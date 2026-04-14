Bộ Công an có đề xuất quan trọng liên quan đến Nghị định 168: Cụ thể những mức phạt nào sẽ thay đổi?

Bộ Công an hiện đang lấy ý kiến rộng rãi về Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Thay đổi về mức xử phạt tại cấp cơ sở

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất của Dự thảo lần này chính là việc điều chỉnh mức trần phạt tiền đối với các lực lượng đang thực thi công vụ.

Chức danh thực thi Mức phạt hiện hành (NĐ 168) Mức đề xuất (Dự thảo mới) Tỷ lệ tăng Chiến sĩ CAND đang làm nhiệm vụ Tối đa 500.000 VNĐ Tối đa 7,5 triệu VNĐ 15 lần Trưởng Công an cấp xã Tối đa 2,5 triệu VNĐ Tối đa 37,5 triệu VNĐ 15 lần Chủ tịch UBND cấp xã Tối đa 5 triệu VNĐ Tối đa 37,5 triệu VNĐ 7,5 lần

Ngoài ra, dự thảo cũng đề xuất cho phép chiến sĩ CAND đang thi hành công vụ có quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm có giá trị không quá 15 triệu đồng. Đây là sự điều chỉnh cần thiết trong bối cảnh giá trị phương tiện và mức thu nhập xã hội đã có nhiều thay đổi so với các giai đoạn trước.

Bổ sung thêm yêu cầu về thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách

Dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm i, điểm l khoản 3 Điều 3: “Buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách, dây đai an toàn, ghế ngồi cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, dụng cụ, thiết bị chuyên dùng để cứu hộ, hỗ trợ cứu hộ trên xe theo đúng quy định”.

“Buộc cung cấp, cập nhật, truyền dẫn, lưu trữ, quản lý thông tin, dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách lắp trên xe ô tô theo quy định”.

So với Nghị định 168 hiện hành, Dự thảo đã đề xuất mở rộng và làm rõ hơn các biện pháp khắc phục hậu quả cũng như hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Cụ thể, bổ sung thêm yêu cầu về thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách và nghĩa vụ quản lý dữ liệu từ các thiết bị này.

Quy định về ghế ngồi và dây đai an toàn cho trẻ em

Nhằm giảm thiểu thương vong cho trẻ nhỏ trong các vụ tai nạn giao thông, dự thảo đã đưa vào những quy định cụ thể và khắt khe hơn đối với người điều khiển ô tô thông qua sửa đổi, bổ sung điểm m khoản 3 Điều 6.

Vị trí ngồi: Nghiêm cấm chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 mét ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ loại xe chỉ có một hàng ghế duy nhất).

Thiết bị an toàn: Bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn (ghế chuyên dụng cho trẻ em) phù hợp với lứa tuổi (trừ xe kinh doanh vận tải).

Điểm khác biệt: So với Nghị định 168 hiện hành, quy định mới này đã bổ sung trường hợp không bắt buộc xe kinh doanh vận tải sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em.

Siết chặt quản lý dữ liệu đối với xe vận tải nội bộ

Dự thảo đề xuất phạt tiền từ 5–6 triệu đồng đối với cá nhân và từ 10–12 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe vận tải nội bộ nếu vi phạm thông qua sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 32:

Không lắp thiết bị giám sát hành trình hoặc thiết bị ghi hình người lái xe.

Có lắp nhưng thiết bị không hoạt động, không đúng quy chuẩn hoặc làm sai lệch dữ liệu.

So sánh với hiện hành: Nghị định 168 hiện tập trung vào xe kinh doanh vận tải. Dự thảo mới mở rộng phạm vi sang xe vận tải nội bộ, yêu cầu các đơn vị phải thực hiện "buộc cung cấp, cập nhật và lưu trữ dữ liệu" hình ảnh khoang chở khách và người lái tương đương như xe kinh doanh vận tải.

Chặn đứng tình trạng "xe dù" trá hình xe cá nhân

Một điểm quan trọng là Khoản 8a được bổ sung vào sau khoản 8, quy định mức phạt từ 12–14 triệu đồng đối với lái xe ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng lại chở người có thu tiền hoặc nhận đặt chỗ qua các hợp đồng.

Lưu ý: Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 168/2024/NĐ-CP đang trong giai đoạn lấy ý kiến rộng rãi đến hết ngày 19/4/2026.