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Sự thực chuyện rao bán trường quốc tế ở Đắk Lắk

Huỳnh Thủy
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Chủ tài khoản Facebook chuyên đăng tin bất động sản khai đã lấy thông tin từ các nguồn ngoài lề rồi đăng tải bài viết rao bán Trường Tiểu học Quốc tế ở Đắk Lắk.

Ngày 31/10, ông Nguyễn Hoa Nam - Chủ tịch Hội đồng trường Tiểu học Quốc tế (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), cho biết: Công an phường Buôn Ma Thuột đã mời người đăng tải thông tin rao bán trường trên mạng xã hội đến làm việc, xác minh và xem xét xử lý theo quy định.

Lãnh đạo Trường Tiểu học Quốc tế khẳng định thông tin rao bán trường là sai sự thật.

Theo ông Nguyễn Hoa Nam, người này khai nhận đã lấy thông tin từ nhiều nguồn bên ngoài rồi tự ý đăng tải lên mạng xã hội. Tuy nhiên, thông tin rao bán Trường Tiểu học Quốc tế hoàn toàn sai sự thật, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của nhà trường, đồng thời khiến phụ huynh, học sinh lo lắng.

Ngay khi phát hiện sự việc, lãnh đạo nhà trường đã trình báo Công an phường Buôn Ma Thuột để đề nghị xác minh, làm rõ. Ông Nguyễn Hoa Nam cho biết, nhà trường yêu cầu người đăng tải công khai đính chính thông tin chính xác, tránh gây hiểu lầm và ảnh hưởng đến những người liên quan.

Sau buổi làm việc với cơ quan công an, chủ tài khoản Facebook mang tên Q.L. đã đăng tải lời xin lỗi công khai trên mạng xã hội, đồng thời mong muốn những người từng chia sẻ bài viết gỡ bỏ các nội dung liên quan. Phía nhà trường cũng đang xem xét bãi nại cho người này.

Ông Nguyễn Hoa Nam khẳng định, Trường Tiểu học Quốc tế hiện vẫn hoạt động bình thường. Nhà trường đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để nâng cấp cơ sở vật chất, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh.

Trước đó, ngày 10/10, tài khoản facebook mang tên Q.L. đăng tải bài viết với nội dung: “Bán Trường Tiểu học Quốc tế, phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk với diện tích 1,3ha”. Tài khoản Q.L. thường xuyên đăng tải các thông tin, clip mua bán bất động sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tags

Rao bán trường

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