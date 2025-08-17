Trong xã hội hiện đại, nhiều người cho rằng: "Nuôi con gái vẫn hơn nuôi con trai để phòng khi tuổi già", bởi phần lớn con gái được đánh giá là chu đáo, ân cần, biết quan tâm cha mẹ hơn con trai. Trong khi đó, việc dựa vào con trai lại đồng nghĩa với việc... phải xem sắc mặt con dâu. Vậy nên, không ít người đặt niềm tin vào con gái như một phương án "dưỡng già lý tưởng".

Thế nhưng, thực tế lại không hề dễ dàng như vậy. Một người mẹ 57 tuổi – bà Hiền, đã có hai con gái và từng tin rằng cuộc đời mình rất may mắn. Nhưng khi tuổi già ập đến, bà lại cay đắng nhận ra: Dựa vào con gái để dưỡng già thậm chí còn khó hơn trông cậy vào con dâu.

Tưởng như may mắn vì có hai con gái ngoan ngoãn, hiếu thảo

Bà Hiền chia sẻ: "Tôi sinh được hai cô con gái, ai cũng khen tôi có phúc. Không phải lo chuyện cưới xin tốn kém, không phải giúp chăm cháu, cũng không cần chu cấp nhà cửa. Cưới chồng, cả hai đều mang về sính lễ hậu hĩnh. Tôi từng nghĩ như vậy là quá đủ, tuổi già cứ thế mà an nhàn".

Ảnh minh họa

Cô con gái út học xong cao đẳng thì lấy chồng ở xa, gia đình bên chồng khá giả, sau cưới gửi về 15 triệu đồng. Cô cả lấy chồng gần nhà, cũng đưa lễ hỏi hậu hĩnh. Vì gần, bà Hiền và chồng quyết định gửi gắm hy vọng "dưỡng già" nơi con gái lớn.

Gia đình hỗ trợ cô cả hết mình: giữ lại một nửa tiền cưới, mua sắm đồ dùng, trông cháu mấy năm trời. Đổi lại, con gái cũng từng hứa: "Khi mua nhà, bố mẹ sẽ có một phòng riêng".

Thế nhưng, mọi thứ đảo lộn chỉ vì một sự kiện bất ngờ.

Khi tuổi già đến, tất cả những gì gọi là "hy vọng" trở nên mong manh

Ba năm trước, chồng bà Hiền nghỉ việc. Bà định để hai vợ chồng chuyển đến ở gần nhà con gái lớn. Ban đầu, con đồng ý. Nhưng rồi cha mẹ chồng cô cả bị tai nạn, buộc phải đón về sống chung. Bà Hiền và chồng "bị mời" trở về quê.

Từ đó, mọi sự quan tâm của con gái lớn dồn cho bên chồng. Dù ngày lễ Tết vẫn gửi quà biếu đầy đủ, nhưng sự quan tâm, thăm hỏi, gần gũi thì ngày càng xa cách.

Đỉnh điểm là khi bà phải phẫu thuật phụ khoa. Bà mong con gái đến bệnh viện chăm sóc. Nhưng lúc gọi điện, cô báo: "Bố chồng cũng đang nằm viện, mẹ chồng không chịu được trực đêm, con phải ở lại với họ".

Bà đề xuất đổi ca – ban ngày con gái chăm bên nhà chồng, tối chuyển sang viện bà. Nhưng con gái từ chối: "Chồng con làm về muộn, không thể thay ca được. Hay để em gái về chăm mẹ?".

Nhưng gọi cho cô út cũng không xong. "Nhà chồng con khó lắm", con gái út bối rối giải thích.

Ảnh minh họa

Vậy là, cả hai cô con gái đều không thể bên cạnh mẹ. Cuối cùng, chỉ có người chồng già nghỉ làm để chăm vợ suốt 8 ngày nằm viện.

"Phòng bệnh bên cạnh, người ta có con trai, có con dâu túc trực. Nhìn lại mình, tôi tủi thân vô cùng", bà Hiền tâm sự.

Vì sao dựa vào con gái để dưỡng già lại khó đến thế?

Bà Hiền thừa nhận: "Con tôi không phải không hiếu, mà là thân làm vợ, làm dâu có lòng mà lực bất tòng tâm". Theo bà, muốn dựa vào con gái để dưỡng già, phải hội đủ 4 điều kiện mà đa số gia đình không dễ có được:

1. Con gái – con rể phải đủ năng lực lo cho cả hai bên nội ngoại

Dưỡng già không chỉ là tiền bạc, mà còn là thời gian, công sức, cảm xúc. Nếu bên chồng cũng cần chăm sóc, gánh nặng tăng gấp đôi. Nếu không đủ khả năng, con gái khó chu toàn.

2. Phải được sự ủng hộ của con rể và nhà thông gia

Không ít gia đình bên chồng phản đối việc con dâu về chăm cha mẹ ruột, cho rằng "đã gả thì hết trách nhiệm". Nếu không có sự đồng thuận từ nhà chồng, con gái cũng khó có "quyền" báo hiếu.

3. Con gái phải có tiếng nói trong nhà chồng

Nếu lấy chồng mà không có tiếng nói, không tự chủ tài chính, mọi việc phải "xin phép", thì việc lo cho cha mẹ đẻ cũng là chuyện xa vời.

4. Cha mẹ già cũng cần có tài chính riêng

Nếu muốn con gái chăm sóc, cha mẹ cũng cần có chút điều kiện kinh tế để hỗ trợ, giảm gánh nặng. Nếu chỉ trông chờ hoàn toàn vào con, lòng hiếu thảo của con cũng dễ bị bào mòn bởi áp lực.

Dưỡng già, nên chọn cách ít rủi ro nhất

Dù xã hội thay đổi, dù con gái ngày càng được coi trọng, nhưng tư tưởng "dưỡng già nhờ con trai" vẫn là phổ biến. Khi con trai là người thừa kế, thì việc con dâu chăm sóc cha mẹ chồng cũng dễ được mặc định hơn là con gái phải gánh hai bên.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa là "con gái không được phụng dưỡng cha mẹ", mà là: Nếu muốn dựa vào con gái, cha mẹ cần chuẩn bị nhiều hơn cả tài chính, cả tinh thần và sự thông cảm.

Một đời nuôi con, điều ai cũng mong là có người bên cạnh khi ốm đau, chứ không chỉ là vài món quà lễ Tết.