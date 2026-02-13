Sự thật về màn trình diễn lịch sử tại Super Bowl: Khán giả đứng đực như tượng, 70 nghìn người không tiếng hò reo

Vừa qua, Super Bowl - Siêu cúp bóng bầu dục Mỹ đã chính thức diễn ra, thu hút hàng chục, hàng trăm triệu khán giả theo dõi. Đây là sự kiện thể thao thường niên được mong đợi nhất, là vòng loại cuối cùng giành chức vô địch của Giải bóng bầu dục Quốc gia. Ngoài những pha ghi bàn hay những khoảnh khắc thể thao gây nức lòng, đặc sản của đại sự kiện này chính là Super Bowl Halftime Show.

Ngay sau khi giành chiến thắng ở Grammy hôm trước (8/2), Bad Bunny lại đã bứt tốc tới SVĐ Levi’s, California để chuẩn bị cho tiết mục Super Bowl Halftime Show của mình. Trước đó, Bad Bunny tung trailer đậm chất Puerto Rico, nhảy múa dưới tán phượng vĩ, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực và gần gũi. Tinh thần ấy được anh mang trọn vẹn lên sân khấu chính thức, biến sân vận động Levi’s thành một làng quê thu nhỏ với casita, quầy nước ven đường, nông dân đội mũ rơm, đám cưới truyền thống và cả hình ảnh thời thơ ấu của chính mình. Không gian mía xanh, chuối trĩu quả gợi nhắc bìa album Debí Tirar Más Fotos.

Bad Bunny vừa thắng Grammy đã bay đến California để trình diễn Super Bowl

Set diễn như một hành trình âm nhạc về Puerto Rico, từ những bản reggaeton sôi động như Tití Me Preguntó, Yo Perreo Sola đến màu sắc xã hội trong El Apagón. Anh tự giới thiệu bằng tiếng Tây Ban Nha, gửi gắm thông điệp về niềm tin vào bản thân. “Sít rịt” là khi Lady Gaga xuất hiện với Die With A Smile, cùng sự góp mặt của “ông hoàng nhạc Latin” Ricky Martin. Trong 13 phút, Bad Bunny trình diễn 13 ca khúc, gần như toàn bộ bằng tiếng Tây Ban Nha, một tuyên ngôn mạnh mẽ về bản sắc Latin trên sân khấu lớn nhất nước Mỹ.

Lady Gaga xuất hiện với Die With A Smile, cùng sự góp mặt của “ông hoàng nhạc Latin” Ricky Martin

Kết thúc màn trình diễn lịch sử, trái với con số trên 135 triệu mà nhiều trang đưa tin trước đó thì số liệu cuối cùng của Nielsen công bố, số lượng người xem Super Bowl Halftime Show của Bad Bunny đạt 128,2 triệu. Con số này vẫn cao hơn 124,9 triệu người xem trung bình trận đấu Super Bowl. Như vậy, kỷ lục người xem Super Bowl Halftime Show vẫn được nắm giữ bởi Kendrick Lamar năm 2025 với 133,5 triệu người.

MXH ồn suốt mấy ngày qua rằng Bad Bunny đỉnh cỡ nào, âm nhạc của anh “thế giới” ra sao nhưng một vài đoạn clip ghi lại phản ứng khán giả xem trực tiếp lại chứng minh điều ngược lại. Qua đó, netizen dễ nhận thấy hàng chục nghìn người tham dự Super Bowl đứng đực như tượng đá, gần như không có chút phản ứng nào trước Bad Bunny. Trừ một số fan trẻ tuổi, phần còn lại được trông thấy ngơ ngác, không hò reo hay vỗ tay.

Số đông fan thể thao không hiểu Bad Bunny hát gì và anh chàng là ai

Những đoạn clip ghi lại phản ứng của khán giả xem trực tiếp thu hút hàng triệu view trên X

Có nhiều lý do được đưa ra để lý giải hiện tượng này. Thứ nhất, dù là siêu sao toàn cầu, Bad Bunny vẫn là cái tên tương đối mới với một bộ phận khán giả đại chúng Mỹ, đặc biệt là tệp trung niên hoặc fan thể thao, vốn chiếm tỷ lệ không nhỏ trong người xem trực tiếp Super Bowl. Với nhóm khán giả đến sân chủ yếu vì bóng bầu dục, họ có xu hướng quen thuộc hơn với các nghệ sĩ pop/rock tiếng Anh truyền thống.

Khán giả thờ ơ, ngơ ngác trước màn trình diễn của Bad Bunny

Thứ hai, gần như toàn bộ set diễn của Bad Bunny sử dụng tiếng Tây Ban Nha. Với những ai không theo dõi dòng nhạc Latin hay không hiểu ngôn ngữ này, mức độ kết nối cảm xúc có thể bị hạn chế. Reggaeton và Latin trap cũng mang màu sắc văn hóa rất đặc trưng, không phải gu nghe phổ biến của mọi nhóm tuổi.

Chung quy lại, Super Bowl Halftime Show của Bad Bunny có thể không tạo ra bầu không khí bùng nổ đồng đều tại sân vận động, nhưng về mặt biểu tượng, đây vẫn là một tuyên ngôn mạnh mẽ: tiếng Tây Ban Nha và văn hóa Puerto Rico hoàn toàn có thể đứng ở trung tâm sân khấu lớn nhất nước Mỹ và Bad Bunny vẫn làm nên lịch khi là nghệ sĩ Latin đầu tiên được diễn chính tại sự kiện thể thao lớn nhất toàn cầu này.

Bad Bunny vẫn làm nên lịch khi là nghệ sĩ Latin đầu tiên được diễn chính tại sự kiện thể thao lớn nhất toàn cầu này

Ảnh: Getty