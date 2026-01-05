HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Sự thật về đoạn clip 15 giây trên cao tốc gây tranh cãi trên mạng xã hội

Hải Đường |

Cao tốc cấm xe máy nên không có chuyện xe máy chở hàng hóa rồi “làm xiếc” như trên TikTok đăng tải.

Ngày 5-1, trên TikTok đăng tải đoạn clip dài 15 giây ghi lại hình ảnh một người lái xe máy trên đường cao tốc nhưng không đội nón bảo hiểm, chở phía sau 33 thùng hàng cao chót vót. Vừa chạy xe, người này vừa uốn éo qua lại trông rất nguy hiểm.

Sự thật gây tranh cãi về clip 15 giây trên cao tốc không thể tin nổi - Ảnh 1.

Hình ảnh người chạy xe máy "làm xiếc" trên cao tốc đang gây tranh cãi dữ dội. Ảnh cắt ra từ clip trên TikTok

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, đoạn clip này đã nhận được gần 100.000 lượt thích, chia sẻ và bình luận. Trong đó, nhiều người tỏ ra vô cùng bức xúc trước việc tài xế xe máy dám chạy vào đường cao tốc rồi "làm xiếc".

Tuy nhiên, sau khi xem qua đoạn clip và nhận thấy trên đường cao tốc nhưng chẳng thấy bóng dáng xe ô tô nào chạy nên nhiều người khẳng định đây là đoạn clip do AI làm.

Chiều cùng ngày, trao đổi với Báo Người Lao Động, đại diện Đội CSGT cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận – Cần Thơ khẳng định không có chuyện như hình ảnh đăng trên TikTok. Thời gian qua, lực lượng CSGT luôn túc trực tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông trên cao tốc nên không phát hiện trường hợp nào xe máy chạy vào cao tốc. Mặt khác, trên cao tốc cấm xe máy nên không có chuyện xe máy chở hàng hóa rồi "làm xiếc" như trên TikTok đăng tải.

Xe đầu kéo lật đè trúng ô tô chở 4 người, lái xe con tử vong
Tags

clip gây tranh cãi

Trung Lương

Đội CSGT cao tốc TP HCM

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại