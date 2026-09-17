Sự thật tin Lee Dong Wook lừa tình 700 triệu, thủ đoạn vô cùng tinh vi?

Công chúng hồi hộp chờ đợi động thái tiếp theo từ tài tử Lee Dong Wook.

Sáng 17/9, công chúng châu Á xôn xao trước thông tin người phụ nữ ở độ tuổi 30 (cô A) vừa ra mặt khẳng định mình và 1 nam diễn viên được cho là Lee Dong Wook đã hẹn hò với nhau suốt hơn 1 năm. Đáng nói, cô gái đã bị nhân vật tự nhận là Lee Dong Wook lừa tình 35 triệu won (tương đương 700 triệu đồng). Theo lời A, đối phương dùng lời ngon tiếng ngọt, thậm chí còn tỏ tình và gửi ảnh riêng tư dụ cô đưa 35 triệu won (700 triệu đồng) rồi hứa hẹn đưa nhau về ra mắt bố mẹ. Thế nhưng cuối cùng, cô gái đã “tiền mất tật mang” nhưng đổi lại không hề được đàng trai dẫn về ra mắt gia đình.

Cô A bức xúc lên tiếng: “Cái người tự nhận là Lee Dong Wook giống như đã tỏ tình với tôi vậy đó. Bọn tôi thậm chí còn bàn chuyện tới thăm bố mẹ và để gia đình 2 bên chính thức gặp mặt nhau. Mọi chuyện đã tiến triển đến mức đó đấy. Có thể nói là bọn tôi đã vướng vào 1 mối quan hệ tình cảm. Anh ấy nói với tôi rằng ‘Anh yêu em, em yêu’. Còn tôi gọi anh ấy là ‘anh yêu’. Bọn tôi trò chuyện với nhau như vậy khoảng 1 năm trời. Tôi thậm chí còn rút cả tiền tiết kiệm và dùng tiền sinh hoạt phí của mình để đưa cho anh ấy. Tổng cộng, tôi đã đưa cho đối phương 35 triệu won (khoảng 700 triệu đồng)”.

1 người tự nhận là Lee Dong Wook đã lừa tình 700 triệu đồng từ 1 cô gái. Ảnh: Naver

Thế nhưng hóa ra người đàn ông tự nhận mình là Lee Dong Wook thực chất là 1 kẻ lừa đảo. Đối tượng này đã dùng AI tạo ra hình ảnh giống với tài tử họ Lee rồi gửi cho A nhằm chiếm được lòng tin từ đối phương. Sau đó, hắn đã dùng nhiều lời ngon ngọt từng bước dẫn dụ đưa nạn nhân rơi vào cái bẫy lừa đảo rồi yêu cầu đối phương chuyển tiền cho mình.

Ngay trong sáng 17/9, công ty quản lý đã lên tiếng về hành vi mạo danh Lee Dong Wook để thu lợi bất chính: “Các nghệ sĩ thuộc công ty chúng tôi không bao giờ yêu cầu khán giả chuyển tiền bạc, các khoản thanh toán, thông tin cá nhân hay bất kỳ tài sản giá trị nào khác thông qua các ứng dụng nhắn tin và tài khoản mạng xã hội. Đồng thời, chúng tôi kêu gọi công chúng hãy thật tỉnh táo và báo cáo lại cho công ty bất kỳ trường hợp nào mà các bạn nghi ngờ là giả mạo nghệ sĩ”.

Đây không phải lần đầu showbiz Hàn rúng động trước tình trạng mạo danh nghệ sĩ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Còn nhớ cách đây khoảng 1 năm, tờ The Maeil Business đưa tin, 1 nhân vật tự xưng là tài tử Lee Jung Jae (Squid Game) đã nhắn tin tán tỉnh, dụ dỗ người phụ nữ tên B, đồng thời liên tục vòi tiền từ đối phương. Trong tin nhắn gửi đến B, người được cho là Lee Jung Jae đã sử dụng hàng loạt ngôn từ ngọt ngào, lãng mạn như “em yêu”, “cục cưng” nhằm khiến cô xiêu lòng.

Từ đây, trên mạng xã hội bỗng rộ lên tin đồn tài tử họ Lee lén lút vụng trộm, ngoại tình sau lưng bạn gái Lim Se Ryung (Phó chủ tịch tập đoàn Daesang kiêm vợ cũ “Thái tử Samsung” Lee Jae Yong). Và công chúng không khỏi tò mò về tương lai của cặp đôi quyền lực nếu tin đồn này là sự thật.

Thế nhưng trên thực tế, nhân vật tự xưng là Lee Jung Jae cũng là 1 kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Hóa ra người này đã dùng AI để tạo ra những hình ảnh như thật về tài tử họ Lee nhằm thao túng tâm lý và lấy được lòng tin từ nạn nhân. Tờ The Maeil Business cho hay, cô B đã hết mực tin tưởng đối tượng mạo danh Lee Jung Jae và còn tưởng mình thực sự đã trò chuyện với tài tử xứ Hàn trong thời gian dài. Cuối cùng, cô đã sập bẫy lừa đảo do kẻ gian giăng ra, trở thành nạn nhân của 1 vụ lừa đảo trị giá hàng tỷ đồng.

Kẻ gian mạo danh Lee Jung Jae đã sử dụng hàng loạt chiêu trò để thao túng tâm lý rồi lừa tình nạn nhân. Ảnh: X

Đối tượng lừa đảo không ngần ngại vòi tiền cô B sau khi đã giành được lòng tin từ nạn nhân. Kẻ gian nhắn tin tuyên bố cần 10 triệu won (184 triệu đồng) để phát hành thẻ gặp gỡ người hâm mộ VIP. Sau đó, đối tượng mạo danh Lee Jung Jae còn bịa chuyện mình đang bị tạm giữ tại 1 sân bay ở Mỹ, rồi yêu cầu cô phải chuyển thêm hàng chục triệu won (hàng trăm triệu đồng).

Chưa dừng lại ở đó, 1 đồng phạm khác đã mạo danh quản lý rồi yêu cầu nạn nhân B chuyển nóng 6 triệu won (110 triệu đồng) nếu muốn gặp gỡ riêng với Lee Jung Jae. Trong suốt 6 tháng, nạn nhân đã chuyển tổng cộng 500 triệu won (khoảng 9,2 tỷ đồng) cho các đối tượng lừa đảo.

Lee Jung Jae và bạn gái tài phiệt từng lao đao vì bị kéo vào 1 vụ lừa đảo. Ảnh: X



