Xe đầu kéo lật đè trúng ô tô chở 4 người, lái xe con tử vong

Tuấn Minh |

Xe tải chuyển hướng không đúng quy định dẫn tới va chạm với xe đầu kéo khiến xe đầu kéo lật, đè trúng ô tô con khiến 1 người tử vong.

Chiều 5-1, thông tin từ Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên tuyến Quốc lộ 47B vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi một chiếc xe đầu kéo lật đè lên 1 chiếc xe con khiến 1 người tử vong.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 47B khiến 1 người tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường xe đầu kéo lật ngang đường đè trúng ô tô con khiến 1 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 5-1 tại km 31+600 đường Quốc lộ 47B thuộc địa phận thôn 27 xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa.

Thời điểm trên, xe tải BKS 36H-046.98 do tàu xế Phạm Văn Xuân (SN 1989; ngụ phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển lưu thông hướng Nghi Sơn - Thọ Xuân, khi tới địa điểm trên đã chuyển hướng vào khu vực mỏ đất thì xảy ra va chạm giao thông với xe đầu kéo BKS 36H-046.03 kéo theo rơ-moóc BKS 36R-021.32 do tài xế Phạm Văn Tuyến (SN 1994; ngụ xã Kiên Thọ, tỉnh Thanh Hóa, điều khiển đi theo hướng ngược lại.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 47B khiến 1 người tử vong - Ảnh 2.

Chiếc xe con bẹp nát sau tai nạn giao thông

Sau va chạm, xe đầu kéo đã lật ngang đường và đè trúng ô tô con 36A-793.xx do anh L.V.H (SN 1984; ngụ xã Quảng bình, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển lưu thông hướng Nghi Sơn - Thọ Xuân (trên xe lúc này có 4 người).

Hậu quả, lái xe ô tô con tử vong tại chỗ, 1 người bị thương. 3 xe ô tô liên quan bị hư hỏng, trong đó xe con gần như biến dạng sau tai nạn.

Theo lực lượng công an, nguyên nhân sơ bộ ban đầu do lái xe tải chuyển hướng không đúng quy định và do lái xe đầu kéo không giảm tốc độ gây tai nạn giao thông.

