế - liên tục bị thay đổi vị trí một cách bí ẩn.

Nỗi ám ảnh mang tên "kính chiếu yêu"

Chiếc gương cầu lồi này đã được lắp đặt cố định từ năm 2012 để đảm bảo an toàn cho các phương tiện ra vào. Tuy nhiên, gần đây, một hộ dân sống đối diện chiếc gương bắt đầu có những hành động can thiệp bất thường.

Người chồng, họ La, chia sẻ với đài truyền hình Thượng Hải rằng vợ ông thời gian qua liên tục gặp vấn đề về sức khỏe và vận rủi. Trong cơn lo lắng, họ đã mời một thầy phong thủy về xem nhà.

Lời phán của thầy phong thủy như "đổ thêm dầu vào lửa": chiếc gương giao thông đối diện chính là nguyên nhân gây họa. Theo quan niệm dân gian và phong thủy, gương không nên chiếu thẳng vào cửa chính hay giường ngủ vì sẽ xua đuổi thần tài. Gia đình ông La thậm chí còn cực đoan hơn khi ví chiếc gương này là "kính chiếu yêu" trong thần thoại.

"Chúng tôi đâu phải là yêu quái. Chẳng ai vui vẻ gì khi có một chiếc kính chiếu yêu cứ chĩa thẳng vào nhà mình như thế", ông La bức xúc giải thích. Ông cũng bao biện cho hành động của vợ mình bằng lập luận rằng "chẳng ai thực sự nhìn vào cái gương đó cả", bất chấp thực tế là hàng xóm láng giềng đang phải đối mặt với nguy hiểm mỗi ngày khi qua khúc cua.

Sự thỏa hiệp thất bại và cái kết cứng rắn

Ban đầu, đơn vị quản lý bất động sản đã cố gắng giải quyết vấn đề một cách êm đẹp. Họ chấp nhận lắp đặt thêm một chiếc gương khác ở phía đối diện đường, nhằm đảm bảo tầm nhìn cho tài xế từ cả hai phía mà không làm ảnh hưởng đến "phong thủy" nhà ông La.

Tưởng chừng mọi chuyện đã êm xuôi khi vợ ông La đồng ý với phương án này. Thế nhưng, chỉ vài ngày sau, khi gia đình tiếp tục gặp chuyện không may, bà lại "ngựa quen đường cũ", tự ý điều chỉnh hướng của cả hai chiếc gương, đẩy nguy cơ tai nạn lên mức báo động.

Trước sự ngoan cố và ích kỷ này, sự kiên nhẫn của cộng đồng đã cạn kiệt. Ngày 21 tháng 1 vừa qua, ủy ban khu phố cùng cảnh sát địa phương đã trực tiếp xuống làm việc để giáo dục và răn đe cặp vợ chồng này. Biện pháp mạnh tay hơn cũng được thực hiện: chân gương đã được đổ xi măng kiên cố, không thể xê dịch.

Cơ quan chức năng đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc: hành vi tự ý thay đổi thiết bị giao thông công cộng không chỉ là sự mê tín đơn thuần mà có thể cấu thành tội hình sự với án phạt tù. Hơn nữa, nếu hành động này trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, gia đình ông La sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Vụ việc đã dấy lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc. Đa số ý kiến đều cho rằng việc bảo vệ niềm tin cá nhân không thể được đặt lên trên tính mạng và sự an toàn của cộng đồng. Một cư dân mạng bình luận chua chát: "Họ lo giữ gìn phong thủy cho riêng mình nhưng lại phá hỏng sự bình an của người khác. Tôi e rằng những việc làm thất đức như vậy rốt cuộc cũng chẳng thể mang lại sự hài hòa nào cho gia đình họ".