Sửa đổi Nghị định 168: CSGT được xử phạt tại chỗ tới 7,5 triệu đồng là có lợi cho người vi phạm?

Theo Cục CSGT, thời gian qua, Bộ Công an đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm và phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Trong quá trình này, trên một số trang mạng xã hội và phương tiện truyền thông xuất hiện thông tin cho rằng cơ quan chức năng đang đề xuất tăng nặng mức phạt tiền đối với nhiều lỗi vi phạm. Điều này đã gây ra những dư luận trái chiều và hiểu nhầm trong quần chúng nhân dân.

Trước những thông tin chưa chính xác trên, ngày 15/4, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã chính thức lên tiếng làm rõ. Cục CSGT khẳng định, dự thảo sửa đổi Nghị định 168 hoàn toàn không nâng mức tiền xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ so với hiện hành.

Dự thảo sửa đổi Nghị định 168 hoàn toàn không nâng mức tiền xử phạt đối với các hành vi vi phạm. Ảnh: Cục CSGT

Thay vì tăng tiền phạt, ban soạn thảo tập trung vào việc mô tả kỹ lưỡng và chặt chẽ hơn cấu thành của một số hành vi vi phạm, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh vận tải. Điểm mới đáng chú ý là dự thảo đã bổ sung quy định xử phạt đối với các loại hình xe kinh doanh vận tải hợp đồng điện tử và xe nội bộ.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng nhấn mạnh mức phạt áp dụng cho các loại hình mới này vẫn được thiết kế ở mức tương đương như xe kinh doanh vận tải truyền thống hiện nay nhằm đảm bảo tính rành mạch và công bằng.

Vấn đề thu hút sự quan tâm và tranh luận lớn nhất từ dư luận là quy định điều chỉnh thẩm quyền xử phạt tiền của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân (CAND) đang thi hành công vụ từ mức tối đa 500.000 đồng lên tới 7.500.000 đồng, cũng như cập nhật thẩm quyền của các Đội trưởng, Trạm trưởng, Trưởng Công an cấp xã...

Lý giải về sự thay đổi này, Cục CSGT cho biết đây không phải là việc "tăng tiền phạt của một lỗi vi phạm", mà là "tăng thẩm quyền quyết định xử phạt" của người thực thi nhiệm vụ. Sự điều chỉnh này xuất phát từ hai mục tiêu cốt lõi.

Dự thảo cho phép CSGT phạt tại chỗ tới 7,5 triệu đồng nhằm tạo thuận lợi cho dân. Ảnh: Cục CSGT

Thứ nhất là để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. Việc nâng thẩm quyền xử phạt của CSGT thực chất là để tuân thủ Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi và khớp với Nghị định 189/2025/NĐ-CP (đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2025).

Đồng thời, dự thảo cũng phân định lại rõ thẩm quyền của các chức danh thuộc ngành đường bộ, xây dựng (như Cục trưởng Cục Đường bộ, Trưởng đoàn kiểm tra Bộ Xây dựng...) nhằm phù hợp với việc sắp xếp lại bộ máy cơ quan Nhà nước theo chính quyền hai cấp.

Thứ hai, quy định này trực tiếp mang lại lợi ích sát sườn cho người dân. Nhờ thẩm quyền được mở rộng, đối với các lỗi vi phạm có khung phạt dưới 7,5 triệu đồng, người vi phạm có thể trực tiếp nộp phạt tại chỗ cho lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ theo hình thức xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản.

Điều này đồng nghĩa với việc người dân sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức khi không phải cầm biên bản đi lại nhiều lần tới kho bạc, ngân hàng, hay loay hoay thực hiện các thao tác nộp phạt trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Hiện tại, dự thảo sửa đổi Nghị định 168 vẫn đang trong quá trình tiếp thu ý kiến để hoàn thiện. Việc minh bạch hóa các quy định không chỉ giúp người dân hiểu đúng pháp luật mà còn cho thấy nỗ lực của cơ quan chức năng trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, mang lại sự tiện ích tối đa cho người tham gia giao thông.