Sự thật gây sốc: 36% nhà tuyển dụng đăng "việc ma" chỉ để… cho có

Trong khi bạn loay hoay chỉnh sửa CV, viết cover letter và gửi hồ sơ đi khắp nơi mà không nhận lại phản hồi nào, thì có một sự thật "khó nuốt" đang âm thầm diễn ra: Rất nhiều công việc bạn ứng tuyển thật ra… không hề tồn tại.

Chúng là "ghost jobs" - những tin tuyển dụng không nhằm mục đích tuyển dụng thực sự, mà chỉ là một chiêu trò của các công ty. Theo khảo sát của MyPerfectResume, có tới 81% nhà tuyển dụng từng đăng ghost jobs, và 36% thừa nhận 1/4 số tin họ đăng là để… đánh bóng tên tuổi hoặc gom CV. Dưới đây là toàn bộ sự thật về ghost jobs - những "cái bẫy mềm mại" trong thế giới tuyển dụng thời hiện đại.

Ảnh minh họa

Ghost jobs là gì? Việc thật hay ảo giác tập thể?

Trái với suy nghĩ của nhiều người, ghost jobs không phải lừa đảo. Đây không phải là những tin tuyển dụng giả để lấy thông tin cá nhân hay lừa tiền. Thay vào đó, ghost jobs là những vị trí công việc được đăng bởi các công ty thật, nhưng thực chất không hề tồn tại.

Theo chuyên gia tuyển dụng Hanna Goefft, những tin này "không đại diện cho nhu cầu tuyển dụng thật", mà chỉ là công cụ phục vụ các mục đích khác. Với người tìm việc, việc thật hay không thật cũng không còn quan trọng, bởi cái họ nhận được vẫn là… im lặng.

Ghost jobs không chỉ gây hoang mang cho người tìm việc mà còn làm sai lệch dữ liệu thị trường lao động, khiến người ta ngộ nhận rằng có hàng triệu việc đang chờ. Thực tế, một phần không nhỏ trong số đó chỉ là... vỏ rỗng.

Ảnh minh họa

Vì sao nhà tuyển dụng lại đăng ghost jobs?

1. Để thăm dò thị trường lao động: Các công ty đăng tin để xem có bao nhiêu người ứng tuyển, chất lượng hồ sơ ra sao, từ đó xây dựng kho dữ liệu ứng viên cho các vị trí tương lai.

2. Để giữ hình ảnh doanh nghiệp "đang phát triển": Trong thời kỳ cắt giảm nhân sự, việc vẫn đăng tin tuyển dụng giúp công ty giữ hình ảnh năng động, không rơi vào khủng hoảng, tạo cảm giác họ đang mở rộng quy mô.

3. Để hợp thức hoá quy trình tuyển nội bộ: Nhiều nơi có chính sách yêu cầu phải đăng tin ra bên ngoài trước khi chọn người từ giới thiệu nội bộ. Ghost jobs chính là cách để "lách luật" - đăng cho có lệ, rồi chọn người quen.

4. Để thử nghiệm hiệu quả mô tả công việc: Họ cũng dùng ghost jobs để kiểm tra độ hấp dẫn của cách viết JD, từ đó tinh chỉnh cho lần tuyển thật sự sau này.

Ảnh minh họa

Làm sao nhận biết ghost jobs?

Dù không thể biết chính xác 100%, bạn vẫn có thể áp dụng một số mẹo sau để giảm thiểu rủi ro bị mất thời gian vào những tin tuyển dụng ảo:

1. Kiểm tra trên website công ty

Nếu một vị trí chỉ xuất hiện trên LinkedIn hay job board mà không có trên website chính thức, rất có thể đó là ghost job. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy họ chỉ đăng tin cho có.

2. Tìm thông tin về cắt giảm nhân sự

Một công ty vừa mới sa thải nhân viên mà lại đang tuyển rầm rộ? Đáng ngờ đấy! Hãy tra cứu "[Tên công ty] + layoffs" trên Google hoặc xem dữ liệu trên trang Layoffs.fyi.

3. Tránh các tin đã đăng quá lâu

Theo Hanna Goefft, đừng ứng tuyển các tin đã đăng từ hơn 1 tháng. Rất có thể vị trí đó đã được lấp đầy, nhưng nhà tuyển dụng cố tình giữ lại để... câu CV.

4. Lướt qua các diễn đàn tuyển dụng

Glassdoor, Blind hay Reddit là nơi dân trong ngành "bóc phốt" chuyện tuyển dụng. Nếu một công ty bị nhiều người nói là hay đăng tin ảo, bạn nên cân nhắc.

Ghost jobs không xấu xí như những cú lừa tài chính, nhưng vẫn là cái bẫy khiến bạn mất thời gian, mất công sức và đôi khi mất cả niềm tin. Đừng để sự hối hả trong việc tìm việc khiến bạn trở thành "con mồi" của những tin tuyển dụng vô hồn.

Giữ tỉnh táo, kiểm tra kỹ, và đừng để chỉ số thất nghiệp trên giấy tờ làm bạn lạc quan quá mức. Trong một thị trường lao động đang dần trở nên khó lường, sự cảnh giác là kỹ năng sống còn.