Nữ ca sĩ An Thu An gây sốt dịp 20/11 khi hóa thân "Cô giáo vùng cao", diện áo dài thướt tha trên bục giảng.

Hòa chung không khí rộn ràng tri ân thầy cô giáo trên khắp cả nước nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, mạng xã hội những ngày qua ngập tràn những hình ảnh đẹp và lời chúc ý nghĩa. Giữa hàng ngàn bài đăng kỷ niệm, loạt khoảnh khắc mới nhất của nữ ca sĩ An Thu An bất ngờ thu hút sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng mạng bởi màn "nhập vai" đầy ngọt ngào và duyên dáng.

Diện tà áo dài lụa xanh ngọc thướt tha đứng trên bục giảng, người đẹp không ngần ngại tự nhận mình là "cô giáo vùng cao" kèm theo những dòng tâm sự đầy xúc động gửi tới các bậc thầy cô đã dìu dắt mình trưởng thành. Sự kết hợp giữa nhan sắc thanh tú tựa nàng thơ, bối cảnh lớp học đậm chất thanh xuân cùng lời tri ân chân thành đã nhanh chóng giúp bài đăng của An Thu An "gây bão" tương tác, khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa khen ngợi.

Màn "nhập vai" cực ngọt của An Thu An: Tự nhận là "cô giáo vùng cao" với lời tri ân đong đầy cảm xúc

Vốn được khán giả biết đến là một nữ ca sĩ trẻ sở hữu giọng hát nội lực, ngọt ngào cùng ngoại hình xinh đẹp nổi bật, An Thu An luôn biết cách mang đến nguồn năng lượng tích cực mỗi khi xuất hiện. Nhân dịp đặc biệt 20/11, cô nàng đã chia sẻ bộ ảnh chụp tại một ngôi trường trung học phổ thông nhân sự kiện kỷ niệm 40 năm thành lập trường, kèm theo dòng trạng thái vừa dí dỏm lại vừa sâu lắng.

Mở đầu bài viết bằng câu giới thiệu đầy duyên dáng "Em là cô giáo vùng cao", An Thu An lập tức tạo nên sự thích thú cho người đọc bởi vẻ ngoài quá đỗi dịu dàng, chuẩn mực của mình. Ngay sau câu đùa vui hóm hỉnh ấy, nữ ca sĩ gửi gắm những lời tri ân trang trọng và chân thành nhất tới những người làm nghề giáo: "Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, em xin gửi lời tri ân sâu sắc và những tình cảm trân quý nhất tới các thầy cô, những người đã tận tâm dìu dắt, truyền dạy tri thức, nuôi dưỡng tâm hồn và thắp sáng những ước mơ. Em kính chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và mãi giữ ngọn lửa nhiệt huyết với nghề ạ. Biết ơn thầy cô suốt đời ạ".

Những dòng chia sẻ mộc mạc nhưng giàu tình cảm này cho thấy sự trân trọng đặc biệt của An Thu An dành cho sự nghiệp trồng người, nơi đã ươm mầm cho bao thế hệ học trò, trong đó có chính hành trình theo đuổi nghệ thuật của cô ngày hôm nay.

Visual "cô giáo nhà người ta"

Không chỉ ghi điểm bằng lời chúc ý nghĩa, loạt ảnh được An Thu An đăng tải thực sự khiến cộng đồng mạng phải "đứng ngồi không yên" vì nhan sắc quá đỗi ngọt ngào và thanh lịch. Trong không gian lớp học quen thuộc với tấm bảng xanh được trang trí báo tường phấn màu rực rỡ nhân dịp kỷ niệm 40 năm THPT – Hành trình tri thức, tương lai rộng mở, nữ ca sĩ hiện lên hệt như một "cô giáo trẻ" bước ra từ những bộ phim thanh xuân vườn trường.

Dù ai nấy đều biết rõ thân phận thực sự của cô nàng là một nữ ca sĩ xinh đẹp, nhưng màn nhập vai quá đỗi ngọt ngào này vẫn khiến dân tình hào hứng "hùa theo" đầy dí dỏm. Nhiều khán giả không giấu được sự trầm trồ trước visual nổi bật của nữ ca sĩ trong tà áo dài truyền thống. Hàng loạt bình luận để lại những lời tán dương ngọt ngào như "Cô giáo xinh như thần tiên", "Chị xinh đẹp quá", hay "Xinh thế e iu" kèm theo nhãn dán bày tỏ tình cảm đầy dễ thương.

Không ít người hâm mộ hài hước nhập vai học trò để tương tác cùng "cô giáo" An Thu An dưới bài viết. Các bình luận như "Cô ơi là cô", "Yêu cô" và đặc biệt là lời nhắn nhủ nũng nịu "Cô ơi con cũng muốn cô dạy" đã tạo nên bầu không khí vô cùng vui tươi, gần gũi.

Thực tế, việc một nữ ca sĩ như An Thu An hóa thân thành hình ảnh cô giáo trong tà áo dài truyền thống nhân dịp 20/11 không chỉ đơn thuần là một bộ ảnh kỷ niệm đẹp mắt trên mạng xã hội. Thông qua hình ảnh chỉn chu, kính trọng nghề giáo cùng những lời chúc chân thành, cô đã góp phần lan tỏa tinh thần "tôn sư trọng đạo", một giá trị văn hóa tốt đẹp luôn được trân trọng trong lòng mỗi người Việt.

Sự duyên dáng của An Thu An nằm ở chỗ dù đang đứng trên sân khấu âm nhạc rực rỡ ánh đèn hay trở về với không gian trường lớp bình dị bên bảng đen phấn trắng, cô vẫn giữ được nét tinh tế, gần gũi và tràn đầy năng lượng tích cực. Màn hóa thân "cô giáo vùng cao" lần này chắc chắn sẽ là một trong những khoảnh khắc đẹp và đáng nhớ nhất của nữ ca sĩ trong mùa tri ân 20/11 năm nay.