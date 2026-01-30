Hiện tượng này được giới bản đồ học gọi là bẫy bản đồ hay các thị trấn ma thuật, nơi những địa danh xuất hiện đầy đủ tên tuổi và tọa độ trên Google Maps nhưng khi bạn lái xe đến đó, thực tế chỉ là một cánh đồng trống hoặc một khu rừng hoang vu.

Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất là thị trấn Argleton tại Anh. Trong suốt nhiều năm, Google Maps hiển thị Argleton như một khu dân cư nằm ở hạt Lancashire với đầy đủ mã bưu chính và các dịch vụ đi kèm. Tuy nhiên khi các phóng viên và người tò mò tìm đến, họ phát hiện ra nơi này hoàn toàn không có nhà cửa hay con người sinh sống.

Argleton - một thị trấn không tồn tại

Argleton thực chất là một thị trấn giả được tạo ra có chủ đích để bảo vệ bản quyền dữ liệu. Nếu một công ty đối thủ sao chép dữ liệu của Google, họ sẽ vô tình sao chép luôn cả cái tên Argleton, từ đó làm bằng chứng không thể chối cãi trước tòa về hành vi vi phạm bản quyền.

Ngoài các lỗi cố ý để bẫy bản quyền, Google Maps còn chứa đựng những thị trấn ma do sai sót về thuật toán hoặc dữ liệu cũ. Tại Mỹ, địa danh Agloe ở New York từng bắt đầu như một thị trấn giả trên bản đồ vào những năm 1930. Điều kỳ lạ là sau đó, một cửa hàng tạp hóa đã được xây dựng tại đúng vị trí đó và tự đặt tên là cửa hàng tổng hợp Agloe vì chủ cửa hàng thấy cái tên này trên bản đồ. Trong một thời gian dài, một địa danh không có thật đã vô tình trở thành thực thể thật nhờ sự nhầm lẫn của con người, trước khi biến mất hoàn toàn và chỉ còn là một mảnh đất trống trên bản đồ vệ tinh ngày nay.

Bên cạnh đó, còn có những thành phố ma xuất hiện do sự lệch pha giữa ảnh vệ tinh và dữ liệu địa lý. Tại Trung Quốc, có những khu vực đô thị khổng lồ được xây dựng với hàng nghìn tòa nhà cao tầng nhưng không có bóng người, được gọi là các thành phố ma hiện đại như Ordos Kangbashi. Trên Google Maps, bạn sẽ thấy một thành phố rực rỡ và quy mô, nhưng khi nhìn vào dữ liệu giao thông hoặc ánh sáng ban đêm, nơi đó hoàn toàn tĩnh lặng. Những địa điểm này tạo nên một sự tương phản kỳ quái giữa thế giới kỹ thuật số và thực tế cuộc sống.

Các lỗi render cũng tạo ra những địa danh kỳ bí như hòn đảo Sandy ở Thái Bình Dương. Hòn đảo này từng xuất hiện trên bản đồ của Google và các biểu đồ hàng hải thế giới suốt hơn một thế kỷ. Tuy nhiên vào năm 2012, một đoàn thám hiểm khoa học đã đi tàu đến đúng tọa độ đó và chỉ tìm thấy mặt biển sâu thẳm.

Hòn đảo Sandy

Google sau đó đã phải xóa sổ hòn đảo này khỏi hệ thống, kết thúc sự tồn tại của một bóng ma kỹ thuật số đã đánh lừa nhân loại suốt hàng chục năm.