Ngày 5-1, trên TikTok đăng tải đoạn clip dài 15 giây ghi lại hình ảnh một người lái xe máy trên đường cao tốc nhưng không đội nón bảo hiểm, chở phía sau 33 thùng hàng cao chót vót. Vừa chạy xe, người này vừa uốn éo qua lại trông rất nguy hiểm.

Hình ảnh người chạy xe máy "làm xiếc" trên cao tốc đang gây tranh cãi dữ dội. Ảnh cắt ra từ clip trên TikTok

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, đoạn clip này đã nhận được gần 100.000 lượt thích, chia sẻ và bình luận. Trong đó, nhiều người tỏ ra vô cùng bức xúc trước việc tài xế xe máy dám chạy vào đường cao tốc rồi "làm xiếc".

Tuy nhiên, sau khi xem qua đoạn clip và nhận thấy trên đường cao tốc nhưng chẳng thấy bóng dáng xe ô tô nào chạy nên nhiều người khẳng định đây là đoạn clip do AI làm.

Chiều cùng ngày, trao đổi với Báo Người Lao Động, đại diện Đội CSGT cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận – Cần Thơ khẳng định không có chuyện như hình ảnh đăng trên TikTok. Thời gian qua, lực lượng CSGT luôn túc trực tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông trên cao tốc nên không phát hiện trường hợp nào xe máy chạy vào cao tốc. Mặt khác, trên cao tốc cấm xe máy nên không có chuyện xe máy chở hàng hóa rồi "làm xiếc" như trên TikTok đăng tải.