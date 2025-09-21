Sự thật về pin trên iPhone Air: "7h sáng rút sạc, 6h tối về chỉ còn mỗi 1%", đừng mong dùng cả ngày?

Được định giá như một chiếc iPhone dòng Pro, iPhone Air về cơ bản là một phiên bản nâng cấp của iPhone thông thường, nhưng không theo những cách quen thuộc. Máy từ bỏ các thông số camera đáng mơ ước để đổi lấy một kích thước nhỏ gọn hơn, cùng thời lượng pin không quá tốt.

Theo nhận định của những chuyên gia đánh giá, lời hứa hẹn về thời lượng pin cả ngày của iPhone Air có thể chỉ dành cho người dùng cơ bản, bởi viên pin của thiết bị siêu mỏng này dù tốt nhưng không quá tuyệt vời.

Những điểm tốt

Với độ dày 5,6 mm, iPhone Air mỏng hơn một chút so với Galaxy S25 Edge siêu mỏng của Samsung, và có thể dễ dàng nhét vừa vào ngay cả những chiếc quần jeans bó sát nhất. Và vì rất nhẹ, tương đương một quả bóng bi-a — nên Air gần như không tạo cảm giác nặng nề.

Sau khi chụp hơn 1.000 bức ảnh với iPhone Air và nhiều smartphone nặng hơn trang CNN đánh giá, việc cầm Air mang lại cảm giác dễ chịu hơn rõ rệt.

Thiết kế mỏng của iPhone Air đã không buộc Apple phải lơ là về mặt thông số kỹ thuật. Chip A19 Pro (cùng loại trên dòng iPhone 17 Pro đắt tiền hơn) đã giữ cho mọi thứ hoạt động trơn tru trong suốt quá trình thử nghiệm.

Từ việc xử lý tất cả các ứng dụng cần thiết để cân bằng cuộc sống cá nhân và công việc, đến việc chiến game Genshin Impact, sự nhanh nhạy của iPhone Air mang lại kết quả hài lòng.

Điểm benchmark Geekbench 6 của iPhone Air phản ánh trải nghiệm thực tế, khi nó ngang ngửa với iPhone 17 chạy chip A19 và chỉ thua một chút so với iPhone 17 Pro và Pro Max chạy chip A19 Pro.

So sánh với Galaxy S25 Edge mỏng tương tự, iPhone Air đánh bại đối thủ trong bài kiểm tra đơn nhân nhưng lại thua trong bài kiểm tra đa nhân.

Màn hình OLED 6.5 inch của iPhone Air được đánh giá xuất sắc giống như mọi thiết bị khác của Apple.

Những điểm trừ

Vấn đề lớn nhất trên camera của iPhone Air là việc thiếu camera siêu rộng. Đây là ống kính cung cấp tùy chọn zoom 0.5x đang cực kỳ phổ biến, mà Samsung đã xoay sở để đưa vào chiếc Galaxy S25 Edge mỏng tương tự.

Air cũng không có ống kính tele có trên iPhone 17 Pro. Các chuyên gia đánh giá đều đồng tình rằng đây là thiếu sót khá lớn. iPhone Air có thể ổn với vài ngữ cảnh chụp ảnh đơn giản nhưng sẽ cảm thấy tù túng khi chụp ảnh ý đồ hơn.

Apple tuyên bố chắc nịch rằng pin của Air có thể dùng được cả ngày. Nhưng liệu điều đó có thực sự đúng hay không còn tùy thuộc vào thói quen của người dùng.

Trong các bài đánh giá thời lượng pin, iPhone Air có thể đạt khoảng 11 giờ sử dụng pin. Điều này bao gồm mọi thứ từ gọi điện, chụp ảnh, nghe nhạc đến lướt web.

Thử nghiệm với iPhone 17, iPhone 17 Pro Max và hai điện thoại Samsung Galaxy S25 Edge và Galaxy S25 Ultra. Kết quả cho thấy iPhone Air khá tốt nhưng không quá ấn tượng.

iPhone Air kéo dài 12 giờ 2 phút trong thử nghiệm, trong khi Samsung Galaxy S25 Edge đạt 11 giờ 48 phút. So với iPhone 17 thông thường, iPhone Air không kém cạnh là bao. iPhone 17 kéo dài được 12 giờ 47 phút, tức là chênh lệch khoảng 45 phút.

Tuy nhiên, so với iPhone 17 Pro Max thì không thể bàn cãi. Mẫu điện thoại này đã trụ được một thời gian dài đến khó tin: 17 giờ 54 phút. Như vậy, iPhone 17 Pro Max trụ được lâu hơn Air gần 6 giờ. iPhone 17 Pro trụ được 15 giờ 32 phút, tức là lâu hơn khoảng 3,5 giờ.

Thông thường, các mẫu điện thoại được đánh giá có thời lượng pin tốt nhất đều có thời lượng pin kéo dài 14 giờ trở lên.

Sang đến thử nghiệm thực tế, thời lượng pin của iPhone Air được cho là sẽ không đủ cho ngày làm việc kéo dài từ 7 giờ sáng đến 6 giờ tối. Cây bút Henry T. Casey từ CNN cho biết, anh chỉ còn 1% pin còn lại khi về đến nhà sau ngày làm việc hỗn hợp. Vì vậy, nếu sử dụng điện thoại nhiều, đừng mong đợi thời lượng pin cả ngày mà không cần sạc lại.

Tương tự, iPhone Air đã không thể hiện tốt trong bài kiểm tra pin phát video 4K lặp lại, chỉ kéo dài 13 giờ 29 phút. Con số này kém hơn tám giờ so với thời gian của Galaxy S25 Edge.

iPhone 17 cũng đánh bại iPhone Air trong bài kiểm tra này với thời gian hơn 19 giờ, trong khi iPhone 17 Pro và Pro Max vượt trội hơn năm và tám giờ.

Thời gian sạc lại qua cổng USB-C khá nhanh, đạt 55% trong 30 phút. Người dùng có thể giải quyết thời lượng pin ngắn hơn bằng cách luôn mang theo bên mình bộ sạc không dây.

CNN đánh giá, thời lượng pin ngắn làm cho iPhone Air có cảm giác giống như một chiếc ô tô đắt tiền trông tuyệt đẹp nhưng lại tốn xăng.

Không thể gọi Air là một trong những chiếc iPhone tốt nhất. Thời lượng pin là một hạn chế nghiêm trọng, và việc thiếu camera siêu rộng và tele cũng làm cho máy có cảm giác hơi kém ấn tượng.

Tuy nhiên, đối với những ai không lo lắng về thời lượng pin hoặc camera zoom, mà chỉ đơn thuần yêu thích vẻ đẹp của iPhone Air thì đây vẫn là lựa chọn đáng trải nghiệm.

Ngược lại, đối với hầu hết mọi người, iPhone 17 tiêu chuẩn năm nay rõ ràng là một lựa chọn tuyệt vời. Máy kế thừa rất nhiều tính năng vốn chỉ dành riêng cho phiên bản Pro, và pin cùng camera mang đến sự linh hoạt vượt trội.