Sự thật mất lòng: 3 kiểu gia đình này khó mà nuôi dạy ra được những con hiếu thảo!

Giáo dục gia đình có ảnh hưởng sâu sắc đến sự trưởng thành của trẻ. Hiếu thảo không phải là điều tự nhiên sinh ra, mà cần được nuôi dưỡng thông qua phương pháp giáo dục đúng đắn và bầu không khí gia đình lành mạnh.

Trong văn hóa Á đông, hiếu thảo là thước đo của giáo dục gia đình; tuy nhiên, 3 sai lầm phổ biến dưới đây lại vô tình khiến cha mẹ dốc lòng nuôi dạy nhưng vẫn khó có được những đứa con thực sự hiếu thuận.

1. Gia đình chiều chuộng con vô điều kiện

Ở một số gia đình, sự nuông chiều và dung dưỡng của cha mẹ dành cho con là không có giới hạn.

Dù con làm gì, cha mẹ cũng đáp ứng mọi yêu cầu một cách vô nguyên tắc, thậm chí khi con mắc lỗi cũng không hề sửa dạy. Một gia đình như vậy tuy nhìn qua có vẻ tràn ngập yêu thương và sự quan tâm, nhưng thực chất lại đang vô hình trung phá hỏng quá trình trưởng thành của trẻ, làm lệch lạc hệ giá trị và cách ứng xử của con.

Phương pháp giáo dục chiều chuộng quá mức sẽ khiến trẻ quen với việc nhận lại sự hy sinh vô điều kiện từ cha mẹ mà không biết ơn.

Về lâu dài, trẻ sẽ coi mọi việc cha mẹ làm cho mình là điều dĩ nhiên, không hề nghĩ đến sự vất vả và hy sinh của cha mẹ. Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường như vậy sẽ thiếu đi sự tôn trọng, thấu hiểu dành cho cha mẹ, và lẽ tự nhiên cũng rất khó học được lòng hiếu thảo.

Những người cha mẹ nuông chiều thường nghĩ rằng chỉ cần cho con đầy đủ về vật chất và tình cảm thì con sẽ đáp lại tình yêu của mình. Tuy nhiên, thực tế lại không như vậy.

Ảnh minh họa (Ảnh: Baidu)

Sự nuông chiều và làm thay quá đà khiến trẻ mất đi khả năng tư duy độc lập và tự quản lý bản thân, ngược lại còn nuôi dưỡng tâm lý ích kỷ, không biết ơn. Trong cuộc sống sau này, chúng không những không biết hiếu kính cha mẹ mà thậm chí còn tiếp tục đòi hỏi cha mẹ phải hy sinh vì mình.

Quy tắc và giới hạn trong gia đình là phương thức quan trọng giúp trẻ hình thành ý thức trách nhiệm.

Khi cha mẹ một mực chiều chuộng và không bao giờ đặt ra quy tắc, trẻ rất khó nhận thức được trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của bản thân. Chúng sẽ không hiểu rằng tình yêu và sự hy sinh của cha mẹ cần được tôn trọng và đền đáp, bởi vì chúng chưa bao giờ bị yêu cầu phải gánh vác bất kỳ trách nhiệm nào.

Những đứa trẻ trưởng thành trong môi trường thiếu quy tắc khi lớn lên thường chỉ biết đòi hỏi mà không biết sẻ chia. Chúng thậm chí có thể coi việc chăm sóc cha mẹ khi già yếu là một gánh nặng cho cuộc sống của mình, chứ không chủ động gánh vác trách nhiệm phụng dưỡng và quan tâm cha mẹ.

2. Gia đình có cha mẹ tính tình nóng nảy, dễ gắt gỏng

Trong một số gia đình, cảm xúc của cha mẹ vô cùng thất thường, động một chút là nổi giận hoặc đối xử với con cái một cách cảm tính.

Kiểu giáo dục nóng nảy này không chỉ gây tổn thương tâm lý cho trẻ mà còn phá hủy niềm tin và sự gắn bó trong mối quan hệ cha mẹ - con cái. Trong môi trường gia đình như vậy, trẻ thường dần sinh ra tâm lý sợ hãi, nảy sinh sự phản kháng đối với cha mẹ và khó phát triển được lòng hiếu thảo chân thành.

Cha mẹ tính tình nóng nảy thường vì những việc nhỏ nhặt mà nổi trận lôi đình, thậm chí khi dạy con lại thể hiện thái độ thiếu lý trí và phiến diện.

Sống trong môi trường như vậy, trẻ bị ảnh hưởng bởi sự thất thường cảm xúc trong thời gian dài sẽ sinh ra cảm giác mất an toàn nghiêm trọng. Đối mặt với cha mẹ, cảm xúc chủ đạo của trẻ là sợ hãi và bất mãn chứ không phải là sự thân thiết hay tin cậy.

Khi lớn lên trong bầu không khí cảm tính từ nhỏ, trẻ sẽ dần xa cách cha mẹ, không muốn gần gũi hay trò chuyện. Hành vi cảm tính của cha mẹ khiến trẻ cảm thấy bị áp lực và đau khổ. Lâu dần, trẻ sẽ vô thức chọn cách né tránh mối quan hệ với cha mẹ, thậm chí khi trưởng thành sẽ ngày càng lạnh nhạt. Sự căng thẳng và lạnh nhạt này tự nhiên không thể nuôi dưỡng nên tình cảm hiếu thuận.

Cha mẹ nóng nảy đồng nghĩa với việc trẻ bị thiếu hụt sự hỗ trợ về mặt cảm xúc trong quá trình trưởng thành.

Trẻ cần cảm nhận được tình yêu, sự thấu hiểu và bao dung từ cha mẹ thì mới phát triển được cảm xúc và các mối quan hệ lành mạnh. Tuy nhiên, những người cha mẹ cảm tính thường vì áp lực hoặc vấn đề của bản thân mà không thể trao cho con sự hỗ trợ cảm xúc cần thiết, ngược lại còn trút gánh nặng cảm xúc của mình lên đầu trẻ.

Trẻ lớn lên trong môi trường này thường không được đáp ứng nhu cầu cảm xúc, không học được từ cha mẹ cách thể hiện tình yêu và lòng biết ơn. Do đó, khi trưởng thành, chúng cũng rất khó thể hiện sự hiếu thảo với cha mẹ, bởi vì chúng chưa bao giờ được học cách yêu thương và tôn trọng người khác trong một môi trường như vậy.

3. Gia đình chỉ biết chê bai, hạ thấp con cái

Trong một số gia đình, cha mẹ luôn có thói quen hạ thấp con. Dù con làm tốt hay không tốt, cha mẹ vẫn lấy chỉ trích và trách mắng làm chủ đạo, cực kỳ hiếm khi công nhận hay khen ngợi.

Bầu không khí gia đình như vậy thường khiến trẻ cảm thấy bản thân vĩnh viễn không đủ tốt, dù nỗ lực đến đâu cũng không thể có được sự công nhận của cha mẹ. Về lâu dài, trẻ không chỉ mất đi sự tự tin mà còn sinh ra tâm lý chống đối cha mẹ, rời xa những hành vi hiếu thuận.

Trong quá trình trưởng thành của trẻ, sự đánh giá của cha mẹ có ảnh hưởng vô cùng quan trọng đối với nhận thức về bản thân.

Nếu cha mẹ luôn chê bai và chỉ trích, trẻ sẽ dần mất đi lòng tự trọng, cảm thấy mình không bao giờ đủ giỏi, thậm chí nảy sinh nghi ngờ về chính mình. Chúng sẽ cho rằng dù mình có cố gắng thế nào thì cha mẹ cũng không bao giờ hài lòng. Nhận thức tiêu cực này sẽ dẫn đến việc trẻ trở nên thụ động và hay chống đối.

Khi cảm nhận được sự chê bai và phủ nhận từ cha mẹ, tâm hồn trẻ bị tổn thương, lẽ tự nhiên sẽ khó phát triển được tình cảm biết ơn và hiếu thảo.

Sống lâu trong môi trường đè nén như vậy, trẻ sẽ dần xa rời cha mẹ, không còn muốn chủ động xây dựng mối quan hệ thân thiết, thậm chí đến khi trưởng thành quan hệ đôi bên vẫn vô cùng lạnh nhạt.

Những đứa trẻ thường xuyên bị cha mẹ hạ thấp thường tích tụ một lượng lớn cảm xúc tiêu cực trong lòng. Có những đứa trẻ vì tổn thương mà chọn cách chịu đựng âm thầm, nhưng cũng có rất nhiều đứa trẻ vì bị phủ nhận kéo dài mà sinh ra tâm lý phản kháng mạnh mẽ.

Sự phản kháng này không chỉ thể hiện ở sự xa cách, mà nguy hiểm hơn có thể biến thành thái độ đối đầu, gây ra xung đột và vết nứt trong mối quan hệ gia đình.

Cha mẹ hạ thấp con quá mức chỉ làm cho con cái ngày càng xa cách về mặt cảm xúc. Ngay cả khi cha mẹ về già cần được chăm sóc, đứa trẻ cũng có thể vì những đè nén và đau khổ trong quá khứ mà không thể phát xuất nguyện vọng chăm sóc cha mẹ một cách chân thành từ tận đáy lòng.

Trong trường hợp này, sự hy sinh dù nhiều đến đâu của cha mẹ cũng không thể đổi lấy lòng hiếu thảo của con, ngược lại chỉ khiến mối quan hệ cha mẹ - con cái ngày càng xa cách.

Lời kết

Giáo dục gia đình có ảnh hưởng sâu sắc đến sự trưởng thành của trẻ. Hiếu thảo không phải là điều tự nhiên sinh ra, mà cần được nuôi dưỡng thông qua phương pháp giáo dục đúng đắn và bầu không khí gia đình lành mạnh.

Những gia đình chiều chuộng con vô điều kiện, cha mẹ tính tình nóng nảy hoặc có thói quen chê bai con cái sẽ rất khó nuôi dạy được những đứa trẻ thực sự hiếu thảo.

Trong giáo dục gia đình, cách ứng xử của cha mẹ sẽ quyết định tính cách và hệ giá trị tương lai của trẻ. Nếu cha mẹ mong muốn con cái sau này biết hiếu thuận, không chỉ cần trao cho con tình yêu và sự quan tâm, mà quan trọng hơn là phải làm tấm gương tốt cho con.

Bằng cách giữ cảm xúc ổn định, xây dựng mối quan hệ gia đình lành mạnh, cho con đủ sự tôn trọng và không gian riêng, cha mẹ mới có thể thực sự nuôi dạy nên những đứa trẻ biết biết ơn và biết đền đáp.

Lòng hiếu thảo chân chính đến từ tình cảm sâu sắc của đứa trẻ dành cho gia đình, mà việc nuôi dưỡng tình cảm ấy lại phụ thuộc vào từng chi tiết nhỏ trong gia đình cũng như sự thân giáo (làm gương bằng lời nói và hành động) của người làm cha làm mẹ.

Thanh Hương (Nguồn: QQ)